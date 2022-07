Pourquoi les tensions entre la Chine et Taiwan montent

En mai, le président Joe Biden a lancé un avertissement sévère à la Chine : les États-Unis viendraient militairement à la défense de Taïwan si la Chine devait envahir.

“C’est l’engagement que nous avons pris”, a déclaré Biden en réponse à une question sur l’intention des États-Unis de protéger Taïwan. “Nous sommes d’accord avec la politique ‘Une Chine’. Nous l’avons signée.”

Bien que la Maison Blanche ait rapidement affirmé que les commentaires du président ne reflétaient pas un changement de politique, ses remarques sont intervenues à un moment d’inquiétude accrue quant à l’intérêt de la Chine à envahir Taïwan après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L’avertissement de Biden contraste avec la position de longue date d'”ambiguïté stratégique” des États-Unis en ce qui concerne Taïwan. Cette politique ne permet pas de savoir si les États-Unis viendraient à la défense de Taïwan si la Chine devait envahir, a déclaré Michael O’Hanlon de la Brookings Institution à CNBC dans une interview.

Toute action potentielle pourrait avoir des répercussions sur la chaîne d’approvisionnement mondiale. Taïwan s’est positionné comme le fournisseur incontournable des semi-conducteurs présents dans des milliers d’appareils électroniques, de l’iPhone aux équipements militaires cruciaux. Mais la dépendance mondiale à l’égard de Taïwan pour les puces essentielles a fait l’objet d’un examen approfondi dans un contexte de pénurie mondiale.

Taïwan représente 64 % du marché total de la fonderie de puces, selon les données de TrendForce. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou TSMC, a représenté 53 % du chiffre d’affaires total de la fonderie en 2021, selon TrendForce.

“Je pense que pour les générations plus âgées, ils se souviendront peut-être d’un Taïwan qui produisait des jouets bon marché”, a déclaré Rupert Hammond-Chambers, président du US-Taiwan Business Council, dans une interview à CNBC. “Cela, cependant, a vraiment changé.”

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur les raisons de la montée des tensions entre la Chine et Taïwan, l’importance que Taïwan joue dans la chaîne d’approvisionnement mondiale et ce que les experts pensent de l’agression accrue de la Chine contre son île voisine.