Pourquoi les taux de TDAH chez les enfants sont-ils devenus si élevés ?

Les cas de TDAH ont considérablement augmenté aux États-Unis

En 2022, environ 1 enfant sur 9 avait reçu un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité à un moment donné de sa vie, selon une étude. étude publiée mercredi. Environ 6,5 millions d’enfants âgés de 3 à 17 ans souffraient de TDAH cette année-là, contre 5,4 millions en 2016.

L’auteur principal de l’étude, Melissa Danielson, statisticienne aux Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré qu’il y avait deux raisons principales à cette tendance. Premièrement, les médecins, les parents, les enseignants et les enfants sont de plus en plus conscients des symptômes du TDAH, ce qui facilite l’identification des cas. Deuxièmement, comme de plus en plus de traitements sont disponibles de nos jours, les médecins ont davantage de raisons de tester et de diagnostiquer les enfants.

« Il y a davantage de prestataires qui sont à l’aise pour poser ces diagnostics et traiter le TDAH, ce qui peut permettre aux enfants d’être aidés par différents médicaments, une thérapie comportementale ou des services scolaires. Donc, comme il y a plus de possibilités d’aider ces enfants, je pense qu’il y a plus d’incitation à obtenir ce type de diagnostic », a-t-elle déclaré.

Parce que les résultats de l’étude suggèrent que davantage d’enfants sont dépistés, a-t-elle ajouté, cela « pourrait être un résultat positif ».

Un troisième facteur de cette tendance, a déclaré Danielson, pourrait être la pandémie de Covid-19, qui aurait pu aggraver les symptômes du TDAH ou permettre aux parents d’observer leurs enfants de plus près.

Les estimations de son étude, publiées dans le Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, étaient basées sur plus de 45 000 réponses à l’Enquête nationale 2022 sur la santé des enfants.

Les professionnels de la santé mentale qui diagnostiquent et traitent le TDAH ont déclaré que les données concordaient avec leurs expériences.

« C’est quelque chose que nous constatons tous les jours. Nous recevons de plus en plus de familles et de patients qui se demandent s’ils souffrent de TDAH », a déclaré le Dr Willough Jenkins, psychiatre au Rady Children’s Hospital de San Diego, qui n’a pas participé à l’étude.

En particulier, a déclaré Jenkins, les médecins sont devenus meilleurs dans la reconnaissance du trouble chez les filles et les enfants plus âgés.

« Avant, on pensait que le TDAH était une maladie touchant uniquement les jeunes garçons hyperactifs », a-t-elle déclaré. « Au cours des 15 ou 10 dernières années, les choses ont vraiment changé. Et même au cours des cinq dernières années, nous constatons de nombreuses améliorations en matière de diagnostic.

Le TDAH est l’un des troubles neurodéveloppementaux les plus fréquemment diagnostiqués chez les enfants et les adolescents. Des cas ont été en hausse depuis plusieurs décennies à mesure que la prise de conscience s’est accrue. Le trouble se caractérise souvent par des difficultés à se concentrer, à rester assis ou à exercer la maîtrise de soi.

Danielson a déclaré que les jeunes enfants atteints de TDAH ont tendance à être plus hyperactifs ou impulsifs, tandis qu’à l’adolescence, le trouble a tendance à évoluer davantage vers l’inattention – des comportements comme la rêverie, l’hyperconcentration ou la difficulté à terminer des tâches.

D’autres experts en santé mentale conviennent que la pandémie a très probablement accéléré les diagnostics de TDAH.

Thomas Power, directeur du Centre de gestion du TDAH à l’Hôpital pour enfants de Philadelphie, a déclaré que le stress de l’apprentissage à distance, l’isolement social, les craintes liées à la santé familiale et les routines perturbées pourraient avoir aggravé les symptômes des enfants, les conduisant à devenir plus visibles.

« En particulier pour les enfants qui ont de légères difficultés d’attention, l’apprentissage dans ce type de contexte serait d’autant plus difficile et pourrait suffire à déclencher un trouble déficitaire de l’attention », a-t-il déclaré.

