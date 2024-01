Pourquoi les tests COVID ne semblent-ils pas fonctionner aussi bien qu’avant ?

Alors que les épidémies de COVID s’intensifient pour la cinquième année, les tests sont une fois de plus apparus comme une source de frustration.

Alors qu’il était souvent difficile d’obtenir un test début 2020, l’abondance de kits rapides moins chers dans les épiceries et les armoires à pharmacie à domicile a suscité une nouvelle préoccupation : ils ne semblent pas fonctionner.

« Lorsque les gens me disent que leurs tests antigéniques rapides ne sont jamais positifs, ils me parlent généralement parce qu’ils sont frustrés », explique l’immunologiste et épidémiologiste Michael Mina.

En fait, les tests fonctionnent aussi bien qu’à leur sortie. Ce qui a changé, c’est la façon dont notre corps réagit au coronavirus, ce qui amène de nombreuses personnes à se faire dépister trop tôt, explique Mina, directrice scientifique de la société de soins de santé numérique eMed LLC, qui a contribué à la mise en œuvre du programme Home Test to Treat du gouvernement américain il y a un an.

En 2020, la perte de l’odorat et du goût, la fatigue et une toux sèche annonçaient le début de la COVID-19, généralement une semaine après l’entrée du virus dans l’organisme. « Ces premiers symptômes sont apparus après que le virus vous ait déchiré. »

Depuis lors, les multiples vaccinations et infections naturelles ont permis à la plupart des gens d’être « éduqués sur le plan immunologique », explique Mina. Un mur d’immunité croissant a permis à l’organisme de reconnaître le SRAS-CoV-2 plus rapidement et de mieux le supprimer, même si le virus a engendré des dizaines de nouvelles variantes.

Cela signifie que la congestion nasale, la fièvre et d’autres signes précoces de maladie virale peuvent se développer un jour ou deux après l’infection au cours d’une « phase prodromique » qui survient avant que les symptômes de la maladie ne se soient complètement développés, selon Mina.

“C’est juste notre système immunitaire qui dit : Hé, je commence à reconnaître quelque chose ici”, dit-il.

La réponse plus rapide du système immunitaire a amené certains scientifiques à croire que la période d’incubation du coronavirus s’est raccourcie avec le temps. Mais la cinétique de croissance du virus a très peu changé depuis 2020, explique Mina. « Il faut toujours le même temps pour que le virus passe, disons, de 10 particules à 10 millions de particules. »

En 2020, les autorités sanitaires ont recommandé d’attendre quatre ou cinq jours après une exposition au coronavirus pour se faire tester, ce qui reflète le moment où la quantité de virus dans les voies respiratoires supérieures approchait d’un pic et était facilement détectable. Mais l’apparition de symptômes prodromiques et la relative facilité des tests à domicile signifient désormais que les gens effectuent un dépistage du COVID beaucoup plus tôt.

“Beaucoup de gens effectuent ces tests 24 à 48 heures après l’exposition”, explique Mina, ancienne professeure adjointe d’épidémiologie, d’immunologie et de maladies infectieuses à la TH Chan School of Public Health de Harvard, à Boston. « Et, tout comme en 2020, le virus n’a pas encore atteint des niveaux élevés dans le nez. Cela prend vraiment quatre, cinq, six jours.

Mina affirme que les systèmes immunitaires « éduqués » fournissent une sorte de test rapide intégré. Au lieu d’indiquer la positivité avec une nouvelle ligne sur une bandelette de test, le signal s’accompagne de congestion et de fièvre.

“Vous devrez peut-être attendre un jour ou deux de plus avant de pouvoir effectuer ce test antigénique rapide de confirmation après que votre ‘test immunitaire’ ait déjà commencé à signaler qu’il y a quelque chose là-bas”, dit-il.

Des études sur les modes de transmission dans les ménages au début de la pandémie ont montré que les personnes infectées étaient plus susceptibles de propager le virus quatre à six jours après l’exposition. La fenêtre infectieuse n’a pas beaucoup changé depuis, dit Mina. Une personne dont le test rapide est négatif deux jours après une exposition au coronavirus présente un faible risque de le propager.

« Pourriez-vous infecter votre conjoint ou quelqu’un dont vous êtes très proche le deuxième jour ? Probablement », dit-il. « Mais êtes-vous susceptible d’être un super-épandeur et d’être négatif à un test ? Probablement pas.”

En revanche, un test positif signale la présence d’un grand nombre de virus et le risque de contaminer les autres.

Mina recommande de prélever un échantillon de la gorge et de la bouche pour améliorer la sensibilité d’un test rapide, car les niveaux de virus sur les deux sites peuvent varier d’une personne à l’autre. De plus, le coronavirus survit mieux à 37 °C (99 °F), ce qui fait de la gorge un environnement plus hospitalier que le nez.

Même lorsqu’une personne présente des symptômes légers après une exposition au coronavirus et continue de renvoyer des tests rapides négatifs pendant plusieurs jours, cela ne signifie pas nécessairement qu’elle a échappé à l’infection, ou que sa technique de prélèvement ou ses tests sont défectueux, dit Mina.

Cela pourrait plutôt signifier que le système immunitaire « éduqué » de la personne a réussi à empêcher le virus d’atteindre des niveaux détectables lors d’un test antigénique rapide. Le seuil est d’environ 100 000 copies par millilitre – une infime fraction des 1 milliard à 1 billion de copies par millilitre que les individus peuvent avoir à leur pic infectieux, dit-il.

À mesure que l’immunité des gens se développe, de plus en plus de personnes ne reviendront probablement pas avec un test rapide positif même si elles contractent le COVID et ne se sentent pas bien.

“Je veux que chaque test soit faussement négatif, car cela décrit le triomphe de l’immunité”, déclare Mina. “Cela signifie que votre système immunitaire fait ce qu’il devrait faire.”

Il prévient néanmoins que même lorsque le virus est supprimé dans les voies respiratoires, il pourrait proliférer ailleurs dans le corps, comme le tractus gastro-intestinal.

“Si vous pensez vraiment avoir été exposé et que vous avez l’impression d’avoir des symptômes gastro-intestinaux, le traitement pourrait vous convenir – il pourrait être judicieux de recevoir du Paxlovid même si votre test n’est pas positif”, explique Mina. « Le test est aussi efficace que l’échantillon, qui est aussi efficace que l’endroit où se trouve le virus dans votre corps. »