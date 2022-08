Pourquoi les Tunisiens ont voté pour une nouvelle constitution qui a démantelé leur démocratie

Commentez cette histoire Commentaire

TUNIS – Trois jours avant que les Tunisiens ne votent une nouvelle constitution que leur président avait promis de propulser vers la prospérité, Nori Saif s’est assise sur un banc du centre-ville, évoquant les prix que les passeurs facturent pour faire entrer les jeunes hommes en Europe. Le voyage le moins cher, a-t-il dit, lui coûterait environ 1 200 dollars. Un contrebandier avec une meilleure garantie pourrait coûter plus de 3 000 $.

“Je n’en ai entendu parler qu’hier”, a-t-il déclaré. « Nous n’avons aucun espoir. Rien ne changera.

Il y a onze ans, des masses de civils se sont rassemblées sur cette même avenue à Tunis, appelant à la démission de l’autocrate Zine el-Abidine Ben Ali. Ça a marché. Ben Ali a fui le pays et est mort plus tard en exil. La Tunisie a entamé le long processus de sa refonte en tant que démocratie – la seule à avoir survécu à la tourmente du printemps arabe.

Maintenant, Saif, qui a 27 ans et a récemment quitté sa maison dans une petite ville au sud de la capitale, dormait dehors et cherchait du travail pour aider à financer sa migration vers l’Europe. Comme beaucoup d’autres jeunes Tunisiens de sa génération, l’étincelle d’espoir qui avait allumé le printemps arabe s’est éteinte. Désenchanté par des politiciens inefficaces et paralysé par une crise économique qui s’aggrave, il ne voit qu’une seule voie à suivre : quitter le pays.

Dans le même temps, beaucoup d’autres en Tunisie ont fait confiance à un dirigeant qui leur dit qu’il peut arranger leur vie s’ils votent simplement pour étendre son pouvoir.

Le professeur de droit qui a entrepris de démanteler la démocratie tunisienne

Le sentiment de désespoir est un renversement de l’optimisme partagé de 2011, lorsque les jeunes Tunisiens ont afflué dans le pays pour soutenir la révolution. Leur élan collectif d’espoir pour quelque chose de mieux était si contagieux que l’esprit de changement s’est rapidement répandu dans le monde arabe.

“Dans les endroits où il y a des dictateurs, les gens ont vu un petit pays qui a fait sa révolution et qui a réussi”, a déclaré Mohamed Abbou, avocat et homme politique emprisonné sous le régime de Ben Ali.

La Tunisie a donné l’exemple en tant que pays qui a accepté les partis politiques islamistes, y compris le modéré Ennahda, qui a longtemps fait partie des gouvernements de coalition. Alors que d’autres pays de la région retombaient dans l’autocratie ou la guerre, la Tunisie a rédigé une nouvelle constitution et obtenu certaines libertés qui ont rendu jaloux les militants ailleurs.

Mais au fil du temps, la démocratie nouvelle et fragile du pays a faibli. Les luttes intestines politiques ont laissé les législateurs divisés et incapables de surmonter les crises économiques ou de tenir les promesses de la révolution.

Puis en 2019, les Tunisiens ont élu Kais Saied à la présidence. Candidat peu connu qui enseignait le droit à l’Université de Tunis, ses partisans le considéraient comme l’antithèse de l’élite politique – quelqu’un au casier vierge qui éliminerait la corruption et rapprocherait la Tunisie de ses idéaux démocratiques. Il est vite devenu clair qu’il avait peu de temps pour les freins et contrepoids du système démocratique naissant du pays.

L’été dernier, dans un contexte de détérioration des conditions économiques, de querelles constantes avec les législateurs et d’une épidémie massive de coronavirus, Saied a suspendu le Parlement et limogé son propre Premier ministre. Il l’a décrit comme une chance d’éliminer la corruption qui, selon lui, était à l’origine de l’impasse. Beaucoup de ses partisans l’ont soutenu, même si ses adversaires l’ont qualifié de coup d’État. Prendre le contrôle total, a-t-il promis, était le seul moyen de réparer la nation.

