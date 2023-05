Pourquoi les tensions ont débordé au Kosovo et pourquoi Novak Djokovic est intervenu

La légende serbe du tennis Novak Djokovic a suscité la polémique politique à l’Open de France lundi, après avoir écrit un message sur le Kosovo sur un objectif d’appareil photo après sa victoire au premier tour.

« Le Kosovo est le cœur de la Serbie. Arrêtez la violence », a écrit Djokovic en serbe.

Voici plus sur les tensions croissantes entre la Serbie et le Kosovo auxquelles Djokovic faisait référence.

Quoi de neuf sur le terrain ?

Des dizaines de soldats de l’OTAN ont sécurisé mardi un bâtiment municipal dans la ville kosovare de Zvečan, après que 30 soldats de l’OTAN et 52 manifestants serbes ont été blessés lors d’affrontements la veille.

L’OTAN maintient 3 700 soldats de maintien de la paix au Kosovo, le reste d’une force initiale de 50 000 hommes déployée en 1999.

La police a déclaré dans un communiqué que la situation était « fragile, mais calme », ​​bien que des manifestants serbes aient détruit mardi deux voitures appartenant à des journalistes dans la ville kosovare de Leposavic.

D’autres affrontements ont lieu lundi près du bâtiment municipal de Zvecan, dans le nord du Kosovo. L’OTAN a déclaré mardi que davantage de troupes seraient envoyées au Kosovo pour aider à rétablir l’ordre. (AFP/Getty Images)

La situation alimente les craintes d’une reprise du conflit de 1998-99 au Kosovo, qui a fait plus de 10 000 morts et laissé plus d’un million de sans-abri.

Le président du Kosovo, Vjosa Osmani, a déclaré que les gangs criminels, soutenus par le président serbe Aleksandar Vucic, visent à déstabiliser le Kosovo et toute la région. Vucic accuse les autorités kosovares d’avoir causé des problèmes en installant de nouveaux maires malgré la non-participation des masses.

Existe-t-il un conflit plus profond ?

Le différend sur le Kosovo est vieux de plusieurs siècles. La Serbie chérit la région comme le cœur de son État, pointant vers une bataille de 1389 avec les Turcs ottomans. En outre, de nombreux monastères chrétiens orthodoxes serbes médiévaux se trouvent au Kosovo.

La majorité des Albanais de souche du Kosovo considèrent le Kosovo comme leur pays et accusent la Serbie d’occupation et de répression. Des combattants de souche albanaise ont lancé une rébellion en 1998 pour mettre fin au régime serbe. La réponse brutale de Belgrade a incité l’OTAN à intervenir et la Serbie s’est retirée, avec le déploiement de casques bleus internationaux.

Le Kosovo a déclaré son indépendance en 2008, reconnue par plus de 100 pays, mais pas la Russie ni la Chine.

Les Albanais de souche représentent plus de 90 % de la population du Kosovo. Les Serbes de souche ne représentent que 5% de ses 1,8 million d’habitants, mais sont fortement concentrés dans le nord près de la Serbie et demandent depuis longtemps la mise en œuvre d’un accord de 2013 négocié par l’UE pour la création d’une association de municipalités autonomes dans leur région.

Quelque 50 000 Serbes de la minorité refusent de reconnaître les institutions étatiques kosovares, perçoivent leur salaire et leurs prestations sur le budget de la Serbie et ne paient aucun impôt ni à Pristina ni à Belgrade.

Pourquoi maintenant?

Les tensions montaient depuis des mois dans un différend qui avait éclaté au sujet des plaques d’immatriculation des voitures.

Depuis des années, le Kosovo souhaite que les Serbes du nord remplacent leurs plaques d’immatriculation serbes par celles émises par le gouvernement kosovar dans la capitale, Pristina. En juillet dernier, Pristina a annoncé une fenêtre de deux mois pour le changement de plaques, déclenchant des troubles. Après la médiation de crise de l’UE, le gouvernement a ensuite accepté de repousser la date de mise en œuvre à la fin de 2023.

Les maires de souche serbe des municipalités du nord, ainsi que les juges locaux et 600 policiers, ont démissionné en novembre pour protester contre le changement imminent.

Lors des élections d’avril que la plupart des Serbes ont boycottées, les candidats albanais de souche ont remporté les mairies de quatre municipalités à majorité serbe – Leposavic, North Mitrovica, Zubin Potok et Zvečan – avec seulement 3,5 % de participation au total.

Quelle est la réaction en dehors des Balkans occidentaux ?

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a exhorté mardi les dirigeants du Kosovo et de la Serbie à engager un dialogue.

« Nous avons déjà trop de violence en Europe aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous permettre un autre conflit », a déclaré Borrell à Bruxelles.

Un Serbe du Kosovo réagit alors que des soldats de l’OTAN montent la garde devant la municipalité de la ville de Leposavic lundi. (Valdrin Xhemaj/Reuters)

La Russie, qui a bloqué la candidature du Kosovo aux Nations Unies, a déclaré mardi que des « mesures décisives » étaient nécessaires pour désamorcer les tensions.

« Nous appelons l’Occident à enfin faire taire sa fausse propagande et à cesser de rejeter la responsabilité des incidents au Kosovo sur des Serbes poussés au désespoir, qui sont pacifiques, non armés, essayant de défendre leurs droits et libertés légitimes », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.

Les États-Unis, ainsi que la France, l’Italie, l’Allemagne et la Grande-Bretagne, ont appelé les deux parties à désamorcer les tensions, mais ont également noté conjointement avec inquiétude « la décision de la Serbie d’élever le niveau de préparation de ses forces armées à la frontière avec le Kosovo ».

Nous avons mis à jour nos conseils aux voyageurs pour #Kosovo en raison des troubles autour des bâtiments municipaux dans le nord du Kosovo . Plus d’infos ici : https://t.co/6bhUD0o0IX photo .twitter.com/Dwrdly5uxx —@VoyageGoC

Quelle est la connexion de Djokovic?

Le père de Djokovic, Srdjan, a grandi à Zvečan.

Le vainqueur du Grand Chelem à 22 reprises a déclaré après la victoire de lundi qu' »en tant que fils d’un homme né au Kosovo, je ressens le besoin d’apporter mon soutien à notre peuple », faisant référence aux Serbes.

« Ma position est claire : je suis contre les guerres, la violence et tout type de conflit, comme je l’ai toujours dit publiquement », a-t-il ajouté. « Je sympathise avec tout le monde, mais la situation au Kosovo est un précédent en droit international. »

Djokovic a écrit « Le Kosovo est le cœur de la Serbie ! Arrêtez la violence » sur la caméra après sa victoire aujourd’hui à #RG23 alors que les tensions éclatent à nouveau dans la région. https://t.co/4gLSXg5wbo pic.twitter.com/A6ciqPX2WI —@BenRothenberg

Les organisateurs des Français ont refusé de commenter, sauf pour dire qu’il n’y avait « pas de règles officielles du Grand Chelem sur ce que les joueurs peuvent ou ne peuvent pas dire ».

Djokovic a déjà été un paratonnerre pour la controverse. Il a défendu son père à l’Open d’Australie en janvier, lorsqu’une vidéo est apparue de Srdjan Djokovic posant avec des fans tenant des drapeaux russes au milieu de la guerre en Ukraine.

Djokovic a également rejeté les exigences du tournoi pour la vaccination contre le COVID-19 après le retour du tennis après le pic de la pandémie.