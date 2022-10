Pourquoi les Torontois sont confrontés à une augmentation « stupéfiante » des vols de voitures – et ce que la police fait à ce sujet

L’année de Patricia Li a commencé avec le vol d’une Lexus NX 300 à son domicile de Toronto, mais ce n’était que le début de ses ennuis.

Cinq mois plus tard, les voleurs sont revenus au milieu de la nuit pour son autre véhicule, un Lexus RX 450, mais cette fois ils n’ont pas eu autant de chance.

Après le premier vol en février, Li a installé une caméra vidéo qui a filmé trois personnes tentant de s’introduire dans la voiture.

“C’est vraiment effrayant parce qu’ils étaient si proches”, a déclaré Li à CBC News. “Qui sait ce qui aurait pu se passer… si je m’étais réveillé au milieu de la nuit et que je les avais vus et que je les avais approchés ?”

Les images semblent montrer une personne essayant d’ouvrir la poignée de porte tandis que deux autres placent une sorte de serviette sur les phares avant. En quelques minutes, dit Li, l’alarme du véhicule connectée à l’antidémarrage du moteur s’est déclenchée. La vidéo montre les trois en train de s’enfuir alors que les lumières de la voiture commencent à clignoter.

“Je pense personnellement que rien n’a été fait à ce sujet parce que tant de voitures sont volées”, a déclaré Li.

Les voitures sont garées dans la rue près de l’avenue Lawrence et de la rue Dufferin, un quartier de Toronto qui a connu une augmentation des vols de voitures. De nombreux véhicules de la région sont retirés des allées des maisons dans les rues résidentielles. (Radio-Canada)

Li fait partie des milliers de Torontois qui ont été touchés par une augmentation spectaculaire des vols de voitures cette année. Au 26 septembre, 6 497 vols avaient été signalés à la police de Toronto. Par rapport à l’ensemble de 2021, qui a vu 4 498 rapports, cela représente une augmentation de près de 45% avec trois mois de l’année restants.

Les détournements de voiture, qui sont comptés séparément et enquêtés par une équipe différente, ont augmenté de 209 %, passant de 58 à 179.

CBC News enquête sur les raisons pour lesquelles un nombre croissant de Torontois sont victimes de vols et sur ce que les groupes communautaires, les politiciens et la police tentent de faire pour endiguer la vague croissante de crimes.

REGARDER | La région de Toronto fait face à une vague de détournements de voiture : La police enquête sur une vague de détournements de voiture dans la région de Toronto La police de la région de Toronto enquête sur une série de détournements de voiture, suggérant que des voleurs exportent des voitures volées vers des pays étrangers où elles sont vendues à des fins lucratives.

L’offre et la demande

Toronto n’est pas la seule — les données recueillies par CBC News montrent qu’au 31 août, les vols de voitures dans la région voisine de Peel ont augmenté de 54 % par rapport à la même période l’an dernier. À Ottawa, les vols ont déjà augmenté de près de 27 % cette année par rapport à l’année dernière, tandis que Montréal est en voie de dépasser le nombre de vols de 2021.

“C’est stupéfiant. C’est un très, très grand nombre”, a déclaré le dét. sergent. Peter Wehby a parlé du pic de Toronto. Il fait partie de la nouvelle équipe de soutien aux enquêtes sur le crime organisé, qui s’attaque à ce qu’elle appelle des enquêtes complexes en assurant la liaison avec différentes divisions de police et avec des équipes d’autres régions, villes et même pays.

“Je ne pense pas que quoi que ce soit ait changé en ce qui concerne la demande de véhicules. Je pense que ce qui a changé, c’est l’offre”, a-t-il déclaré.

En 2020 et 2021, a déclaré Wehby, il y avait beaucoup moins de véhicules plus récents disponibles en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement résultant de la pandémie de COVID-19. Bon nombre de ces commandes sont arrivées cette année, inondant le marché de plus de véhicules.

“D’après ce que j’ai compris, des centaines et des centaines de commandes n’ont pas pu être livrées. Il s’agit donc simplement d’un approvisionnement plus élevé, ce qui le rend plus disponible pour ces choses”, a déclaré Wehby.

