Pourquoi les ventes publicitaires s’effondrent-elles avant que l’économie ne s’effondre ?

Tous les truismes ne sont pas vrais, mais il y en a un pour l’industrie de la publicité qui est assez vrai : lorsque l’économie va vers le sud, le marché de la publicité est la première chose à faire.

L’idée derrière celui-ci est assez simple. Si une entreprise a besoin de réduire ses coûts, il est beaucoup plus facile de se débarrasser des budgets publicitaires que de toute autre chose, comme les travailleurs. Ainsi, les gens des médias ont été formés pour s’attendre à ce que les dollars publicitaires disparaissent à la suite de chocs économiques. Voir, par exemple, la Grande Récession de 2008, lorsque les dépenses publicitaires ont chuté à deux chiffres l’année suivante. Ou le printemps 2020, lorsque les dollars publicitaires se sont complètement arrêtés pendant quelques semaines alors que le monde luttait pour faire face à la pandémie.

Mais maintenant, nous voyons quelque chose de différent : pendant une grande partie de cette année, dans une variété d’industries et de médias, la croissance des dépenses publicitaires a ralenti ou s’est arrêtée. Vous pouvez en voir des exemples très évidents dans des entreprises publiques comme Snap, qui a récemment licencié 20 % de son personnel et blâmé un marché publicitaire qui avait « considérablement ralenti ». Ou vous pouvez demander à quelqu’un qui dirige une entreprise de médias privée, de manière confidentielle, comment se portent ses affaires. « Je suis content de diriger une entreprise privée », qui n’a pas à rendre publiquement compte de ses résultats, m’a dit l’un d’eux cette semaine.





Enregistrez-vous pour recevoir le bulletin d’informations

Kafka dans les médias

Peter Kafka rend compte de la collision des médias et de la technologie.

Mais alors que le marché de la publicité vacille, l’économie générale va… bien. Ou, du moins, mixte.

Oui, l’inflation est en hausse, le marché boursier est en baisse et il y a beaucoup d’avertissements terribles sur l’avenir. D’un autre côté, le taux de chômage est plutôt sain, et même si les consommateurs dépensent moins qu’ils ne le faisaient au plus fort de la pandémie, ils continuent de dépenser.

Quelle est la raison de la déconnexion et que va-t-il se passer ensuite ? J’ai demandé à des gens dans les médias et les entreprises publicitaires. Tous conviennent que quelque chose d’inhabituel s’est manifesté. Aucun d’eux n’est d’accord sur la raison.

Passons donc en revue quelques arguments :

Les choses vont vraiment mal, même si les gens autour de vous ne peuvent pas le voir. Et ils vont empirer. Il vaut donc mieux arrêter de dépenser maintenant.

Cette théorie est à la fois logique et un peu contre-intuitive car elle vous oblige à croire que les personnes chargées d’acheter de la publicité sont proactives et non réactives.

Mais si vous êtes partant pour cela : si votre entreprise consiste à vendre des choses chères qui sont devenues beaucoup plus chères à cause de l’inflation – comme des voitures – ou des choses qui sont beaucoup plus difficiles à fabriquer ou à obtenir à cause des grognements de la chaîne d’approvisionnement – comme des téléphones et d’autres produits de consommation électronique — votre entreprise est déjà sous pression. Soit vous avez du mal à vendre ce que vous avez, soit vous ne pouvez pas l’avoir en stock de toute façon. Alors pourquoi dépenser de l’argent pour en faire la publicité maintenant ?

“Ils disent : ‘Nous n’avons pas assez de produits en rayon, alors pourquoi dépenser maintenant pour augmenter la demande alors que nous n’avons pas d’approvisionnement ?'”, m’a dit un éditeur cette semaine, avant d’ajouter, je l’espère : “Peut-être qu’ils Je dépenserai plus au quatrième trimestre. »

Blâmez Apple. Ou TikTok. Ou crypto. Ou des VC.

Celui-ci est satisfaisant pour de nombreuses personnes dans les médias, en partie parce qu’ils peuvent blâmer les entreprises Big Tech ou Tech-Funded Exuberance ou les deux. Mais le fait est que c’est la faute de quelqu’un d’autre.

