Pendant ce temps, le taux de licenciement est resté inchangé en juillet et reste proche des creux historiques. Le taux de chômage national de 3,5 % correspond au début de 2020 au taux de chômage le plus bas depuis 1969.

De plus, le nombre de départs volontaires mesure la volonté ou la capacité des travailleurs de quitter un emploi et sert donc d’autre mesure du pouvoir des travailleurs. Selon les économistes, la plupart des travailleurs qui partent volontairement ne quittent pas complètement la population active, mais le font pour un autre emploi.

En savoir plus sur les finances personnelles : Les taux hypothécaires tomberont à 4,5 % en 2023 : Fannie Mae 64% des consommateurs s’inquiètent de la “shrinkflation” Les emprunteurs pourraient récupérer jusqu’à 300 $ par mois grâce à l’annulation du prêt étudiant

Il y avait plus de 11,2 millions d’offres d’emploi en juillet, soit une augmentation de 199 000 par rapport à juin, selon un rapport du département américain du Travail publié mardi.

La demande des employeurs pour les travailleurs reste historiquement forte – et cela signifie que les travailleurs ont le pouvoir de négocier de meilleurs salaires, avantages sociaux et autres aspects de leur travail, selon les économistes.

“Quand ils ont ces choix, cela leur donne certainement un avantage”, a déclaré Konkel. “Peut-être que cela signifie négocier un salaire plus élevé ou une flexibilité ou tout type d’avantages qui pourraient intéresser un demandeur d’emploi.”

Pris ensemble, les travailleurs ont de nombreux choix sur le marché du travail et “restent aux commandes”, selon AnnElizabeth Konkel, économiste du travail sur le site d’emploi Indeed.

Les entreprises ont augmenté les salaires au rythme le plus rapide depuis des décennies pour rester compétitif dans un environnement de recrutement difficile. Cette tendance était plus prononcée pour les personnes qui ont changé d’emploi par rapport à celles qui sont restées avec leur employeur actuel.

Les travailleurs ont ce pouvoir de négociation depuis le début de 2021. Les offres d’emploi et les démissions ont atteint des niveaux records alors que les vaccins Covid-19 ont été largement déployés et que l’économie américaine a rouvert.

économiste chez Indeed

Cependant, une inflation obstinément élevée pousse la Réserve fédérale à augmenter les coûts d’emprunt pour les particuliers et les entreprises. La banque centrale le fait pour ralentir l’économie et le marché du travail dans le but de freiner la hausse rapide des prix à la consommation.

Bien que le marché du travail reste chaud pour les travailleurs, cela ne persistera probablement pas – bien qu’il ne soit pas clair quand et dans quelle mesure les choses se refroidiront.

« À l’approche de l’automne, je pense que nous verrons une histoire légèrement différente », a déclaré Elizabeth Crofoot, économiste principale chez Lightcast, qui suit les données du marché du travail.

“Le taux de démissions qui diminue un peu … signifie que les travailleurs peuvent être un peu plus hésitants qu’auparavant pour changer d’emploi”, a-t-elle ajouté.