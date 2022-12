Pourquoi les véhicules électriques ne remplaceront pas les voitures hybrides de si tôt

Plusieurs grands constructeurs automobiles, dont GM et VOLVO, ont annoncé leur intention de produire uniquement des voitures électriques d’ici 2035 ou avant, en prévision de la transition. Mais tous les constructeurs automobiles ne sont pas sur la même page.

Notamment, Toyota, le plus grand constructeur automobile au monde, a souligné qu’il prévoit d’offrir une gamme d’options, y compris des véhicules à pile à combustible à hydrogène, au lieu de se concentrer exclusivement sur les véhicules électriques. Un porte-parole de Toyota a déclaré au MIT Technology Review que l’entreprise se concentre sur la manière de réduire les émissions de carbone le plus rapidement, plutôt que sur le nombre de véhicules d’un certain type qu’elle peut vendre.

La société a continué à commercialiser de nouveaux véhicules hybrides, y compris des hybrides rechargeables capables de parcourir de courtes distances à l’électricité à l’aide d’une petite batterie. En novembre, Toyota a annoncé l’édition 2023 de sa Prius Prime, une hybride rechargeable.

Certains groupes environnementaux ont critiqué la lenteur de l’approche de l’entreprise envers les véhicules électriques. Pour arriver à zéro émission, affirment-ils, nous aurons besoin de véhicules tout électriques, et le plus tôt sera le mieux.

Mais lors d’entretiens récents, le PDG de Toyota, Akio Toyoda, a soulevé des doutes sur la rapidité avec laquelle l’industrie automobile peut faire demi-tour sur les combustibles fossiles, qualifiant l’objectif américain de faire en sorte que les véhicules électriques atteignent la moitié des ventes de voitures neuves d’ici 2030 une «demande difficile». Alors que Toyota des plans pour que les ventes de véhicules électriques atteignent 3,5 millions d’ici 2030 (soit 35 % de ses ventes annuelles actuelles), la société considère également les hybrides comme une option abordable que les clients voudront, et qui peut jouer un rôle clé dans la réduction des émissions.

L’histoire de deux hybrides

Deux catégories différentes de véhicules sont appelées hybrides. Les véhicules électriques hybrides conventionnels ont une petite batterie qui aide le moteur à essence en récupérant de l’énergie pendant la conduite, comme l’énergie qui serait autrement perdue lors du freinage. Ils ne peuvent pas parcourir plus de quelques kilomètres sur batterie, et lentement en plus. Au contraire, la batterie aide à augmenter la consommation d’essence et peut fournir un couple supplémentaire. Les modèles originaux de Toyota Prius sont parmi les véhicules hybrides traditionnels les plus connus.

Les véhicules hybrides rechargeables, en revanche, ont une batterie environ 10 fois plus grande que celle d’un hybride traditionnel, et cette batterie peut être branchée et chargée à l’électricité. Les hybrides rechargeables peuvent généralement parcourir de 25 à 50 miles à l’électricité, en passant à leur moteur à essence pour des distances plus longues. La Prius Prime, lancée en 2012, est une hybride rechargeable.

Les hybrides conventionnels sont beaucoup plus courants aux États-Unis que les véhicules tout électriques ou hybrides rechargeables, bien que les ventes de véhicules électriques aient augmenté rapidement au cours des dernières années.