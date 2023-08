Pourquoi les tensions se sont accrues le long de la frontière orientale de l’OTAN avec la Biélorussie

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La Pologne déploie des milliers de soldats à sa frontière avec la Biélorussie, qualifiant cela de mesure dissuasive alors que les tensions entre les deux voisins augmentent. Ces tensions entre la Pologne – un pays de l’OTAN et de l’Union européenne – et la Biélorussie, qui est l’alliée de la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine, se sont accumulées ces derniers mois à la frontière. Voici pourquoi :

ORIGINES DES TENSIONS

La Pologne soutient l’opposition biélorusse depuis les élections présidentielles de 2020, où le dirigeant biélorusse pro-russe Alexandre Loukachenko a remporté un sixième mandat lors d’un vote que la Pologne et la communauté occidentale au sens large considéraient comme truqué.

En 2021, la Biélorussie a commencé à organiser et à pousser des milliers de migrants du Moyen-Orient et d’Afrique à travers la frontière vers la Pologne. Cette décision est considérée par la Pologne et l’UE comme prévue avec le Kremlin et destinée à provoquer l’instabilité en Europe. Le gouvernement de droite polonais, hostile à l’idée d’accepter des migrants, a construit un mur de 400 000 dollars qui a considérablement réduit l’afflux.

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, la Pologne a condamné l’attaque et a soutenu Kiev avec du matériel militaire, un soutien politique et une aide humanitaire, notamment en accueillant plus de 1,2 million de réfugiés. La Biélorussie est du côté de la Russie dans le conflit et la Pologne participe aux sanctions économiques internationales contre les deux pays.

ACTIONS RÉCENTES DU BÉLARUS ET DE LA RUSSIE

Des responsables de l’État biélorusse et des militants pro-gouvernementaux ont formé un groupe appelé Commandement de la force patriotique, que Minsk utilise comme outil politique. Dans un récent discours à la nation polonaise, le groupe a allégué que les politiciens polonais « allument le feu de la guerre avec leurs actions et leur rhétorique » et sont « poussés par la frénésie du chauvinisme ».

Pendant ce temps, des responsables à Moscou ont exprimé à plusieurs reprises des allégations sans fondement selon lesquelles la Pologne avait l’intention d’annexer les régions occidentales de l’Ukraine. Moscou affirme également avoir déplacé certaines de ses armes nucléaires à courte portée en Biélorussie, près de la frontière orientale de l’OTAN.

La Pologne est également préoccupée par la présence en Biélorussie de milliers de mercenaires russes de Wagner qui auraient récemment participé à un entraînement près de la frontière. Deux hommes russes ont été arrêtés la semaine dernière en Pologne accusés d’avoir propagé l’idéologie du groupe Wagner. Plus de la moitié des Polonais interrogés récemment par le centre d’enquête IBRIS ont déclaré qu’ils considéraient les mercenaires russes en Biélorussie comme une menace.

Deux hélicoptères militaires biélorusses ont survolé à basse altitude le village polonais de Bialowieza, près de la frontière, pendant quelques minutes la semaine dernière avant de retourner en Biélorussie, une action que la Pologne a qualifiée de provocation.

POURQUOI LA RÉGION EST-ELLE SI STRATÉGIQUEMENT IMPORTANTE ?

En plus d’être la frontière de l’OTAN et de l’UE, la frontière orientale de la Pologne comprend un point stratégique, le soi-disant Suwalki Gap – 96 kilomètres (60 miles) de frontière avec la Lituanie qui relie les trois États baltes, la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie, au reste de l’OTAN et l’UE. Le fossé étroit sépare également la Biélorussie de Kaliningrad, une enclave russe fortement militarisée qui n’a aucun lien terrestre avec la Russie.

Les analystes militaires occidentaux ont longtemps considéré le Suwalki Gap comme un point d’éclair potentiel dans toute confrontation entre la Russie et l’OTAN. Ils craignent que la Russie ne tente de saisir l’écart et de couper les trois États baltes.

La zone est fortement protégée par les troupes polonaises et américaines du côté polonais et les troupes canadiennes et allemandes du côté lituanien.

LA POLOGNE RENFORCE LA FRONTIÈRE

Le gouvernement polonais dit qu’il ne se laissera pas intimider et renforce son potentiel de défense et de dissuasion et déplace des troupes et des équipements modernes vers l’est, pour renforcer la frontière avec la Biélorussie et avec Kaliningrad.

« Il ne fait aucun doute que le régime biélorusse coopère avec le Kremlin et que cette action est dirigée contre la Pologne afin de déstabiliser notre pays », a déclaré la semaine dernière le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak.

La Pologne a augmenté ses dépenses de défense à plus de 2,5 % du PIB l’an dernier et ce montant devrait encore augmenter cette année. Il a dépensé plus de 16 milliards de dollars en armes, notamment des chars Abrams, des systèmes de missiles Patriot, des chasseurs à réaction, des chars et des obusiers. Certains d’entre eux remplaceront les équipements de fabrication soviétique et russe proposés à l’Ukraine.

L’ÉLECTION EN POLOGNE AJOUTE À LA COMMANDE DE DÉFENSE MILITAIRE

La Pologne doit organiser des élections législatives cruciales le 15 octobre. Le parti populiste Droit et justice, au pouvoir depuis 2015, a l’intention de remporter un troisième mandat sans précédent.

Le parti exploite les préoccupations de sécurité du public et met l’accent sur ses efforts pour renforcer la défense, cherchant à rallier les électeurs autour de sa politique et à discréditer l’opposition et son principal chef, l’ancien Premier ministre Donald Tusk.

Karmanau rapporté de Berlin