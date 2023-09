Pourquoi les traders japonais choisissent-ils XRP plutôt que Bitcoin ?

Une étude récente a révélé que les investisseurs japonais choisissent d’investir dans Ripple. XRP sur la crypto-monnaie phare du monde, Bitcoin.

XRP sur Bitcoin et Ethereum

À la différence du remède Ripple et le jeton XRP reçoivent aux États-Unis, Japon semble plus accueillant pour l’actif cryptographique, sur la base d’un document de recherche par la Division d’économie et de finance du Metropolis College of Hong Kong.

Selon le rapport, XRP est plus populaire que les plus grandes crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière, Bitcoin et Ethereum. Il faisait référence à une enquête réalisée par la société japonaise de cryptographie BITMAX, avec 25 % des 1 498 personnes interrogées ayant répondu à l’enquête sélectionnant XRP comme leur crypto-monnaie préférée, tandis que 26 % et 9 % ont sélectionné Bitcoin et Ethereum, respectivement.

Bien que cette enquête puisse également être considérée comme insuffisante pour démontrer l’intérêt des investisseurs japonais pour le jeton XRP, cela signifie que le jeton a assez peu de valeur dans le pays. Apparemment, XRP a connu le volume de trading au comptant le plus élevé en février de l’année dernière, avec « près de 1,36 milliard d’articles » échangés au cours de cette période.

Le rapport attribue l’affection du Japon pour le jeton aux coutumes du pays et à « l’audace du plus grand fonds de capital-entreprise du Japon dans Ripple ». La société de capital-risque en question est SBI Holdings, la société étant l’un des premiers partenaires de Ripple. SBI aurait investi près de 300 millions de dollars dans Ripple en 2017.

SBI Holdings, « principal moteur du succès de Ripple »

Le rapport qualifie les avoirs de SBI de « principal moteur du succès de Ripple » au Japon. Cette affirmation n’est peut-être pas exagérée, en particulier compte tenu de la position de SBI qui aide Ripple à pénétrer le marché japonais.

En 2016, la société de services financiers s’est associée à Ripple pour créer SBI Ripple Asie avec le dans le but de proposer des prestataires de services transfrontaliers aux banques de la zone asiatique. Grâce à l’expertise du grand livre distribué (DLT) de Ripple, ces banques peuvent traiter des transactions transfrontalières dans « 40 devises et plus de 70 pays ».

SBI Ripple devait desservir les banques de pays comme le Japon, la Chine, la Corée du Sud et différents pays d’Asie du Sud-Est. Cette décision a sans aucun doute ouvert la voie à Ripple et à son jeton XRP pour pénétrer le marché asiatique (le Japon en particulier) assez tôt, en particulier alors que les fonds non monétaires sont en hausse dans ces pays.

On peut également s’attendre à ce que l’adoption de Ripple et de XRP dans la région asiatique se développe davantage alors que SBI Remit (une filiale de SBI Holdings) a récemment élargi le partenariat SBI Ripple Asia avec l’introduction d’un Service de transfert de fonds international basé sur XRP pour les banques des Philippines, du Vietnam et de l’Indonésie.

Cette décision s’aligne sur l’objectif de Ripple de perturber le système financier mondial, car l’actif cryptographique sera utilisé comme monnaie de transition pour les étrangers qui souhaitent envoyer de l’argent à leur famille. De manière impressionnante, Ripple’s Ledger peut traiter ces transactions plus rapidement et à un coût plus abordable que le système financier normal.

Token worth resting at $0.49 | Supply: XRPUSD on Tradingview.com

Photo en vedette d’Investopedia, graphique de Tradingview.com