Pourquoi les travailleurs noirs sont le canari dans la mine de charbon pour l’économie américaine

Regarder les données sur le travail des travailleurs noirs aux États-Unis peut fournir des indices utiles sur la force – ou la faiblesse – de l’économie, et même signaler des changements avant qu’ils n’apparaissent dans les gros titres.

En effet, les travailleurs noirs sont plus en mesure de trouver un emploi sur des marchés du travail solides et peuvent être les premiers à perdre leur emploi lorsque l’économie s’affaiblit. Cela est dû en partie au racisme structurel aux États-Unis ainsi qu’à la surreprésentation des travailleurs noirs dans les emplois à bas salaires et les industries qui ont tendance à être les plus durement touchées par les ralentissements, comme l’hôtellerie et la construction.

“Les travailleurs noirs sont le canari dans la mine de charbon – embauchez-vous réellement des gens?” a déclaré Bill Spriggs, économiste en chef à l’AFL-CIO.

Le groupe est généralement confronté à un chômage plus élevé et a plus de difficulté à trouver du travail que ses pairs blancs et asiatiques.

“Le taux de chômage des Noirs continue d’être le plus élevé, ce qui indique que les travailleurs noirs sont confrontés à plus de défis, ont plus de mal à trouver un emploi”, a déclaré Valerie Wilson, directrice du programme de l’Economic Policy Institute sur la race, l’ethnicité et l’économie.

Les taux de leur emploi sont également plus sensibles à l’économie au sens large et évoluent davantage lorsque des changements se produisent, a déclaré Wilson.

“Nous savons que pour chaque changement d’un point de pourcentage du taux de chômage national, nous obtenons généralement près d’un changement de deux points de pourcentage du taux de chômage des Noirs”, a-t-elle déclaré.