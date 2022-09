Pourquoi les thérapeutes de la couleur quittent la profession

Il est particulièrement visible pour les thérapeutes de couleur que, depuis le début de la pandémie, leurs pairs quittent la profession en masse.

Le besoin de plus de services de santé mentale pendant la pandémie de Covid-19 – et dans ses suites – a accru les responsabilités des thérapeutes.

Et c’est peut-être la raison pour laquelle beaucoup d’entre eux, en particulier les thérapeutes de couleur, démissionnent, explique Lisa Savage, une assistante sociale clinicienne agréée ayant un cabinet dans le Delaware.

“Cela a conduit à l’épuisement de beaucoup d’entre nous parce que la culpabilité de vouloir répondre aux besoins, mais de ne pas pouvoir le faire, est un combat”, déclare Savage. “Équilibrer nos propres besoins personnels avec les besoins de nos communautés vient d’amener certains au point de rupture.”

Avant la pandémie, Savage avait l’habitude de voir sept ou huit clients par semaine, mais est depuis revenu à cinq par semaine, au maximum. “Il y a des jours où, si je vois plus de deux clients, je suis épuisée”, a-t-elle déclaré à CNBC Make It.

Dans un domaine déjà marginalisé, les personnes de couleur ont toujours été minoritaires : entre 2015 et 2019, environ 71 % des thérapeutes conjugaux et familiaux et 63,54 % des travailleurs sociaux en Amérique étaient blancs.

D’un autre côté, voici les chiffres des thérapeutes et des travailleurs sociaux du BIPOC au cours de la même période, selon les données fournies par le Fitzhugh Mullan Institute for Health Workforce Equity de l’Université George Washington.

Thérapeutes conjugaux et familiaux

Insulaire d’Asie/Pacifique – 3,7 %

Hispanique – 9,96%

Noir – 12,08%

Les travailleurs sociaux

Insulaire d’Asie/Pacifique – 3,41 %

Hispanique – 10,6 %

Noir – 19,75%

Amérindien – 0,5 %

Bien qu’il n’y ait pas de données récentes pour refléter les chiffres de 2022, les experts du BIPOC ont remarqué que leurs collègues thérapeutes abandonnaient et en ressentent les effets.