Pourquoi les vaccins Covid ne contiennent pas de puce de suivi magnétique 5G

Parmi les théories du complot circulant sur la pandémie de coronavirus, une affirmation est que les vaccins Covid-19 contiennent des micropuces que le gouvernement ou des élites mondiales comme Bill Gates utiliseraient pour suivre les citoyens. Malgré des vidéos virales affirmant qu’une puce dans les vaccins rend les bras des gens magnétiques, le complot est faux. « Ce n’est tout simplement pas possible en ce qui concerne la taille qui serait requise pour cette micropuce », a déclaré le Dr Matt Laurens, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à la faculté de médecine de l’Université du Maryland, qui sert également de co-investigateur sur la phase trois. essais des vaccins Moderna et Novavax Covid. « Deuxièmement, cette micropuce devrait avoir une source d’alimentation associée, et en plus, cette source d’alimentation devrait transmettre un signal à travers au moins un pouce de muscle, de graisse et de peau à un appareil distant, ce qui, encore une fois, ne fonctionne pas. ça n’a pas de sens. » Pourtant, les vidéos sur la théorie ont accumulé des millions de vues sur TikTok. Quand 1 500 adultes américains ont été demandés en juillet si « le gouvernement américain utilise le vaccin Covid-19 pour micropucer la population », 5% ont déclaré que c’était « tout à fait vrai », tandis que 15% ont déclaré que c’était « probablement vrai ». Des complots connexes se sont également propagés rapidement en dehors des États-Unis. Au Royaume-Uni l’année dernière, de fausses allégations reliant la 5G à Covid ont conduit à 133 incendies criminels contre des équipements de télécommunications et à 300 incidents de violence physique ou verbale du personnel, selon le groupe de l’industrie sans fil Mobile UK.

Une tour 5G a été endommagée dans un incendie à Birmingham, en Angleterre, en avril 2020, lors d’une tendance à l’incendie d’équipements de télécommunications en raison de fausses allégations d’un lien entre la 5G et Covid-19. Getty Images

« Il y a beaucoup de choses que le gouvernement peut utiliser pour nous suivre via nos téléphones, via nos cartes de crédit, via d’autres types de choses », a déclaré Mark Fenster, auteur de « Conspiracy Theories: Secrecy and Power in American Culture ». « Le vaccin est le cadet de vos soucis. » Les vaccins Covid sont administrés avec des aiguilles de calibre 25 à 22, qui ont diamètres internes compris entre environ 0,26 et 0,41 millimètres. Pendant ce temps, une puce avec fonctionnalité 5G est un peu plus petite qu’un centime. La plus petite identification par radiofréquence, ou puce RFID, est en effet suffisamment petite à 0,125 millimètres. Mais ils ne fonctionnent que lorsqu’ils sont attachés à une antenne spirale qui rend le système à puce unique de la taille d’un grain de riz, ce qui nécessiterait une seringue environ 13 fois plus grande que celle utilisée pour injecter les vaccins. « Les sous-composants individuels des très, très petites puces sont assez petits, mais ils doivent être attachés à tout ce qui les fait fonctionner, ce qui en fait un appareil et pas seulement une étiquette RFID flottante aléatoire », a déclaré James Heathers, scientifique en chef. agent de Cipher Skin, qui fabrique des dispositifs de suivi biométrique portables. La start-up suédoise Biohax International a développé des systèmes de puces RFID pouvant être injectés sous la peau. Le fondateur Jowan Osterlund en a quatre sous la peau et a injecté environ 6 000 appareils à des personnes dans le monde. Cela nécessite une aiguille bien plus grosse que celle utilisée pour les vaccins, et elle est encore trop petite pour inclure une source d’alimentation ou des capacités de suivi. « C’est deux par 12 millimètres. C’est la taille d’un luxueux grain de riz », a déclaré Osterlund.

Un système de puce Biohax est injecté avec une seringue plus de 10 fois plus grosse que celles utilisées pour administrer les vaccins Covid Jowan Osterlund