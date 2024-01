Pourquoi les taux de natalité chutent-ils après la fin de la politique de l’enfant unique en Chine ?

La Chine connaît un déclin démographique pour la deuxième année consécutive. C’est le symptôme d’un problème bien plus grave. Après sept années de baisse du taux de natalité et d’augmentation du taux de mortalité, le pays se dirige vers un effondrement démographique. rapporte Reuters.

Le Bureau national des statistiques a déclaré que le nombre total d’habitants en Chine a chuté de 2,08 millions, pour atteindre 1,4 milliard, en 2023 et qu’il devrait continuer à baisser à environ 1,4 milliard d’habitants. un demi milliard vers 2100.

En 2023, il y a eu neuf millions de naissances en Chine, soit moins de la moitié du nombre total de bébés nés en Chine en 2016. rapporte l’Associated Press. Pendant ce temps, le taux de mortalité continue d’augmenter, atteignant 11,1 millions en 2023, soit le niveau le plus élevé depuis la Révolution culturelle de 1974.

De plus, le taux de nuptialité a chuté de près de moitié entre 2013 et 2022 et le taux de nuptialité du pays a diminué de près de moitié. l’indice synthétique de fécondité est de 1,09, bien en dessous du taux de natalité de « remplacement » de 2,1 nécessaire pour maintenir une population stable. La population en âge de travailler diminue, tandis que la proportion de la population âgée de plus de 60 ans dépasse les 20 %.

Les conférences du Parti communiste sur les « valeurs familiales » n’ont que peu d’effet, rapporte le Wall Street Journal. Le président Xi Jinping dit aux femmes en octobre dernier qu’elles doivent « lancer une nouvelle tendance en matière de famille », mais les jeunes femmes chinoises n’y croient pas.

Les incitations financières telles que des logements moins chers, des avantages fiscaux et des paiements directs en espèces ne font pas changer d’avis aux femmes chinoises. Il existe également d’autres facteurs, notamment l’incertitude économique, un taux de chômage des jeunes de 21%et discrimination persistante à l’égard des femmes.

Le gouvernement va même jusqu’à appeler et envoyer des SMS aux femmes pour les « encourager » à avoir plus d’enfants. Une femme, qui a caché sa deuxième grossesse il y a dix ans et qui a été condamnée à une amende de 10 000 dollars lorsque les autorités l’ont découvert, reçoit désormais des SMS de responsables gouvernementaux l’encourageant à avoir d’autres enfants. Elle les supprime avec colère.

“J’aimerais qu’ils arrêtent de nous ballotter et nous laissent tranquilles, les gens ordinaires”, a-t-elle déclaré à The Washington Post.

La politique de l’enfant unique

Préoccupée par la « surpopulation », la Chine a mis en œuvre en 1979 une politique limitant les familles à un seul enfant. La politique a été assouplie en 2015, permettant aux familles d’avoir deux enfants, puis en 2021, les familles pouvaient avoir trois enfants.

La Chine est aujourd’hui confrontée aux conséquences de cette politique.

Les enfants de sexe masculin étaient plus valorisés que les filles, ce qui conduisait à des avortements sélectionnés selon le sexe (des centaines de millions) et à l’infanticide de petites filles nées vivantes. La préférence masculine a également eu un impact sur les filles après la naissance, entraînant une négligence des soins de santé et de la nutrition, « aboutissant souvent à une mortalité prématurée », a constaté une étude académique de 2011. Les familles qui avaient plus d’un enfant étaient punies d’amendes, de pertes d’emploi, de passages à tabac, d’emprisonnement et de torture de leurs proches, a rapporté NPR en 2021.

Valerie Hudson, collaboratrice de Deseret News et professeur émérite à l’université Texas A&M, mène depuis des années des recherches et écrit sur les résultats des pratiques combinées de la Chine consistant à privilégier les bébés garçons et à la politique de l’enfant unique, en particulier sur les impacts des rapports de genre asymétriques.

En 2004, Hudson a écrit dans le Washington Post à propos des « branches nues », des jeunes hommes de l’arbre généalogique qui ne « porteront jamais de fruits » parce qu’il n’y a pas de femmes avec qui se marier et fonder une famille. Hudson estime que la Chine pourrait compter 30 millions d’hommes de plus que de femmes d’ici 2020.

En 2023, Le New York Times a rapporté il y avait 35 millions d’hommes de plus que de femmes en Chine.

Les experts s’attendent à ce que le déclin de la population se poursuive pendant des décennies, même si le taux de fécondité rebondit. selon l’AP. Yuan Xin, professeur à l’Université de Nankai et vice-président de l’Association de la population chinoise, a ajouté que « la tendance à la baisse de la population totale de la Chine sera forcément à long terme et deviendra une caractéristique inhérente ».

Holly Richardson est la rédactrice en chef de Politique de l’Utah.