Pourquoi les Territoires du Nord-Ouest ont lancé un nouveau tableau de bord sur les virus respiratoires

Curieux de savoir combien de maladies respiratoires existent dans votre communauté des TNO ?

Le gouvernement territorial a lancé un nouveau tableau de bord de surveillance des eaux usées pour suivre la présence du Covid-19, de la grippe et du RSV (virus respiratoire syncytial) dans six communautés.

Le tableau de bord montre les niveaux de détection des virus dans des échantillons hebdomadaires d’eaux usées de Behchokǫ̀, Fort Simpson, Fort Smith, Hay River, Norman Wells et Yellowknife. Il montre également les tendances de l’année écoulée.

Le territoire a déclaré que la surveillance des eaux usées fournit des signes avant-coureurs de l’activité du virus, ce qui aide les responsables de la santé publique à planifier et à réagir.

« Avoir un système stable de collecte des eaux usées que nous réalisons en interne est un excellent moyen pour moi de surveiller les tendances de l’activité virale », a déclaré le Dr Kami Kandola, administrateur en chef de la santé publique des Territoires du Nord-Ouest, à Cabin Radio.

« Nous n’avons pas nécessairement toujours des tests disponibles, donc si les gens présentent des symptômes de type Covid ou grippaux en été, nous pourrions dire quelle est la tendance. »

Les Territoires du Nord-Ouest n’avaient-ils pas déjà un tableau de bord ?

Le territoire surveille les eaux usées pour le Covid-19 dans plusieurs communautés depuis 2021 et a commencé à surveiller la grippe et le VRS en 2022.

Bien que ces résultats aient déjà été publiés en ligne, ils ne sont plus accessibles au public depuis des mois.

Kandola a déclaré que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest avait mis fin à son précédent tableau de bord Covid-19 en janvier, car le Covid-19 ne submergeait pas le système de santé du territoire. Elle a toutefois noté qu’il y avait eu quelques hospitalisations liées au Covid-19 au cours de l’été.

« Nous considérons le Covid comme un virus endémique », a-t-elle déclaré.

« Nous ne sommes donc pas dans une pandémie. C’est comme avec les autres virus, il continue d’évoluer.

Résultats de la surveillance des eaux usées pour le Covid-19 et la grippe A à Yellowknife de novembre 2023 à septembre 2024.

Résultats de la surveillance des eaux usées pour la grippe B et le VRS à Yellowknife de novembre 2023 à septembre 2024.

Kandola a déclaré que le GTNO a décidé de lancer le nouveau tableau de bord de surveillance des eaux usées avant que le territoire n’entre dans la saison de la grippe de cette année.

L’année dernière, a déclaré Kandola, le territoire a enregistré 79 hospitalisations pour VRS, dont 80 pour cent étaient des enfants de moins de cinq ans. Elle a déclaré qu’il y avait eu 74 hospitalisations pour grippe, dont un tiers étaient des personnes de 65 ans et plus, et 44 hospitalisations pour Covid-19, dont les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient la moitié d’entre elles.

« L’année dernière a été une saison assez intense en termes d’activité respiratoire », a-t-elle déclaré. « Nous espérons que si nous parvenons à sensibiliser les gens, les gens devraient se faire vacciner plus tôt. »

Nouvelles options cette année

Selon David Maguire, porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux, le territoire travaille actuellement sur les dates et les lieux des cliniques de vaccination de cette année.

« Nous nous attendons à ce que les opportunités de cliniques soient similaires à celles des années passées, avec un mélange de méthodes et d’options », a-t-il écrit dans un courriel, « y compris des rendez-vous pris dans certaines petites communautés, des jours/après-midis sans rendez-vous, des cliniques de masse et des opportunités de sensibilisation. »

Dans un avis public publié vendredi, la Régie de la santé et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest a déclaré qu’elle prévoyait de publier un calendrier de vaccination contre la grippe et le Covid-19 « dans les semaines à venir ».

Kandola a déclaré que le territoire prévoyait de proposer plusieurs nouveaux produits vaccinaux cette année.

Le Dr Kami Kandola reçoit son vaccin contre la grippe le 14 octobre 2022. Sarah Pruys/Cabin Radio

Cela inclut FluMist, un vaccin administré sous forme de spray nasal. Kandola a déclaré qu’il serait proposé aux enfants âgés de deux à cinq ans, notant que les jeunes enfants courent un risque élevé de contracter la grippe A et les complications associées.

Plus: Conseils du GTNO sur les moyens de freiner la propagation des infections

Une autre différence cette année, a-t-elle déclaré, est que le territoire proposera des vaccins offrant une protection contre quatre souches de grippe. Un vaccin contre la grippe à haute dose sera disponible pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

Le territoire prévoit également de proposer le Nirsevimab, un anticorps injectable qui prévient les formes graves de la maladie à RSV chez les nourrissons et les jeunes enfants. Kandola a déclaré que cela élargirait la protection contre le VRS que les Territoires du Nord-Ouest peuvent offrir aux bébés nés pendant la saison du VRS.

Articles connexes