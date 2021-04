Lorsque Graham Brooks a reçu son bulletin de vote début février, lui demandant s’il voulait former un syndicat à l’entrepôt d’Amazon en Alabama où il travaille, il n’a pas hésité. Il a coché la case NON et a posté le bulletin de vote.

Après presque six ans de travail dans des journaux à proximité, M. Brooks, 29 ans, gagne environ 1,55 $ de plus par heure chez Amazon et est optimiste quant à sa capacité à progresser.

«Personnellement, je n’ai pas vu la nécessité d’un syndicat», a-t-il déclaré. «Si j’étais traité différemment, j’aurais peut-être voté différemment.»

M. Brooks est l’un des quelque 1 800 employés qui ont offert à Amazon une victoire fulgurante dans la bataille la plus acharnée de l’entreprise pour empêcher les syndicats de pénétrer dans ses entrepôts. Le résultat – annoncé la semaine dernière, avec 738 travailleurs votant pour former un syndicat – a porté un coup écrasant aux travailleurs et aux démocrates lorsque les conditions semblaient mûres pour qu’ils fassent des progrès.