Pourquoi les tronçonneuses ont-elles été inventées ? – Le soleil

BIEN QUE les tronçonneuses soient principalement associées aux bûcherons ou aux films d’horreur, beaucoup ne connaissent peut-être pas l’objectif initial de l’outil.

Nous examinons ici l’histoire de la tronçonneuse et pourquoi elle a été inventée – et la véritable raison vous surprendra certainement.

Les tronçonneuses remontent au 18ème siècle Crédit : Wikipédia

Pourquoi les tronçonneuses ont-elles été inventées ?

La tronçonneuse d’origine semblait être un couteau doté d’un mécanisme de chaîne actionné à l’aide d’une poignée tournante – et remonte au 18e siècle.

Ils ont été inventés pour être utilisés dans des procédures médicales afin de faciliter la tâche de couper les os.

Il était spécifiquement utilisé pour réaliser une « symphysiotomie » – une procédure obsolète pratiquée lors de l’accouchement, à la place d’une césarienne, qui impliquait l’ablation des os et du cartilage pour éliminer l’obstruction et laisser de la place au bébé pour accoucher par le canal génital.

L’invention a constitué une véritable avancée médicale et a été utilisée pendant la majeure partie du XIXe siècle en chirurgie.

Qui a inventé les tronçonneuses ?

Les médecins écossais John Aitken et James Jeffray ont inventé la tronçonneuse dans le but de rendre l’ablation de l’os pelvien plus facile et moins longue.

John Aitken est devenu chirurgien à la Royal Infirmary d’Édimbourg et a également donné des conférences et des démonstrations médicales à des étudiants universitaires.

Jeffray a été professeur d’anatomie et de botanique à l’Université de Glasgow pendant 58 ans, l’une des plus longues chaires écossaises jamais vues.

Il a publié Cases of the Excision of Carious Joints en 1806, un recueil d’ouvrages dans lequel il discutait de l’invention de la tronçonneuse.

Une idée similaire est apparue dans les années 1830, inventée par un chirurgien orthopédiste allemand, qui a ensuite évolué vers un outil pour couper le bois.

En 1883, un brevet pour une tronçonneuse pour planches à découper a été déposé, puis de plus en plus de tronçonneuses ont été développées.

Ils sont devenus plus gros et plus puissants et sont finalement devenus l’appareil de découpe brutal que nous connaissons aujourd’hui.

Le Dr Mark Skippen, de l’Université de Swansea, a déclaré : « La tronçonneuse est un bon exemple d’innovations technologiques qui finissent par être utilisées à des fins différentes de leur intention initiale.

« Basée sur la conception d’une chaîne de montre, la tronçonneuse originale conçue en Écosse a depuis donné naissance à des outils utilisés en obstétrique, orthopédie, neurochirurgie et maintenant en chirurgie des arbres dans le monde entier. »

Les tronçonneuses ont-elles été inventées pour l’accouchement ?

Les tronçonneuses ont été inventées à l’origine pour l’accouchement.

Comme mentionné ci-dessus, une symphysiotomie serait réalisée pour faciliter l’accouchement et une tronçonneuse serait utilisée.

Bien qu’accoucher demande encore du courage et de la force, la situation des femmes des années 1700 était bien pire.

Contrairement à la médecine moderne, si un bébé se présentait par le siège, le professionnel de la santé devait élargir la zone pelvienne avec la tronçonneuse.

Heureusement pour les femmes d’aujourd’hui, l’introduction des césariennes signifie que les symphysiotomies ne sont plus largement utilisées chez les femmes enceintes.