Comme les parents passaient plus de temps à la maison, ils ont peut-être également remarqué que leurs enfants avaient des difficultés, a déclaré Yamalis Diaz, psychologue pour enfants et adolescents au Child Study Center de NYU Langone.

« Cela a donné aux parents une période d’observation prolongée de leur enfant essayant de se concentrer et de faire son travail scolaire », a déclaré Diaz. « Les parents observent désormais : « Mon Dieu, mon enfant m’interrompt 50 fois par jour juste pour accomplir une tâche. »

Mais Jenkins a déclaré qu’il pourrait y avoir eu une légère augmentation des erreurs de diagnostic pendant la pandémie, car les taux de dépression et d’anxiété ont augmenté pendant cette période et les symptômes peuvent se chevaucher.

« Les gens n’ont peut-être pas réalisé que l’anxiété et la dépression pouvaient être une raison pour laquelle vous ne pouvez pas prêter attention », a-t-elle déclaré.

Les discussions sur le TDAH sur les réseaux sociaux ont également augmenté pendant la pandémie, selon un Etude 2022. Danielson a déclaré que cela aurait pu amener certains enfants plus âgés à s’auto-diagnostiquer.

« À mesure que les enfants et les adolescents passent plus de temps sur les réseaux sociaux et en apprennent davantage sur le TDAH, ils pourraient le constater un peu plus en eux-mêmes », a déclaré Danielson.

Il a toutefois été démontré qu’un temps d’écran excessif augmenter le risque de TDAHselon certaines recherches antérieures – cela pourrait donc être une autre raison, bien que moindre, de cette tendance, a déclaré Power.

« On s’est certainement beaucoup intéressé récemment aux inconvénients de la forte implication des enfants dans les médias sociaux et dans les jeux vidéo, donc je pense que cela peut être un facteur contributif », a-t-il déclaré.

Jenkins a souligné un autre contributeur important aux taux de TDAH : les changements dans les directives de diagnostic de l’American Psychiatric Association.

Jusqu’en 2013, les médecins ne diagnostiquaient pas un enfant atteint à la fois d’autisme et de TDAH, par crainte que les problèmes d’attention liés à l’autisme ne soient confondus avec le TDAH. Un enfant devait également présenter des symptômes de TDAH avant l’âge de 7 ans pour être diagnostiqué. Mais depuis plus d’une décennie, un manuel de diagnostic mis à jour indique que les enfants peuvent recevoir un diagnostic de TDAH s’ils sont autistes, ainsi que si leurs symptômes sont apparus avant l’âge de 12 ans.

Diaz a déclaré que l’élargissement des critères a probablement aidé davantage d’enfants à accéder au traitement.

« La raison du diagnostic n’est pas simplement d’étiqueter les enfants », a-t-elle déclaré. « Il s’agit vraiment d’identifier les défis que nous pouvons réellement rectifier et corriger. »

Les médecins recommandent généralement une thérapie comportementale aux jeunes enfants atteints de TDAH, tandis que les enfants plus âgés peuvent bénéficier d’une combinaison de thérapie comportementale et de médicaments.

Mais selon la nouvelle étude, 30 % des enfants atteints de TDAH en 2022 n’ont reçu aucune thérapie comportementale ni médicament, contre 23 % en 2016.

Danielson a déclaré que certains enfants reçoivent une thérapie comportementale à l’école, de sorte que l’apprentissage virtuel pendant la pandémie a peut-être coupé l’accès. La Food and Drug Administration a également signalé une pénurie de médicaments contre le TDAH à partir de 2022 – un problème qui persiste dans une certaine mesure aujourd’hui, bien que certaines pénuries aient été résolues récemment, a indiqué la FDA.

Certains fabricants de médicaments ont attribué la pénurie, en partie, à la forte demande due à l’augmentation des diagnostics de TDAH.

Diaz a déclaré qu’il peut encore être difficile de trouver des rendez-vous avec des médecins qui traitent le TDAH.

« Même dans les endroits où les options de traitement sont saturées, comme à New York, il y a des listes d’attente partout », a-t-elle déclaré. « Il est possible que des parents aient voulu ou essayé et n’aient tout simplement pas pu accéder à un bon traitement. »