Alors même que les entreprises s’efforçaient de retirer ces marchandises, de nouveaux produits commémorant et glorifiant l’attaque du 6 janvier proliféraient. Vendredi, des chemises «Battle for Capitol Hill Veteran» avec des dessins du bâtiment du Capitole pouvaient être achetées sur Amazon pour 20 $, Etsy vendait une chemise «Biden Likes Minors» qui imitait l’apparence des panneaux «Black Lives Matters» et Zazzle avait une chemise «Civil War 2020» sur son site. Etsy et Zazzle ont depuis retiré la marchandise; la chemise «Capitol Hill Veteran» était toujours disponible sur Amazon lundi.

Cette décision a été initialement saluée, mais il est vite devenu clair que la société de technologie, qui alimente plus d’un million de boutiques en ligne, alimentait encore de nombreux autres sites avec des produits faisant la promotion du président et des produits arborant des phrases telles que «MAGA Civil War». Des vêtements avec des phrases similaires et des hochements de tête aux théories du complot de QAnon sont également restés disponibles sur les sites de commerce électronique comme Amazon, Etsy et Zazzle.

Ces entreprises ont été en grande partie construites en gardant à l’esprit l’échelle et la facilité d’accès, avec une surveillance limitée de ce que les vendeurs vendaient réellement. Mais des questions sur les entreprises ont émergé alors que de nombreux émeutiers portaient ce qui équivalait à un type d’uniforme pouvant être acheté en ligne. Cela comprenait des chemises sur lesquelles certaines phrases ou illustrations étaient imprimées et des drapeaux qui non seulement soutenaient le président Trump, mais encourageaient une guerre civile, des théories du complot et des revendications électorales démenties. Une chemise tristement célèbre portée par l’un des émeutiers qui disait «Camp Auschwitz» a été retrouvée plus tard sur Etsy, suscitant des excuses de la société, connue pour ses produits artisanaux.

«On se concentre tellement sur Twitter, Facebook et YouTube, mais, à notre avis, les plates-formes sont beaucoup, beaucoup plus larges que les médias sociaux», a déclaré Danny Rodgers, directeur de la technologie et cofondateur du Global Disinformation Index, une organisation à but non lucratif. axé sur la diffusion de mensonges en ligne. «Il existe une grande diversité de plates-formes qui soutiennent et permettent à ces groupes dangereux d’exister, de lever des fonds, de faire passer leur message. Il ne s’agit pas seulement d’expulser les gens des réseaux sociaux, mais aussi de les expulser des plateformes de merchandising. »





Bien que Shopify, qui a refusé de commenter cet article, n’est pas un nom familier, sa technologie prend en charge un grand nombre de fournisseurs, d’Allbirds au New York Times. Ces entreprises utilisent les outils de Shopify pour créer des boutiques en ligne élégantes, où elles peuvent facilement télécharger des images de leurs produits et les vendre aux clients. Shopify, qui est évalué à plus de 100 milliards de dollars, gagne de l’argent grâce à des abonnements à ses logiciels et à d’autres services marchands, et a déclaré qu’il détenait la deuxième plus grande part du marché américain du commerce électronique après Amazon.