Il a dit que si certaines voitures sont volées dans le but de commettre un autre crime et d’autres pour la revente domestique, ce n’est pas ce qui se cache derrière la majorité des vols.

“Là où les voitures sont volées pour l’exportation, c’est là que je pense qu’il y a le plus gros profit”, a-t-il déclaré.

Dét. de police de Toronto. sergent. Peter Wehby est responsable de la nouvelle équipe de soutien aux enquêtes sur le crime organisé de la force, qui enquête sur les vols de voitures dans la ville. Il s’attaque à des enquêtes complexes en assurant la liaison avec différentes divisions de police et avec des équipes dans d’autres régions, villes et même pays. (Grant Linton/CBC)

“Si votre voiture est volée… si c’est l’un des véhicules recherchés qui est volé, il y a de fortes chances que ces criminels essaient de la faire sortir du pays et à l’étranger le plus rapidement possible.”

D’après les données de la police de Toronto seulement, une voiture a été volée en moyenne chaque heure de chaque jour jusqu’à présent cette année. La valeur totale de ces voitures se chiffre en centaines de millions de dollars.

Véhicules souhaités

Ce ne sont pas seulement les véhicules de luxe qui sont ciblés dans des villes comme Toronto. C’est une leçon que Sarah a apprise à ses dépens après le vol récent de son véhicule. Elle a demandé à CBC News de ne pas utiliser son nom de famille car elle craint d’être à nouveau ciblée.

Le 24 septembre, son mari a remarqué que le Honda CR-V 2021 qu’ils louaient avait été volé dans l’allée à côté de leur maison au nord-ouest de Toronto.

“Nous avons été assez surpris. Je veux dire, vous pensez généralement que les voitures volées sont des voitures de luxe – Mercedes et Lexus et ces types de voitures. Et vous ne pensez pas qu’un Honda CR-V est une voiture souhaitable à voler “, Sarah a déclaré à CBC News. Mais elle a dit qu’elle en avait appris plus lorsqu’elle avait contacté la police.

Le Honda CR-V de Sarah a été volé dans l’entrée de sa maison de Toronto le 24 septembre. En plus du vol du véhicule, elle a perdu les sièges d’auto de ses enfants, une poussette et un berceau. (Keith Whelan/CBC)

“Nous avons déposé une plainte et un policier est venu chez nous plus tard dans la journée et nous a informés que nous étions l’un des six CR-V qui avaient été pris au cours des deux derniers jours”, a-t-elle déclaré, ajoutant que la police lui avait dit que c’était juste au sein de son quartier.

L’assurance de Sarah couvre le vol, mais elle a perdu ce qu’il y avait dans sa voiture : les sièges d’auto de ses enfants, une poussette et un berceau, ces deux derniers non couverts par son assurance.

Les organisations qui enquêtent sur le vol d’automobiles affirment que de nombreux véhicules sont ciblés en fonction de la demande dans d’autres pays.

« Les groupes du crime organisé — les criminels professionnels — ciblent certains véhicules en raison de la demande pour eux. Vous verrez donc une variété de marques et de modèles, de fabricants qui sont ciblés », a déclaré Bryan Gast, vice-président des services d’enquête chez Équité. Association, qui enquête et analyse la fraude et la criminalité à l’assurance.

Un Honda CR-V 2021, similaire au véhicule volé dans l’allée de Sarah. Lorsqu’elle a contacté la police de Toronto, elle dit qu’ils lui ont dit que son véhicule était le sixième CR-V ciblé dans le quartier au cours des deux derniers jours seulement. (YouTube/Pilotes uniquement)

Il a déclaré que non seulement des taux plus élevés de vols de voitures contribuent à des primes d’assurance plus élevées en général, mais qu’il y a aussi la question de savoir qui profite de la vente de véhicules volés.

“Ce que je considère encore plus préoccupant, c’est le fait que … ces vols financent ces groupes criminels organisés”, a déclaré Gast.

