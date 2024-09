Pourquoi les travailleurs envisagent de faire grève dans les ports de l’Est des États-Unis – et comment cela pourrait provoquer le chaos chez les consommateurs

Quelque 45 000 travailleurs syndiqués pourraient débrayer dans les ports maritimes de l’est des États-Unis et de la côte du Golfe le 1er octobre, coupant ainsi des artères commerciales vitales à quelques semaines de l’élection présidentielle américaine.

Une analyse de JPMorgan prévoit qu’une grève pourrait coûter à l’économie américaine 5 milliards de dollars par jour.

La grève pourrait toucher 36 ports qui traitent environ la moitié des importations maritimes américaines. Cela pourrait affecter la disponibilité d’une gamme de marchandises expédiées par conteneurs, des bananes aux vêtements en passant par les voitures, tout en créant des retards de plusieurs semaines dans les ports.

Selon les experts en logistique, cela pourrait également alimenter des augmentations des coûts d’expédition qui pourraient être répercutées sur les électeurs déjà frustrés par l’inflation du logement et de l’alimentation.

Quel est le problème ?

Le syndicat de l’International Longshoremen’s Association (ILA), qui représente les travailleurs des ports du Maine au Texas, et le groupe d’employeurs United States Maritime Alliance semblent être dans une impasse sur la question des salaires. Le contrat actuel de six ans expire le 30 septembre à minuit.

Une grève dans tous les ports de la côte Est et du golfe du Mexique serait la première pour l’ILA depuis 1977.

Deux dockers discutent à côté de conteneurs empilés dans le port de Baltimore. La grève potentielle pourrait toucher 36 ports qui traitent environ la moitié des importations maritimes américaines. (Jim Watson/AFP/Getty Images)

La Maison Blanche a déclaré qu’elle n’essayait pas d’aider à négocier un accord, comme elle l’a fait l’année dernière lors des négociations sur la côte Ouest, et un responsable de l’administration Biden a déclaré que le président n’utiliserait pas ses pouvoirs fédéraux pour bloquer une grève.

Une grève généralisée et prolongée pourrait provoquer des pénuries et une augmentation des coûts dans un large éventail d’industries.

Que font les débardeurs ?

Les débardeurs, également appelés débardeurs, manipulent les marchandises des navires entrants. Ils travaillent principalement sur des porte-conteneurs, mais aussi sur des porte-voitures et des navires de croisière.

Ils exploitent des grues qui extraient les conteneurs des navires pour les « arrimer », sécurisent les conteneurs de fret pour les empêcher de tomber pendant le transport et traitent les documents.

Automobiles, machines et pièces

Les ports couverts par le contrat ont traité des importations de véhicules d’une valeur de 37,8 milliards de dollars américains au cours des 12 mois se terminant le 30 juin, selon S&P Global Market Intelligence. Les pièces automobiles constituent également une importation clé sur la côte Est et le golfe du Mexique, les expéditions en provenance d’Europe étant plus difficiles à réacheminer que celles en provenance de Chine, ont indiqué des experts en logistique.

Les ports sont également en tête des États-Unis pour les expéditions de machines, d’acier fabriqué et d’instruments de précision, s’élevant respectivement à 97,4 milliards de dollars, 16,2 milliards de dollars et 15,7 milliards de dollars américains, selon les données de S&P Global Market Intelligence.

Des grues et des débardeurs chargent des conteneurs sur des camions au port de Savannah, en Géorgie. Une grève des travailleurs du port pourrait affecter l’approvisionnement d’un certain nombre de biens de consommation. (Stephen B. Morton/Associated Press)

Agriculture et produits pharmaceutiques

Environ 53 pour cent de toutes les importations agricoles américaines par voie hydrique, en volume, seraient menacées par une grève. Sur une période d’une semaine, la valeur potentielle de ces exportations est estimée à 1,1 milliard de dollars américains, selon l’American Farm Bureau Federation. Pour les exportations agricoles, ce chiffre s’élève à 318 millions de dollars américains.

Les trois quarts des importations nationales de bananes en provenance de pays comme le Guatemala et l’Équateur atterrissent dans des ports situés sur les côtes Est et du Golfe, a déclaré Jason Miller, président par intérim du département de gestion de la chaîne d’approvisionnement de la Michigan State University. Les États-Unis importent également du café et du cacao en grandes quantités et exportent du coton.

Une grève affecterait également les exportations de conteneurs de produits à base de soja et aurait un impact significatif sur la viande et les œufs réfrigérés ou congelés, a déclaré Mike Steenhoek, directeur exécutif de la Soy Transportation Coalition. Le marché américain des exportations de bœuf et de porc, évalué à 18 milliards de dollars par an, et le secteur des exportations de volaille et d’œufs, évalué à 5,8 milliards de dollars, dépendent de conteneurs réfrigérés qui ne peuvent pas rester inutilisés longtemps.

Les débardeurs tirent des lignes pour larguer un navire sur cette photo d’archive. Les perturbations commerciales dues à un arrêt de travail commenceraient immédiatement, entraînant une hausse des taux d’intérêt et des répercussions sur l’économie américaine, ont prévenu les experts en logistique. (David McNew/Reuters)

Les ports concernés traitent également plus de 91 pour cent des importations conteneurisées et 69 pour cent des exportations conteneurisées de produits pharmaceutiques américains, selon Everstream Analytics.

Biens de consommation, énergie, militaire et croisières

Les détaillants représentent environ la moitié de tous les volumes de conteneurs. De nombreux détaillants américains se sont déjà précipités pour expédier des articles pour les fêtes de fin d’année.

Les ports qui seraient touchés par une éventuelle grève transportent plus de la moitié des vêtements tricotés et non tricotés du pays, évalués à 32,8 milliards de dollars américains au total, ainsi que des meubles, évalués à 23,4 milliards de dollars américains, selon S&P Global Market Intelligence.

Bien que les ports de Houston et de la Nouvelle-Orléans sur la côte du Golfe soient d’importantes plaques tournantes d’expédition de pétrole et de gaz, ces produits resteraient largement épargnés par une grève impliquant des conteneurs à plus forte intensité de main-d’œuvre. Il en va de même pour les exportations de charbon de Norfolk, en Virginie, selon les experts.

L’ILA s’est toutefois engagée à gérer le fret militaire et à faire fonctionner les navires de croisière pendant une grève.

Coûts plus élevés, gros retards

En termes généraux, une grève augmenterait les coûts de transport tout en imposant de longs retards.

Les cinq principaux ports du groupe de négociation : New York et New Jersey ; Savannah, Géorgie ; Houston ; Norfolk ; et Charleston, Caroline du Sud – ont traité plus de 1,5 million d’unités équivalentes à 20 pieds évaluées à 83,7 milliards de dollars américains en août, selon John McCown, chercheur principal au Center for Maritime Strategy. Environ les deux tiers de cette cargaison étaient entrants, tandis que le reste était sortant, a-t-il déclaré.

Les perturbations commerciales dues à un arrêt de travail commenceraient immédiatement, entraînant une hausse des taux d’intérêt et des répercussions sur l’économie américaine, ont prévenu les experts en logistique.

Les analystes de Sea-Intelligence, une société de conseil en transport maritime basée à Copenhague, ont estimé qu’il faudrait entre quatre et six jours pour rattraper le retard résultant d’une grève d’une journée.

Maersk, l’un des plus grands fournisseurs de transport maritime et membre du groupe d’employeurs, a averti qu’un arrêt d’une semaine pourrait nécessiter jusqu’à six semaines de temps de récupération, « avec des arriérés et des retards importants s’aggravant chaque jour qui passe ».