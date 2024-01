Pourquoi les symptômes thyroïdiens s’aggravent en hiver ? Savoir ce qui augmente le risque de cette maladie | Santé

Les hivers peuvent dérégler vos niveaux thyroïdiens. Cela se produit parce que la température froide peut augmenter le métabolisme, signalant à la glande thyroïde de produire davantage d’hormones pour réguler l’activité métabolique. Les personnes qui n’ont pas de problème thyroïdien préexistant peuvent présenter des taux de TSH légèrement élevés ou une hypothyroïdie subclinique en hiver. Cela peut entraîner des symptômes tels que la constipation, la dépression, des mouvements lents, un brouillard cérébral, des courbatures, de la fatigue et une sensation de froid. En hiver, un ensoleillement réduit et des changements de régime alimentaire peuvent également influencer les fonctions thyroïdiennes. Les maladies hivernales et la dépression peuvent provoquer des changements hormonaux. Limiter les aliments transformés et consommer des céréales complètes et des fruits et légumes de saison peut bénéficier à la fonction thyroïdienne et vous aider à vous sentir mieux. (Lire aussi | Les médicaments antirhumatismaux pourraient prévenir les maladies thyroïdiennes : étude)

Qu’est-ce que l’hypothyroïdie

Les températures froides incitent le corps à augmenter son activité métabolique pour maintenir la chaleur interne. Ce taux métabolique accru peut stimuler la glande thyroïde à produire plus d’hormones (Freepik)

“En termes simples, l’hypothyroïdie signifie que votre glande thyroïde ne produit pas suffisamment d’hormones thyroïdiennes. Considérez la thyroïde comme un moteur de voiture : si elle ne produit pas suffisamment de carburant (hormones thyroïdiennes), les processus de votre corps ralentissent. Les symptômes courants incluent la fatigue, prise de poids, sensation de froid et paresse. C’est comme si le thermostat énergétique de votre corps était réglé trop bas”, déclare le Dr Anu Gaikwad, diabétologue consultant et médecine gériatrique HOD, hôpital super spécialisé DPU, Pimpri, Pune.

Pourquoi les hormones thyroïdiennes augmentent-elles pendant la saison hivernale ?

En hiver, les taux d’hormones thyroïdiennes peuvent augmenter en raison de divers facteurs.

“Les températures froides incitent le corps à augmenter son activité métabolique pour maintenir la chaleur interne. Ce taux métabolique accru peut stimuler la glande thyroïde à produire davantage d’hormones, en particulier la thyroxine (T4) et la triiodothyronine (T3), qui régulent le métabolisme. Une exposition réduite au soleil en hiver peut Les changements saisonniers de régime alimentaire, avec des modifications potentielles de l’apport en nutriments, peuvent également contribuer aux fluctuations thyroïdiennes. De plus, les maladies hivernales et les facteurs de stress peuvent déclencher des ajustements hormonaux à mesure que le corps réagit aux défis environnementaux. “Les facteurs influencent collectivement les niveaux d’hormones thyroïdiennes, les réponses individuelles peuvent varier”, explique le Dr Gaikwad.

Qui risque d’être le plus touché par la thyroïde ?

Les troubles de la thyroïde peuvent toucher n’importe qui, mais certains facteurs peuvent augmenter le risque. Les femmes y sont plus sujettes que les hommes, surtout à mesure qu’elles vieillissent. Le Dr Gaikwad partage d’autres raisons expliquant les problèmes de thyroïde.

Les personnes ayant des antécédents familiaux de maladies thyroïdiennes courent un risque plus élevé, ce qui indique une composante génétique.

Les maladies auto-immunes comme la maladie de Hashimoto ou la maladie de Basedow peuvent augmenter la sensibilité.

La carence en iode, répandue dans certaines régions, constitue un facteur de risque.

L’exposition aux radiations, certains médicaments et les chirurgies du cou ou de la thyroïde peuvent également y contribuer. La grossesse et les périodes post-partum augmentent ce risque, tout comme le stress et d’autres problèmes de santé.

Des examens réguliers sont conseillés, en particulier pour les personnes présentant des facteurs de risque, afin de surveiller la santé de la thyroïde.

Effets secondaires de l’hypothyroïdie

L’hypothyroïdie peut potentiellement vous rendre plus vulnérable à d’autres problèmes de santé ou effets secondaires. Si elle n’est pas correctement gérée, elle peut entraîner des complications telles que des problèmes cardiaques, un taux de cholestérol élevé et une prise de poids.

“L’hypothyroïdie peut également affecter la fertilité et augmenter le risque de complications de la grossesse. En outre, elle peut contribuer à des conditions telles que la dépression et des problèmes cognitifs. Une surveillance régulière et un traitement approprié, impliquant généralement des médicaments de remplacement des hormones thyroïdiennes, sont cruciaux pour gérer efficacement l’hypothyroïdie et réduire le risque. “Si vous soupçonnez des problèmes de thyroïde ou si vous ressentez des symptômes, il est important de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic précis et un traitement adapté”, ajoute le Dr Gaikwad.