Mais bientôt, même sa base de fans initiale a commencé à considérer son emprise croissante sur le pouvoir comme une menace pour la démocratie tunisienne, en particulier après avoir réduit l’indépendance du pouvoir judiciaire, dissous le parlement et introduit une nouvelle constitution controversée mettant encore plus de pouvoir entre les mains du président. .

La Tunisie « était une source d’inspiration qui a été attaquée par des corrompus puis par un fou », a déclaré Abbou, qui a soutenu la décision de Saied de suspendre le Parlement l’été dernier mais s’y oppose désormais avec véhémence.

Lui, comme beaucoup d’autres penseurs politiques tunisiens, dit que Saied a profité du mécontentement économique des gens. Ce qu’il annonce, c’est une Tunisie nouvelle et plus prospère, a déclaré Abbou. Mais ce qu’il vend en réalité, c’est un démantèlement de la démocratie du pays en concevant progressivement un système de gouvernement par un seul homme.

“Il n’y a pas d’autre solution” : des juges tunisiens en grève de la faim pour la démocratie

Anouar Ben Kaddour, un dirigeant de la puissante Union générale tunisienne du travail, a déclaré que Saied était capable de démanteler le système existant en présentant un ensemble trompeur de solutions aux jeunes.

« Les jeunes ont attendu 10 ans ; ils n’ont rien vu », a déclaré Ben Kaddour. « Tout le monde veut partir.

“On ne peut pas utiliser le populisme pour dire à tout le monde que demain on va résoudre les problèmes”, a-t-il dit.

Ce n’est pas que les partisans de Saied étaient opposés à la démocratie, a expliqué Monica Marks, professeur de politique au Moyen-Orient à NYU Abu Dhabi. Ils étaient juste convaincus qu’il serait capable de s’attaquer aux problèmes de longue date du pays.

“Ils ne sont pas descendus dans la rue [last summer] pensant qu’ils brûlaient la démocratie. Ils sont sortis dans la rue en pensant que c’était le meilleur moyen de réaliser des rêves révolutionnaires », a-t-elle déclaré.

Certains croyants convaincus pensent toujours que Saied peut réaliser ces rêves, a-t-elle déclaré. D’autres, en colère contre la stagnation politique, reconnaissent maintenant qu’ils donnent la priorité à la stabilité plutôt qu’à la démocratie.

De nombreux Tunisiens ont blâmé le parti islamiste Ennahda pour les échecs politiques du pays – des affirmations qui, selon les responsables du parti, sont des efforts pour les bouc émissaire de problèmes systémiques.

Le chef du parti, Rached Ghannouchi, un ancien prisonnier politique qui s’est exilé en Grande-Bretagne avant de retourner en Tunisie après la révolution, fait actuellement l’objet d’une enquête sur des allégations selon lesquelles il aurait participé à du blanchiment d’argent – une accusation qu’il nie avec véhémence. Il a reconnu que la résistance au programme de Saied a été affaiblie par un manque d’unité parmi les législateurs et que la révolution n’a pas suffisamment progressé.

“Il est vrai que les 10 dernières années n’ont pas été une décennie de prospérité économique”, a-t-il déclaré, tout en affirmant que “10 ans de liberté n’ont pas été effacés par [Saied] et qu’il est toujours dans l’esprit et le cœur des gens.

Son parti a immédiatement déclaré que la décision de Saied de suspendre le Parlement l’été dernier était un « coup d’État » et continue de dénoncer ses actions.

“Nous nous sommes levés et avons essayé de livrer autant que nous [could]», a déclaré Said Ferjani, un député d’Ennahda du parlement dissous depuis, qui a été emprisonné et torturé en Tunisie dans les années 1980.

Les mêmes personnes qui ont été déçues par Ennahda et d’autres politiciens au cours de la dernière décennie, a-t-il dit, ne peuvent pas non plus prétendre que leurs rêves se sont réalisés depuis sous Saied.

“En fin de compte maintenant, le choix est entre accepter la dictature et s’incliner devant elle, ou se dresser contre elle et la combattre… de manière civile”, a-t-il déclaré.

La troisième option est de continuer à chercher ailleurs.

Pour Saif, cela signifie se concentrer sur la recherche d’un chemin vers l’Europe – et vite.

Sa mère est malade et la pression croissante pour la soutenir l’a laissé “peur de rester ici”.