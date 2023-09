Pourquoi les syndicats ont connu un « été de grèves »

Après des décennies de déclin des effectifs, les syndicats semblent vivre une période difficile en Amérique du Nord.

Au fil des décennies, le nombre de travailleurs canadiens syndiqués a diminué. En 1981, 38 pour cent des travailleurs du pays étaient syndiqués, selon une étude récente du Institut Angus Reid. L’année dernière, seulement 29 pour cent des travailleurs canadiens étaient syndiqués.

« Les grèves ont été pratiquement inexistantes depuis une trentaine d’années », a déclaré Barry Eidlin, un expert syndical qui étudie les mouvements sociaux à l’Université McGill. « Ces solutions plus collectives aux problèmes des gens au travail n’ont tout simplement pas été autant à l’ordre du jour. »

Mais depuis la grève des travailleurs fédéraux canadiens jusqu’aux acteurs et écrivains d’Hollywood, en passant par les travailleurs portuaires en Colombie-Britannique — sans parler des diffuseurs de TV Ontario, des employés municipaux de Saint John, au Nouveau-Brunswick, et des employés de Manitoba Liquor and Lotteries — il n’est pas étonnant que cela ait été surnommé le «été de grèves« .

Les experts affirment que les syndicats se montrent plus agressifs à une époque où leur soutien populaire est élevé.

« L’élection d’un nouveau leadership au sein du Syndicat des Teamsters, l’un des plus grands syndicats en Amérique du Nord, a constitué deux avancées majeures au cours des dernières années », a déclaré Eidlin. « Et puis plus récemment, plus tôt cette année, l’élection des réformateurs du Syndicat uni des travailleurs de l’automobile. »

Une ligne dure

Shawn Fain, président du syndicat United Auto Workers, a adopté une ligne dure dans les négociations avec les trois grands constructeurs automobiles : Ford, General Motors et Stellantis, propriétaire de Jeep et Chrysler.

Fain a exprimé ouvertement les revendications de son syndicat, plaidant pour une augmentation de 40 pour cent des salaires, une semaine de travail de quatre jours tout en étant payé pour cinq, de meilleurs avantages sociaux pour les retraités et bien plus encore.

« Il y a eu une transparence sans précédent dans la direction de la nouvelle direction au sein de l’UAW », a déclaré Harley Shaiken, économiste du travail à l’Université de Berkeley.

« Les nouveaux dirigeants ont été très combatifs dans la manière dont ils ont présenté leurs revendications aux constructeurs automobiles de Détroit, mais ils ne fabriquent pas ce mécontentement, ils le canalisent. »

Ils organisent des grèves tournantes, au cours desquelles les travailleurs se mettent en grève dans différentes usines à des moments différents. Il s’agit d’une tactique rarement utilisée pour semer le chaos dans les entreprises tout en permettant au syndicat de prolonger la grève aussi longtemps que nécessaire.

REGARDER | L’UAW refuse de dire quelles usines automobiles feront la prochaine grève. Pourquoi? | À propos de ça:

L’UAW refuse de dire quelles usines automobiles feront la prochaine grève. Pourquoi? | À propos de ça Le syndicat représentant près de 150 000 travailleurs de l’automobile est en grève contre GM, Stellantis et Ford. Andrew Chang détaille l’impact du recours aux grèves tournantes et ce que l’UAW demande aux constructeurs automobiles.

« Cela va renforcer le pouvoir des négociateurs de l’UAW en déséquilibrant l’entreprise », a déclaré Shaiken.

L’approche de Fain intervient alors que la perception des syndicats en Amérique du Nord reste forte et que le nombre d’actions syndicales est en augmentation.

Il y a eu presque 500 arrêts de travail partout au Canada depuis 2021, selon Statistique Canada. En conséquence, plus de cinq millions de journées de travail ont été perdues, soit le chiffre le plus élevé sur une période de trois ans allant de 2003 à 2005.

Les deux tiers des Américains approuvent les syndicats, selon un sondage

Aux Etats-Unis Sondage Gallup le mois dernier, le taux d’approbation des syndicats était de 67 pour cent. Et bien que ce chiffre soit en baisse de quelques points de pourcentage par rapport à l’année précédente, à 71 pour cent (le plus haut niveau depuis 1965), il reste supérieur à la moyenne à long terme de 62 pour cent.

Cela dépend en grande partie de ce pour quoi ils se battent, a déclaré Eidlin.

Eidlin souligne l’inflation, la stagnation des salaires, la montée des inégalités, l’érosion des avantages sociaux, le nombre d’heures trop ou pas assez, l’érosion de la sécurité de l’emploi et la préoccupation imminente de l’automatisation ou du changement technologique, comme l’intelligence artificielle, comme raisons de la montée des mouvements ouvriers.

Le président du syndicat de l’UAW, Shawn Fain, rejoint les membres du syndicat sur la ligne de piquetage à l’usine d’assemblage de Wayne, dans le Michigan, vendredi. (Rebecca Cook/Reuters)

« Ce sont toutes des tendances qui affectent les travailleurs canadiens depuis des décennies maintenant », a-t-il déclaré.

Ajoutez à cela un marché du travail tendu et les conditions sont réunies pour des grèves, a déclaré Eidlin – un changement par rapport aux dernières décennies.

« Ils se battent pour des problèmes qui touchent de larges pans de la population », a-t-il déclaré.

Par exemple, les scénaristes hollywoodiens veulent des règles sur la manière dont l’intelligence artificielle peut être utilisée pour écrire ou réécrire des scénarios. Le résultat de cette négociation pourrait avoir des implications pour d’autres industries.

« S’ils parlent de stagnation des salaires, s’ils parlent de la manière de gérer la technologie, s’ils parlent de la manière de gérer des horaires imprévisibles », a-t-il déclaré. « Ce sont des problèmes qui touchent largement les Canadiens, les Américains et les travailleurs en général, car ce sont des problèmes auxquels beaucoup d’entre eux ont été confrontés. »

Eidlin dit que c’est différent de la façon dont les syndicats ont été perçus dans le passé.

« Le passage du genre ‘Pourquoi devraient-ils obtenir ça ?’ À : « Oh, ils se battent pour ça. Je le veux aussi. » Il y a un très, très grand changement dans la mentalité du public là-bas », a-t-il déclaré.