Pourquoi les travailleurs manifestent à travers les États-Unis pour réclamer « respect et valeur »

AURORA, Colorado — D’un océan à l’autre mercredi, plus de 75 000 travailleurs de Kaiser Permanente ont manifesté devant les établissements de soins de santé, arguant que la pénurie de personnel avait atteint des niveaux de crise pour les employés et les patients.

La grève, qui, selon la Coalition des syndicats Kaiser Permanente, constitue le plus grand arrêt de travail des travailleurs de la santé dans l’histoire des États-Unis, s’est déroulée de la Californie à la Virginie, les travailleurs ayant débrayé à 6 heures du matin, heure locale.

Les grévistes comprennent un large éventail de professionnels, notamment des infirmières professionnelles, des échographistes, des inhalothérapeutes, des techniciens des services d’urgence, des femmes de ménage et bien plus encore.

La majorité des grévistes se trouvaient en Californie, selon un représentant : 60 000 du Syndicat international des employés de service-United Healthcare Workers West, et 5 000 supplémentaires du Syndicat international des employés de bureau et professionnels, section locale 30 de San Diego.

Les travailleurs de Kaiser Permanente font grève devant un hôpital de Los Angeles. Richard Vogel / AP

À Sacramento, peu avant 7 h 30 (heure du Pacifique), des grévistes se sont alignés dans la rue devant un centre médical, brandissant des pancartes indiquant « Les travailleurs de Kaiser ne seront pas réduits au silence » et « Respectez et valorisez les travailleurs de la santé ». Certains secouaient des tambourins, faisaient sonner des cloches jaunes ou frappaient sur des marmites. De nombreux automobilistes klaxonnaient en signe de soutien en passant.

De l’autre côté du pays, à l’extérieur du centre médical Kaiser Permanente Springfield à Springfield, en Virginie, des travailleurs scandaient : « Hé Kaiser, sors, nous avons quelque chose à dire ! Certains étaient vêtus de blouses blanches alors qu’ils défilaient.

Sarah Levesque, secrétaire-trésorière de la section locale 2 de l’OPEIU, a déclaré à Tom Costello de NBC News que les travailleurs « cherchaient des dirigeants de Kaiser pour venir à la table et négocier de bonne foi sur la crise du manque de personnel ». Elle a déclaré qu’il y avait environ 180 optométristes et pharmaciens en grève à Springfield.

« Nous n’avons tout simplement pas le personnel nécessaire pour prendre soin adéquatement de nos patients », a déclaré Lévesque. « Ces gens se sont tournés vers les soins de santé parce qu’ils voulaient prendre soin des patients et ils sont tout simplement trop à court de ressources. Il faut jusqu’à trois mois pour obtenir un rendez-vous avec certains médecins.

David Hawa, pharmacien de soins ambulatoires à Springfield, a fait écho à ces préoccupations.

« Nous n’avons pas assez de pharmaciens pour prodiguer les soins de santé dont nos patients ont besoin », a-t-il déclaré.

Le résultat de cela, dit-il, est « des files d’attente plus longues et des annulations de rendez-vous. clients frustrés au téléphone ou en ligne.

« Ce n’est pas la meilleure chose que nous puissions faire et ce n’est pas juste pour nos patients », a-t-il déclaré.

Le même sentiment a poussé les travailleurs à faire grève à Aurora, dans le Colorado, une banlieue de Denver.

« Nous manquons de personnel et les patients doivent attendre plus d’un mois pour être vus », a déclaré Lorena Jackson, qui travaille à la planification des soins primaires. « À ce moment-là, soit vous vous sentez mieux, soit vous êtes mort, soit vous devez payer plus d’argent de votre poche pour vous rendre aux soins d’urgence. »

Les employés ont déclaré qu’ils protestaient également pour obtenir des salaires plus élevés, compte tenu de la flambée des prix de l’immobilier dans le Colorado.

« Le prix de la vie est trop élevé et ces entreprises doivent commencer à payer en conséquence », a déclaré Lavette Clardy, qui travaille également dans la planification et est membre du syndicat de la section locale 105 du SEIU. un équilibre travail-vie personnelle et profiter de leur famille.

Basé à Oakland, en Californie, Kaiser Permanente est un système de santé à but non lucratif qui dessert près de 13 millions de personnes dans ses 39 hôpitaux et plus de 600 établissements médicaux à travers le pays, selon son site Internet.

La grève des travailleurs de la santé intervient au milieu d’une vague d’arrêts de travail récents dans diverses professions, notamment les travailleurs de l’automobile et l’industrie du divertissement.

La grève, qui devrait durer jusqu’à trois jours dans certaines régions du pays, a eu lieu après que les négociateurs syndicaux et Kaiser Permanente n’ont pas réussi à parvenir à un nouvel accord contractuel avant l’expiration du précédent accord samedi.

Les pourparlers sont en cours, selon un porte-parole de Kaiser Permanente, qui a déclaré dans un communiqué après le début de la grève qu’« il y a eu beaucoup de progrès, avec des accords conclus sur plusieurs propositions spécifiques mardi soir ». Le porte-parole a ajouté que les hôpitaux, les salles d’urgence et les pharmacies resteraient ouverts pendant la grève.

La grève a commencé à Washington, DC et en Virginie à 6 heures du matin (heure de l’Est) avant de s’étendre au Colorado, à la Californie, à l’Oregon et à Washington, selon la Coalition des syndicats Kaiser Permanente.

La coalition a déclaré que les travailleurs prenaient des mesures pour « protester contre les négociations de mauvaise foi des dirigeants de Kaiser, qui empêchent de trouver des solutions pour résoudre la crise du manque de personnel de Kaiser en investissant dans sa main-d’œuvre ».

Elizabeth Chuck a rapporté de New York. Deon J. Hampton a rapporté d’Aurora, Colorado.