Pourquoi les vaccinations contre le coronavirus en France sont si loin derrière

Le retard était en grande partie dû à des obstacles bureaucratiques. Mais ces obstacles n’étaient pas un accident. Ils reflètent la lutte du gouvernement français pour calibrer une campagne de vaccination massive dans l’un des pays les plus sceptiques à l’égard des vaccins au monde.

« Le gouvernement craignait les anti-vaxxers et la méfiance du public à l’égard des campagnes de vaccination collective », a déclaré Françoise Salvadori, chercheuse en immunologie et auteur d’un livre sur les mouvements anti-vaccination.

Environ 60% du pays hésite à se faire vacciner contre le coronavirus, a déclaré l’un d’eux Enquête Ipsos pour le Forum économique mondial, contre environ 30% aux États-Unis.

Pour reconnaître l’inquiétude du public, le gouvernement français a mis en place plusieurs niveaux de mesures de précaution – obligeant les receveurs à se soumettre à un processus de consultation souvent chronophage avant de recevoir une injection, qui ne peut être administrée que par un médecin ou un professionnel de la santé sous supervision directe. d’un médecin.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a défendu les consultations de pré-vaccination, recommandées au plus tard cinq jours avant une injection, comme un «signe de confiance» pour le pays et pour assurer un «consentement éclairé».

En conséquence, le deuxième pays le plus peuplé de l’UE a été vacciné au cours de la première semaine de l’introduction des vaccins dans l’Union européenne beaucoup moins de monde que le Luxembourg, un pays avec moins de 1 pour cent de la population française de 67 millions d’habitants. Seuls quelques pays européens ont progressé plus lentement, y compris les Pays-Bas, qui ont commencé à vacciner mercredi, une semaine et demie après le lancement de l’UE.

L’approche française a irrité les partisans du vaccin, et certains y ont vu une tentative de pousser les sceptiques et les anti-vaxxers. Le leader de la région Grand Est en France, qui a été particulièrement durement touché par le virus ces dernières semaines, a qualifié la lenteur des progrès «Scandale d’État».

Cette semaine, le gouvernement français a changé de tactique, annonçant que le processus serait simplifié et que le vaccin serait proposé dans plus d’endroits et à un plus large éventail de personnes au premier tour.

Pourtant, il va également de l’avant avec des plans pour former un conseil des vaccins de 35 citoyens français ordinaires – une décision que de nombreux scientifiques jugent inappropriée et en retard étant donné qu’un vaccin est déjà administré.

Les représentants du gouvernement ont le conseil comme une tentative de reflètent les préoccupations du public. Cependant, les critiques préviennent que cela pourrait fournir une scène pour les théories du complot.

Le débat pourrait prédire l’une des campagnes de vaccination les plus difficiles de l’Occident cette année, car les responsables de la santé semblent désireux d’éviter de répéter les erreurs qui ont contribué aux sentiments anti-vaccination généralisés en France.

« Il serait réducteur d’assimiler les personnes actuellement réticentes à se faire vacciner à des conspirateurs », a déclaré Antoine Bristielle, chercheur en opinion publique à la Fondation de centre-gauche Jean-Jaurès.

Un changement rapide de l’opinion publique

Cependant, les préoccupations se limitaient à l’hépatite B, 90% de la population approuvant toujours les vaccins en général. d’ici 2005, a déclaré Jocelyn Raude, un chercheur qui se concentre sur l’intersection de la psychologie et des maladies infectieuses.

Certains pourraient dire que la France était trop préparée, une décennie trop tôt.

Contrairement au coronavirus, le virus H1N1 s’est avéré ne pas être le tueur qu’il craignait et des millions de doses de vaccin ont dû être jetées. De nombreux Français se sont sentis induits en erreur. La débâcle de la grippe a déclenché une tempête parfaite, a joué entre les mains des anti-vaxxers et a provoqué « un changement complet des attitudes », a déclaré Raude.

À peu près au même moment, une société pharmaceutique française a été inculpée tué des centaines avec un médicament amaigrissant l’année dernière conduit à un procès sur des accusations d’homicide involontaire coupable et de tricherie, avec un verdict attendu cette année. Le scandale a terni la réputation du régulateur français des médicaments.

Si le scandale de la drogue n’était pas directement lié aux vaccins, il a été rapidement lié au débat sur le H1N1. Il a donné du poids aux critiques raisonnables de l’industrie pharmaceutique française, y compris des questions sur ses liens entre l’industrie et la politique, ainsi que des théories du complot et des rumeurs démystifiées, ont déclaré des chercheurs.

