Pourquoi les travailleurs de Kaiser Permanente sont-ils en grève ? Le système de santé américain ne les valorise pas.

La relation entre le personnel qui soigne les patients américains et les systèmes de santé qui les emploient s’effiloche, et les plus de 75 000 travailleurs de Kaiser Permanente en grève cette semaine n’en sont que le dernier exemple.

L’année a commencé avec la grève de 7 000 infirmières de New York réparties dans deux systèmes hospitaliers. Aujourd’hui, à l’approche de l’automne, dix fois plus de travailleurs de la santé font grève dans l’un des systèmes de santé les plus connus du pays – un système qui, jusqu’à présent, était en quelque sorte un modèle de relations syndicales-patronales fructueuses dans le secteur de la santé. industrie des soins. Les grévistes ont déclaré qu’il s’agirait d’une action de trois jours, même si jeudi matin, il y avait peu de preuves d’une résolution entre les syndicats et Kaiser Permanente.

Les médecins et les infirmières diplômées ne font pas partie des grévistes. Mais d’autres membres du personnel de soutien dont dépendent les soins des patients – notamment les infirmières auxiliaires et les infirmières auxiliaires – se retirent parce qu’ils, comme de nombreuses infirmières depuis le début de la pandémie de Covid-19, trouvent leurs conditions de travail intolérables.

Les travailleurs se disent surmenés et sous-payés. Selon le New York Times, les syndicats avaient demandé un salaire minimum de 25 dollars de l’heure plus des augmentations annuelles de 7 pour cent au cours des deux prochaines années. L’entreprise avait riposté avec un salaire de base de 21 à 23 dollars de l’heure et des augmentations de salaire plus lentes.

Dans le même temps, les assistants de laboratoire ont décrit le rétrécissement de leurs bureaux. Celui qui s’empressait de terminer les tests avant le début de la grève a déclaré qu’une équipe de cinq personnes n’en comptait plus que trois. Une infirmière auxiliaire de longue date a décrit le fardeau croissant de l’épuisement professionnel sur le personnel du système de santé.

La grève pourrait entraîner des retards dans les soins aux patients, car même si les infirmières auxiliaires et les techniciens de laboratoire n’ont peut-être pas les mêmes responsabilités cliniques qu’un médecin ou une infirmière autorisée, leur travail est nécessaire au bon fonctionnement du système de santé. Ils donnent le bain et nourrissent les patients, font passer des échantillons à des tests et effectuent d’autres tâches nécessaires au succès du traitement des personnes hospitalisées.

Comment en sommes-nous arrivés là, avec un autre système hospitalier majeur paralysé par une nouvelle grève du personnel de santé, à cause des mêmes problèmes évoqués depuis des années, remontant à avant la pandémie ?

C’est le même problème qui a conduit à la grève des infirmières de New York, qui a suivi au moins huit arrêts de travail majeurs impliquant le personnel de santé en 2022, et le même problème dont j’ai parlé en juin de l’année dernière, décrivant la façon dont nous rémunérons les infirmières comme « cassée ». »

Les hôpitaux ne gagnent pas plus d’argent s’ils paient plus d’argent aux infirmières ou aux infirmières auxiliaires ou s’ils en embauchent davantage pour mieux répartir le fardeau ou s’ils investissent dans d’autres choses pour améliorer leur environnement de travail. En raison de la manière dont les États-Unis financent les soins de santé, ces dépenses sont exclusivement des dépenses qui ne contribuent pas à générer de nouveaux revenus.

Le résultat est que les personnes qui prodiguent une grande partie des soins aux patients sont constamment sous-estimées.

« Les mêmes problèmes s’appliquent au personnel de soutien dans la mesure où il coûte cher aux organisations et n’apporte pas de remboursement, donc il est perpétuellement en sous-effectif, sous-payé, etc. », Olga Yakusheva, économiste de la santé à l’Université du Michigan, qui a beaucoup écrit sur l’économie du secteur hospitalier et son impact sur le personnel, m’a dit.

Les hôpitaux américains dépendent généralement d’un système de rémunération à l’acte : ils gagnent de l’argent en facturant des services individuels. Les médecins, dans cet univers, sont des générateurs de revenus. Ils ordonnent que des tests soient effectués, que des images soient prises, que des médicaments soient administrés. Ils effectuent des interventions chirurgicales et des examens. L’hôpital peut facturer chacun de ces services individuels et les patients les voient sur leurs factures.

Les infirmières, les infirmières auxiliaires et les IAA sont toutes essentielles pour prendre soin des patients qui reçoivent ces services. Mais comme les hôpitaux ne facturent pas aux assureurs le travail fourni par ces travailleurs pour répondre aux ordonnances d’un médecin, ils se retrouvent de l’autre côté du bilan de l’hôpital en tant que coût de main-d’œuvre. Les patients sont facturés pour leur travail de la même manière que pour le Jell-O, dans le cadre du coût de la chambre d’hôpital. Le travail qu’ils effectuent n’est pas considéré comme un service facturable selon le modèle de paiement à l’acte.

Betty Rambur, professeur de sciences infirmières à l’Université de Rhode Island, a évoqué les autres raisons pour lesquelles la situation de travail du personnel de soutien médical est devenue de plus en plus intenable, dont beaucoup s’appliquent également aux infirmières. Certains patients peuvent être violents. Les établissements confient davantage de responsabilités à un plus petit nombre de personnes.

Ces travailleurs peuvent souvent gagner des salaires similaires dans d’autres entreprises non liées aux soins de santé qui ne comportent pas les mêmes risques (comme tomber soi-même malade). Le coût de la vie augmente. Les problèmes structurels qui ont contribué à l’exode du personnel médical pendant la pandémie ne font qu’empirer.

« Les « récompenses douces » intangibles du travail s’évaporent », a déclaré Rambur. « Le pays a systématiquement sous-investi dans les professions de santé en dehors de la médecine. »

Il y a un détail qui diffère de la grève de Kaiser Permanente : Bianca Frogner, qui dirige un programme sur le personnel de santé américain à l’Université de Washington, m’a dit que le personnel de soutien n’est généralement pas syndiqué dans les autres systèmes de santé aux États-Unis. Cette grève pourrait être « un canari dans la mine de charbon », signalant un mécontentement plus large dans une partie souvent ignorée du système de santé.

« Ces travailleurs en grève sont parmi les travailleurs les moins bien payés de tous les systèmes de santé », a déclaré Frogner. « Beaucoup travaillent dans les coulisses dans des rôles importants et vivent dans des régions du pays où le coût de la vie est élevé. »