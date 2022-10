Pourquoi les tarifs de location d’appartements augmentent-ils au Canada?

Le coût moyen de location d’un appartement au Canada a augmenté de 11,1 % d’août 2021 à août 2022, selon le dernier rapport national sur les loyers de Rentals.ca.

Si vous vivez dans un appartement, vous avez plus que probablement ressenti les effets de l’augmentation spectaculaire des taux de location au Canada.

Aujourd’hui, je vais partager certains des facteurs clés qui contribuent à l’augmentation des prix de location au Canada, ainsi que certaines des choses que les Canadiens font pour faire face au marché actuel.

POURQUOI LES TARIFS DE LOCATION D’APPARTEMENTS SONT EN HAUSSE : FACTEURS CLÉS

En août 2022, les locataires canadiens payaient en moyenne 1 959 $ par mois, selon Rentals.ca. C’est en hausse par rapport au récent creux post-pandémique de 1 676 $ en avril 2021. Une augmentation de cette ampleur est pour le moins surprenante.

Selon ce même rapport national sur les loyers de Rentals.ca, les trois villes qui ont connu la plus forte augmentation annuelle des prix des locations d’une chambre sont :

Londres, Ont. (augmentation de 36,9 %)

Calgary, Alb. (augmentation de 29,8 %)

Vancouver, C.-B. (hausse de 18,8 %)

Toronto arrive au quatrième rang, avec une augmentation moyenne des loyers de 17,1 %, par rapport à août 2021.

Selon le dernier rapport sur le revenu national de StatCan, le revenu médian après impôt des Canadiens est de 66 800 $. À ce rythme, les locataires à revenu faible à moyen ressentent définitivement la pression du marché.

Alors, pourquoi les tarifs de location au Canada montent-ils en flèche? Jetons un coup d’œil à certains des principaux facteurs contributifs.

Inflation

Avec les récents taux d’inflation annuels (qui devraient être de 7,0 % en août 2022), les portefeuilles des Canadiens commencent à ressentir la pression.

Ce n’est un secret pour personne que l’inflation a causé beaucoup de chagrin aux Canadiens. Presque tout est devenu plus cher. L’épicerie, les vêtements, les matériaux de construction, les automobiles, l’essence et plus sont devenus moins abordables pour le Canadien moyen. Malheureusement, l’augmentation des prix de location semble être à la hauteur du cours.

Augmentation de la valeur immobilière

Le coût du loyer est généralement corrélé à la valeur du bien loué. Les immeubles plus chers ont généralement un loyer mensuel plus élevé.

Selon le dernier rapport de Wowa sur le marché du logement, la valeur des propriétés commerciales et résidentielles a augmenté par rapport à l’année dernière. Malgré la récente correction que le marché a connue en septembre, les valeurs immobilières sont toujours élevées. Cela pourrait potentiellement signifier que les propriétaires d’appartements répercutent leurs frais d’intérêts hypothécaires plus élevés sur leurs locataires.

Augmentation de la demande de location d’appartements

La pandémie de COVID-19 a causé beaucoup de confusion sur le marché. De nombreux Canadiens ont perdu leur emploi, ont été forcés de réduire leurs effectifs ou ne sont actuellement pas sûrs de ce que l’avenir leur réserve. En conséquence, il y a eu moins de transactions immobilières (personnes achetant des maisons).

Sur la base du rapport de Wowa, le nombre total de transactions immobilières en août 2022 était de 38 310, par rapport à août 2021, qui a enregistré 50 876 transactions immobilières.

D’après ces données, il est probable que de nombreux Canadiens reportent l’achat d’une maison. Au lieu de cela, ils choisissent de louer. Cela pourrait signifier une demande accrue d’appartements et une offre réduite d’appartements. Chaque fois que la demande d’appartements augmente et que l’offre diminue, le coût du loyer va augmenter.

COMMENT LES CANADIENS PEUVENT SE PRÉPARER À DES TAUX DE LOCATION ÉLEVÉS

Maintenant que vous avez une meilleure idée de la raison pour laquelle le loyer augmente, examinons rapidement certaines des façons dont les Canadiens réagissent et ce que vous pouvez faire pour faciliter le paiement du loyer.



1. Budgétisation personnelle et réduction des coûts

Créer un budget est crucial si vous voulez garder le contrôle de vos finances personnelles. Avec l’augmentation du coût de tout, vos finances seront probablement un peu plus serrées que d’habitude. Des dépenses imprévues pourraient facilement affecter votre capacité à payer votre loyer à temps.

Je vous recommande de vous asseoir et de créer une feuille de budget simple, détaillant vos revenus mensuels, vos dépenses, vos factures de services publics et votre paiement de loyer. Cela garantira que vous ne dépensez pas trop et que vous avez assez pour payer le loyer.



2. Prendre un concert parallèle

Prendre un concert parallèle est un excellent moyen d’augmenter vos revenus en transformant votre temps libre en temps rémunéré. En tant qu’entrepreneur indépendant, vous pourrez travailler aussi peu (ou autant) que vous le souhaitez, choisir vos propres heures et gagner jusqu’à 20 $ de l’heure ou plus.



3. Signer des contrats de location plus longs

La plupart des appartements offrent une réduction de prix aux locataires qui acceptent de signer des baux à long terme. La signature d’un bail de 18 à 24 mois peut vous permettre d’économiser 5 % ou plus sur votre loyer mensuel par rapport à un bail de 12 mois.



4. Vivre avec des colocataires

Vivre avec des colocataires n’est pas toujours facile, mais cela rend certainement les choses plus abordables. Louer un plus grand appartement de 2 ou 3 chambres et partager le loyer avec plusieurs colocataires est un moyen de réduire vos dépenses mensuelles et de rester à flot, malgré l’augmentation des tarifs de location.

LE LOYER CONTINUERA-T-IL D’AUGMENTER ?

Selon Bloomberg, le marché canadien de l’habitation devrait chuter de 25 % d’ici la fin de 2023. Cela pourrait entraîner des taux de location plus bas (ou du moins plus stables).

À ce stade, il est difficile de dire avec certitude.

Pour l’instant, je vous encourage à faire de votre mieux pour garder le contrôle de vos finances personnelles et dépenser votre argent judicieusement.



Christopher Liew est titulaire de la charte CFA et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome.