Le débat a eu un impact durable, tant sur l’opinion publique que sur la politique. Les autorités françaises ont été «traumatisées par la campagne de vaccination de 2009», a déclaré Raude. « En conséquence, ils ont été extrêmement prudents ces derniers mois. »

Alors que l’Allemagne a commencé à planifier et à construire des centres de vaccination de masse spécialement construits il y a des mois, la France était encore en débat cette semaine. à quoi ils pourraient ressembler.

Peu de tentatives pour démystifier la désinformation

Lorsque les vaccinations contre le coronavirus ont commencé en Europe le 27 décembre, le président Emmanuel Macron a lancé un appel aux citoyens français: «Faisons confiance à nos chercheurs et médecins. Nous sommes la nation des Lumières et de [Louis] Pasteur. La raison et la science doivent nous guider. «

Mais au lieu de souligner les arguments positifs en faveur des vaccins, Macron a réitéré le chœur qu’ils ne seront pas obligatoires.

La proposition la plus audacieuse du gouvernement à ce jour – un projet de loi qui aurait pu obliger les gens à utiliser les transports en commun, par exemple se faire vacciner contre le coronavirus ou pour avoir la preuve qu’ils ne sont pas infectés – cire reporté presque immédiatement après avoir provoqué une opposition. L’un des critiques les plus virulents a été la dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen, qui l’a qualifiée de proposition «totalitaire». Ses commentaires a rappelé que l’extrême droite française alimente à la fois les craintes des sceptiques en matière de vaccins et espère capitaliser sur les faux pas du gouvernement avant l’élection présidentielle de l’année prochaine.

Certains craignent que la réticence du gouvernement ne fasse plus de mal que de bien. « Si cette prudence persiste trop longtemps, elle sera contre-productive et renforcera la méfiance », a déclaré Salvadori.

Pendant la pandémie, des vidéos anti-vaxxer ont été visionnées des millions de fois sur les réseaux sociaux français, alors que des informations gouvernementales fiables étaient plus difficiles à trouver, selon le groupe pro-vaccins Les Vaxxeuses.

Le groupe a commencé à utiliser Twitter et Facebook pour démystifier la désinformation sur les vaccins après avoir réalisé en 2017 que les anti-vaxxers prenaient de l’ampleur en ligne sans être contestés ou corrigés.

L’absence de campagnes d’information gouvernementales efficaces signifiait que « l’espace était vide, il n’y avait pas de discussion scientifique », a déclaré un membre du groupe qui, comme le reste de l’équipe, s’est exprimé sous couvert d’anonymat en raison des menaces reçues. .

En revanche, d’autres pays moins sceptiques face aux vaccins ont prévu des campagnes plus énergiques. Bretagne recherche des réseaux sociaux influenceurs pour stimuler la production, tandis que l’Allemagne a lancé il y a quelques semaines un site Web pour contrer les mythes et les rumeurs spécifiques.

En France, les groupes les plus sceptiques sur les vaccins font également partie des groupes les plus actifs sur les réseaux sociaux: les jeunes, les femmes et ceux qui se situent aux extrémités de l’échiquier politique.

Mais la désinformation qui se répand en ligne a également pénétré d’autres coins de la société. Didier Seyler, qui dirige un centre de santé préventive pour les personnes âgées dans la ville de Marseille, dans le sud de la France, a déclaré que les jeunes avaient tendance à transmettre de fausses informations sur les réseaux sociaux à leurs parents ou grands-parents – les personnes les plus à risque de mourir. . du virus.

Plus de la moitié de toutes les personnes conseillées par son centre de santé, âgées en moyenne de 72 ans, l’ont récemment interrogé, ainsi que son personnel, sur la sécurité et l’efficacité des vaccins contre les coronavirus, a déclaré Seyler.

« J’ai prévu une formation de base pour mon équipe », a déclaré Seyler, qui était auparavant responsable du centre public de vaccination de Marseille, « afin que nos employés soient équipés pour répondre à ces questions. »

De nombreux professionnels de la santé français n’ont pas une connaissance détaillée des problèmes de vaccination, a déclaré Seyler.

Mais leurs interactions individuelles avec les sceptiques pourraient en fin de compte déterminer le succès de la campagne de vaccination contre le coronavirus, car les médecins généralistes devraient jouer un rôle clé. Si votre médecin est têtu [and hesitant regarding vaccines], cela signifie que vous aurez moins de chances d’avoir confiance », explique Lucie Guimier, qui a analysé les différences géographiques de couverture vaccinale en France ces dernières années.

Elle a constaté que dans le passé, les médecins du sud de la France étaient particulièrement réticents à administrer certains types de vaccins.

A Marseille, la plus grande ville du sud, l’agent de santé Seyler craignait que l’approche hésitante du gouvernement français – y compris la création d’un «conseil des citoyens» – ne contrecarre les réticences aux vaccins.