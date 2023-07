Pourquoi les travailleurs et les défenseurs veulent que les gouvernements renforcent les protections pour un bassin croissant de travailleurs à la demande

Matthew Olsen, un résident de Montréal, affirme que l’écriture à la pige était la façon dont il gagnait sa vie lorsqu’il était à l’école. Mais alors que le travail l’a maintenu à flot pendant trois ans, ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne soit contraint de partir.

Les responsables de sa plate-forme numérique de choix, basée aux États-Unis, ne communiquaient pas systématiquement ce qu’on attendait de lui et d’autres sous-traitants réguliers, a-t-il déclaré, ajoutant qu’ils apportaient souvent des changements fréquents dans les barèmes de rémunération, les laissant sans écurie. fiche de salaire.

Et ce qui est pire, a déclaré Olsen, c’est qu’il avait l’impression de n’avoir personne vers qui se tourner pour obtenir de l’aide.

« Je peux regarder en ligne autant que possible, mais il est toujours très difficile de savoir quelles protections vous avez », a déclaré Olsen, 25 ans.

Il fait partie d’un sous-ensemble croissant de travailleurs canadiens qui sont considérés comme des entrepreneurs, des pigistes et des travailleurs à la demande – tous avec des arrangements employeur-employé non traditionnels et souvent peu ou pas de protection des travailleurs. Le gouvernement fédéral dit à propos de 10 % des travailleurs canadiens ont été classés comme travailleurs à la demande en 2020, contre 5,5 % en 2005.

Les défenseurs et les travailleurs comme Olsen affirment qu’il faut plus de protections, une plus grande sensibilisation et une plus grande application pour faire respecter les droits du nombre croissant de Canadiens qui font ce type de travail alors qu’il continue de se généraliser.

« De plus en plus de Canadiens vont se retrouver dans ce genre de situations », a déclaré Olsen, qui travaille maintenant à contrat en tant que peintre et aime parler à son patron « face à face », ainsi que des quarts de travail plus réguliers.

« Sans une connaissance et une éducation appropriées sur leurs droits et sur la façon dont ces entreprises doivent traiter leurs employés ou sous-traitants, cela ne fera qu’augmenter le nombre de personnes qui se trouvent dans de mauvaises situations. »

Où les travailleurs vont-ils chercher de l’aide?

Lindsay Zier-Vogel, rédactrice et auteure de subventions indépendante basée à Toronto, a déclaré qu’elle acceptait régulièrement des clients depuis 2020. Bien que la plupart aient payé, elle a déclaré qu’il y avait eu une poignée de fois où les clients devenaient « au vitriol » lorsqu’une demande de subvention était ‘ t réussi – et même omis de la payer entièrement.

Après avoir publié des informations sur l’épreuve sur Twitter, elle a déclaré qu’un représentant du Syndicat canadien des pigistes avait tendu la main pour offrir son soutien. Si la personne ne s’était pas fait connaître, a déclaré Zier-Vogel, elle aurait pris le coup et perdu le temps passé et les centaines de dollars de salaire.

« C’est vraiment épuisant, et je n’ai tout simplement pas les ressources pour courir après l’argent », a-t-elle déclaré.

Nora Loreto, présidente du syndicat, a déclaré qu’il était courant pour ce type de travailleurs de supporter le coût de leur travail au lieu d’essayer de courir après ce qui leur était dû, ce qui peut signifier faire n’importe quoi, du harcelement des clients pour le paiement à la poursuite devant la cour des petites créances. Cela pourrait être particulièrement le cas pour ceux qui ont des clients et des sous-traitants basés à l’étranger, ou qui n’ont aucun actif dans le pays.

C’est pourquoi le syndicat, qui compte environ 200 membres, essaie de renforcer son profil afin que les gens sachent qu’il existe, a déclaré Loreto. Il veut non seulement aider à régler les différends entre les pigistes et leurs clients, mais mettre fin à la classification erronée des emplois, où les travailleurs sont classés à tort comme des sous-traitants alors qu’ils devraient être considérés comme des employés.

Loreto a déclaré qu’un syndicat capable de « se battre » pour ces travailleurs est particulièrement nécessaire à un moment où les licenciements abondent dans les industries qui utilisent des travailleurs indépendants, comme les médias, les communications et les secteurs créatifs.

« Cela signifie qu’il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent à la pige, il y a beaucoup moins de personnes qui sont salariées, il y a beaucoup moins de personnes qui ont des prestations de santé et qui ont une stabilité d’emploi », a déclaré Loreto.

« Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Je veux dire, c’est là que nous avons besoin de lois du travail vraiment fortes et nous avons besoin de mécanismes d’application plus solides et, franchement, nous avons besoin de mettre fin aux erreurs de classification. »

Les syndicats peuvent aider à renforcer le plaidoyer : avocat

Les provinces canadiennes ont longtemps eu du mal à définir et à décrire les différents types de travailleurs, a déclaré Michael Lynk, professeur agrégé de droit spécialisé dans le travail à l’Université Western de London, en Ontario.

Le gouvernement fédéral délibère actuellement sur années de consultations avec des personnes du secteur du travail sur des plans visant à mettre en œuvre davantage de protections pour les travailleurs à la demande. CBC News a contacté Emploi et Développement social Canada pour obtenir des commentaires, mais aucune réponse n’a été reçue à temps pour la publication.

Lynk a déclaré que le renforcement de l’application du droit du travail et la facilitation de l’organisation des travailleurs sont un début.

« Nous devons avoir des pouvoirs d’enquête probablement plus forts pour les bureaux des normes d’emploi des ministères provinciaux ou des ministères fédéraux du Travail partout au pays », a-t-il déclaré.

De plus, a déclaré Lynk, la création d’un environnement dans lequel les syndicats peuvent exister dans l’ensemble de la main-d’œuvre peut équilibrer la « bascule déséquilibrée » qui est actuellement en place entre les employeurs et les employés, à la fois dans l’économie des concerts et des indépendants et au-delà.

« Dans cette … économie, les employés n’ont vraiment que des droits mesurables par leur voix collective par opposition à leurs voix individuelles dispersées », a-t-il déclaré.

Lynk a déclaré que bien que le gouvernement fédéral ait compétence sur environ 10 à 12% de la main-d’œuvre au Canada, il espère qu’il sera en mesure d’influencer le changement dans les provinces.

« La loi joue vraiment aux dames lorsque les entreprises, grâce à l’utilisation de la technologie, jouent aux échecs », a-t-il déclaré.