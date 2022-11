Pourquoi les tournesols suivent le soleil ; Voici ce que disent les études

La science nous déconcerte souvent à bien des égards. Qu’il s’agisse de réactions chimiques naturelles, de faits bizarres sur la flore et la faune ou d’exceptions dans l’écosystème, nous faisons chaque jour des découvertes. Un de ces phénomènes qui a toujours fasciné les êtres humains est la capacité de la plante de tournesol à réagir au soleil et à tourner dans sa direction. Même s’il est agréable de voir cela se produire, savez-vous ce qui fait que les tournesols se tournent vers le soleil ?

Selon un article publié par npr.org, une recherche de 2016 a suggéré que le suivi solaire de la jeune plante peut s’expliquer par les rythmes circadiens. La capacité de suivre le soleil est connue sous le nom d’héliotropisme et le rythme circadien fait référence aux changements de comportement liés à une horloge interne que nous, les humains, avons également.

Stacey Harmer, professeur à l’UC Davis et co-auteur de l’étude, a déclaré à l’époque : “C’est le premier exemple de l’horloge d’une plante modulant la croissance dans un environnement naturel et ayant de réelles répercussions sur la plante.”

Il a été révélé que les tiges de la plante poussent de manière inégale le jour et la nuit, ce qui donne l’impression que la plante se déplace en fonction du soleil. Voici l’animation pour vous aider à comprendre :

Il a été constaté au cours de la recherche que la croissance de la tige du côté est était plus élevée pendant la journée et très faible la nuit et que le côté ouest suivait le modèle.

Les tournesols matures réagissent différemment au soleil. Au fur et à mesure que la croissance globale de la plante ralentit, l’horloge circadienne fait en sorte que la plante réagisse plus fortement à la lumière tôt le matin qu’à d’autres moments de la journée. Par conséquent, la plante fait face à l’est toute la journée et cesse de se déplacer vers l’ouest pendant la journée.

Les chercheurs ont également comparé les fleurs matures faisant face à l’est avec celles faisant face à l’ouest. Ils ont découvert que les fleurs orientées vers l’est attiraient cinq fois plus de pollinisateurs utiles.

