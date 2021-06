Pourquoi les travailleurs LGBTQ disent que certaines célébrations de la fierté échouent

Juin est le mois de la fierté LGBTQ, choisi pour commémorer les émeutes de Stonewall qui ont eu lieu à New York le 28 juin 1969 en réponse aux violences policières contre les personnes LGBTQ. Un an plus tard, les manifestants ont organisé une marche dans Christopher Street pour célébrer la « Gay Pride » – une manifestation qui s’est transformée en marches de la fierté que l’on peut aujourd’hui voir dans les communautés du monde entier. Les émeutes de Stonewall n’étaient ni la première ni la seule fois Les personnes LGBTQ ont riposté contre le harcèlement policier et la lutte pour les droits des LGBTQ a également eu lieu sur les lieux de travail. Aux États-Unis, certains des jalons les plus visibles dans la poussée vers le progrès ont été lorsque les travailleurs ont lutté contre la discrimination des employeurs et des propriétaires d’entreprise. Bien que des progrès aient été réalisés depuis 1969, les recherches suggèrent que les lieux de travail échouent toujours aux personnes LGBTQ – et que les logos arc-en-ciel temporaires du mois de la fierté ne suffisent pas à soutenir les employés.

Discrimination et harcèlement

Ce n’est que le mois dernier de la fierté, juin 2020, que la Cour suprême a statué que les travailleurs américains ne peuvent pas être licenciés pour être homosexuels ou transgenres. cependant, emploi à volonté donne toujours aux employeurs la possibilité de licencier des employés pour presque toutes les autres raisons qu’ils souhaitent donner, à l’exception de la race, de la religion, du sexe ou de l’origine nationale. Et la recherche suggère que les travailleurs LGBTQ sont souvent encore confrontés à la discrimination au travail. Selon un récent sondage mené auprès de professionnels LGBTQ par LinkedIn, 25 % des personnes interrogées déclarent s’être vu refuser intentionnellement des opportunités d’avancement professionnel (telles que des promotions et des augmentations) en raison de leur identité. 31% des personnes interrogées déclarent avoir été confrontées à une discrimination flagrante et à des micro-agressions sur le lieu de travail. La majorité des personnes interrogées, 54% des managers et 52% des employés, déclarent que leur entreprise devrait offrir des opportunités éducatives et une formation aux préjugés. Au-delà du harcèlement et de la discrimination, de nombreux travailleurs LGBTQ déclarent également être insatisfaits de la façon dont ils estiment que leur organisation soutient – ​​ou plutôt ne soutient pas – la communauté LGBTQ. Selon une analyse des avis d’entreprises par Porte en verre, les employés LGBTQ sont moins satisfaits au travail que leurs homologues non LGBTQ. « Malheureusement, ce n’est pas surprenant », déclare Scott Dobroski, vice-président des communications d’entreprise pour Glassdoor et membre du groupe de ressources pour les employés LGBTQ+ de l’organisation. « Nous avons mené une autre enquête qui montre que près de 50 % des employés LGBTQ+ pensent qu’être au travail pourrait nuire à leur carrière. Et plus de la moitié des employés LGBTQ+ déclarent avoir été témoins ou expérimentés de commentaires anti-LGBTQ+ de la part de collègues. Ainsi, lorsque vous regroupez les données, les tendances et les expériences des personnes LGBTQ+, malheureusement, je ne suis pas surpris. »

« Un logo arc-en-ciel ne suffit pas »