Les frustrations sont élevées

Le problème du vol de voitures est devenu si omniprésent que certains groupes de quartier s’efforcent de collecter et de partager eux-mêmes des données et de sensibiliser leurs communautés pour aider à se protéger les uns les autres.

“Nous faisons le programme de surveillance de quartier … pour essayer de communiquer des techniques de prévention, mais il n’y a pas grand-chose que les gens peuvent faire – et c’est vraiment le problème”, a déclaré Pam Main, de l’Upper Avenue Community Association dans le quartier North York de Toronto.

Main a déclaré que les membres du groupe ont vu les vols de voitures augmenter de manière significative depuis 2019, et aux côtés du groupe voisin – l’Association des résidents de South Armour Heights – ils ont fait pression pour que davantage de ressources policières soient allouées pour résoudre le problème.

Jim Sadler, à gauche, est membre de l’Association des résidents de South Armour Heights, tandis que Pam Main est membre de l’Association communautaire d’Upper Avenue. Les deux groupes ont collecté et partagé des données sur le nombre croissant de vols de voitures dans leur communauté. (Chris Mulligan/CBC)

Avant la création de l’équipe de soutien aux enquêtes sur le crime organisé, certaines divisions de police – dont la 32e division, qui couvre la zone des deux groupes de quartier – avaient leurs propres équipes dédiées à la lutte contre le vol de voitures dans ces zones. Cependant, ce personnel a depuis été réaffecté pour soutenir l’équipe de soutien aux enquêtes sur le crime organisé, qui dirige désormais toutes les enquêtes complexes sur les vols d’automobiles dans l’ensemble du service de police.

Main a déclaré qu’ils espéraient que la nouvelle équipe, qui est également responsable d’autres crimes tels que les enlèvements et les enlèvements, accorderait la priorité au vol de voitures.

“Espérons qu’avec cette nouvelle équipe, nous verrons des résultats”, a-t-elle déclaré.

Dét. sergent. Wehby a déclaré que l’équipe accordait la priorité aux vols de voitures, ajoutant qu’un groupe d’enquêteurs dédiés était chargé de résoudre ce problème.

“24 heures sur 24, nous avons des enquêteurs qui travaillent agressivement pour arrêter ce problème”, a-t-il déclaré.

Soutien du gouvernement

Compte tenu de la multiplicité du problème, certains politiciens locaux affirment que davantage de soutien est nécessaire de la part de la province et du gouvernement fédéral.

«Ce n’est pas seulement un crime local; c’est un crime organisé international valant des milliards de dollars où les voitures vont aux ports de Montréal, Halifax», a déclaré Mike Colle, un conseiller de Toronto qui a présenté une motion en décembre dernier – qui a été adoptée – demandant à l’Ontario gouvernement à créer un groupe de travail pour lutter contre la montée des vols de voitures.

Mike Colle, un conseiller de Toronto, demande plus de soutien aux gouvernements provincial et fédéral pour aider à lutter contre l’augmentation des vols de voitures. (Farrah Merali/CBC)

Aucun groupe de travail provincial n’a été créé, mais dans une déclaration à CBC News, le ministère du Solliciteur général de l’Ontario a déclaré qu’il travaillait déjà avec le gouvernement fédéral sur la question, investissant 203 millions de dollars pour lutter contre les crimes commis avec des armes à feu et les gangs, qui, selon lui, sont liés à de nombreux vols de voitures. Il a également vanté les fonds alloués aux services de police pour acheter une technologie permettant d’identifier les véhicules volés.

Un porte-parole du ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré à CBC News que le ministère s’efforçait de rassembler tous les niveaux de gouvernement et les forces de l’ordre afin de créer un groupe de travail pour résoudre ce problème “alarmant”.

“L’augmentation des vols d’automobiles dans la région du Grand Toronto est profondément préoccupante”, a déclaré l’attachée de presse Audrey Champoux.

Quant à Patricia Li, elle a dit qu’elle espérait que le problème pourrait être résolu de manière sérieuse. En attendant, elle prévoit de ramener chez le concessionnaire la Lexus ciblée par des voleurs en juillet.

“Cela m’a tellement fait peur que je ne veux plus garder la voiture”, a-t-elle déclaré.