Si vous le souhaitez, vous pouvez blâmer la réécriture par Apple des règles de suivi des publicités numériques, qui a rendu la publicité numérique traditionnelle beaucoup plus difficile et coûteuse, et qui a vraiment nui aux activités publicitaires de Facebook et de Snap en particulier. Un autre coupable pourrait être TikTok, qui est coupable de deux péchés différents: d’une part, il prend l’argent publicitaire d’autres points de vente numériques – en avril, la société devait voir ses revenus publicitaires grimper à 12 milliards de dollars en 2022, en hausse de 4 milliards de dollars l’an dernier. Et cela déprime également le marché publicitaire global car il a inspiré deux concurrents majeurs – Facebook et YouTube – à créer des clones de TikTok qui ont beaucoup d’engagement mais peu de publicités, pour l’instant.

Vous pouvez également simplement signaler l’éclatement de la bulle technologique la plus récente : le moment de la cryptographie est terminé, pour l’instant, de sorte que le torrent de publicités pour OpenSea et Crypto.com s’est ralenti. Idem pour la flopée de startups soutenues par du capital-risque à qui on a dit de se développer aussi vite que possible et de ne pas se soucier de la «piste» – de l’argent pour gérer leurs entreprises – car elles pouvaient toujours en lever plus quand elles en avaient besoin. Maintenant, le marché du financement du capital-risque s’est grippé, l’argent est roi et les entreprises qui pensaient pouvoir commercialiser leur chemin vers le succès cherchent d’autres moyens de survivre.

C’est un problème structurel.

Celui-ci implique de blâmer le secteur des médias, au moins en partie, donc c’est beaucoup moins populaire parmi les gens à qui j’ai parlé. Mais cela vaut vraiment la peine d’y réfléchir : la façon dont les gens achètent des publicités et le type de publicités qu’ils achètent ont changé au cours de la dernière décennie. Et cela rend l’activité publicitaire beaucoup plus sensible aux inversions rapides.

Auparavant, la publicité était souvent achetée bien avant sa diffusion. L’industrie de la télévision, par exemple, a construit tout un calendrier autour des préventes de publicités : les “upfronts” du printemps, où les réseaux de télévision présentent la programmation qu’ils prévoyaient de diffuser au cours de l’année prochaine et tentent de convaincre les acheteurs de médias de verrouiller la valeur d’une année. d’achats publicitaires.

Mais maintenant, la majorité des dépenses publicitaires sont passées au numérique, où les grandes plates-formes et les petits acteurs ont mis l’accent sur la facilité d’achat d’inventaire chaque fois qu’un acheteur le souhaite – ce qui donne également aux acheteurs de nombreuses chances de ne pas acheter des annonces.

Les éditeurs s’attendaient à ce qu’au moins la moitié de leurs revenus provienne des achats de médias annuels, mais ce nombre diminue régulièrement depuis des années, m’a dit l’ancien PDG de Complex Networks, Rich Antoniello. «Maintenant, vous l’achetez trimestriellement ou mensuellement. Et vous achetez Facebook et Google campagne par campagne » – qui peut fonctionner pendant des périodes encore plus courtes.

Cette flexibilité fonctionnait très bien pour les éditeurs lorsque les choses allaient bien, comme ces dernières années, lorsque tout le monde achetait tout en ligne et disposait d’argent supplémentaire pour financer ces achats. Maintenant, nous voyons l’inconvénient.

Relaxer. C’est juste une gueule de bois.

C’est de loin l’argument le plus optimiste, et celui que j’entends presque aussi souvent que la vision trouble : Oui, les choses sont plus lentes maintenant qu’elles ne l’étaient au cours des deux dernières années. Mais ils étaient follement insoutenables au cours des deux dernières années.

“J’en parlais plus comme d’une normalisation”, déclare Kate Scott-Dawkins, directrice mondiale de l’intelligence économique pour GroupM, un acheteur publicitaire géant. Elle a fourni un tableau utile, qui suit les revenus et les dépenses publicitaires des entreprises numériques, pour expliquer son argument : cela ressemble à un effondrement car il fait suite à un boom sauvage :

Alors oui, un graphique qui pointe vers le bas et vers la droite constitue l’optimisme dans le secteur des médias aujourd’hui. Mais cela vous indique également à quel point les deux dernières années ont été historiquement étranges.

Encore une fois, je ne sais pas lequel de ces arguments est correct, même si je m’attends à ce que la réponse éventuelle et insatisfaisante soit “tout ce qui précède”, au moins un peu.

Quoi qu’il en soit, cela aura le même impact : moins de dollars publicitaires pour les médias signifie moins de revenus, ce qui signifie qu’ils devront soit faire des coupes sur les personnes et les produits – les choses que vous regardez, écoutez et lisez tous les jours – ou demander aux utilisateurs prendre le relais en en payant davantage de leur propre poche.