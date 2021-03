Pourquoi les suprémacistes blancs et les amateurs de QAnon sont obsédés – mais très faux – par l’Empire byzantin

Mais dans le monde occidental, l’Empire byzantin a été largement négligé et oublié. Les élèves du secondaire aux États-Unis ne savent probablement pas grand-chose de l’empire. Et de nos jours, le mot «byzantin» est devenu simplement compliqué, secret et bureaucratique. Cet abaissement de son statut n’est pas entièrement un processus nouveau. Dès 1776, l’historien anglais Edward Gibbon faisait référence de façon désobligeante aux habitants de l’empire comme étant «les Grecs serviles et efféminés de Byzance».

Un « nouveau byzance »

Malgré ce mépris moderne pour Byzance en Occident, il a récemment servi d’inspiration à diverses factions d’extrême droite.

En septembre 2017, Jason Kessler, un néo-nazi américain qui a aidé à organiser le rassemblement «Unite the Right» à Charlottesville, en Virginie, a inauguré un nouveau groupe suprémaciste appelé «The New Byzantium».

Décrit par Kessler comme «une organisation de premier plan pour le plaidoyer pro-blanc au 21e siècle», le New Byzantium est basé sur la fausse représentation de l’histoire du chef suprémaciste blanc.

L’histoire continue

Sa prémisse est que lorsque Rome est tombée, l’Empire byzantin a continué à préserver une civilisation blanche-européenne. Ce n’est pas vrai. En réalité, l’empire était composé de peuples divers qui parcouraient les rues de sa capitale, venant d’aussi loin que la Nubie, l’Éthiopie, la Syrie et l’Afrique du Nord. Des sources contemporaines ont noté – parfois avec dédain – la diversité raciale et ethnique de Constantinople et des empereurs de l’empire.

Mais le «New Byzantium» de Kessler est destiné à préserver la domination blanche après ce qu’il appelle «l’effondrement inévitable de l’Empire américain». L’organisation opère sous le radar depuis 2017 avec une faible empreinte en ligne.

L’état profond originel

Kessler n’est pas le seul à s’approprier l’empire. Grâce à mes recherches, j’ai surveillé les références de Byzance dans les forums en ligne. Les mentions de Byzance sont éparpillées sur les babillards électroniques fréquentés à la fois par les suprémacistes blancs et les amateurs de QAnon – qui jaillissent des théories du complot sur une cabale profonde de pédophiles adorateurs de Satan et buveurs de sang qui dirigent le monde.

Sur 8kun et d’autres plates-formes en ligne que j’ai examinées, l’Empire byzantin est considéré comme poursuivant l’héritage de Rome après qu’il ait été, selon eux, «détruit par les Juifs» ou comme étant le seul véritable empire, Rome n’étant qu’un mythe historique créé pour dégrader le pouvoir et l’importance de Byzance.

Cette dernière histoire émerge dans un fil de QAnon sur la «cuisson» – c’est-à-dire la connexion et le tissage de gouttes (messages) par l’énigmatique Q. Un article déclare: «Tout cela a du sens quand vous apprenez que les livres de la Bible sont copies plagiées de la chronologie de Byzance, tout comme le mythique Empire romain, qui n’a jamais existé en Italie mais qui était en fait centré à Constantinople.

D’autres commentateurs de QAnon à travers les babillards électroniques et Twitter parlent du «trône exilé de Byzance», notant que «l’Empire n’est jamais parti, il est simplement devenu occulte». Ils s’exclament «Vive Byzance» et appellent à un «retour à Byzance» pour sauver les gens des satanistes.

Curieusement, alors que certains considèrent l’Empire byzantin comme l’avant-garde de la suprématie blanche, un petit groupe de suprémacistes blancs et de théoriciens du complot le voit comme «l’État profond originel».

Dans certaines interprétations, Byzance est, par le biais de quelques connexions illuminati brumeuses, les origines de «l’État profond» – le mythe d’une cabale clandestine d’élites qui dirigent le monde en secret. Il a persisté dans le secret depuis la chute de Constantinople, soit en échangeant des eunuques sur le marché clandestin, soit en préservant la blancheur et le christianisme, selon la vision négative ou positive du fil sur l’empire.

Reconquête de Sainte-Sophie

Pour beaucoup d’extrême droite, parler de Byzance est enveloppé d’islamophobie – à la fois en ligne et dans des événements tragiques de la vie réelle.

Un suprémaciste blanc qui a tué plus de 50 fidèles dans des mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, en 2019, a dénoncé les Turcs et la conquête de Constantinople dans un manifeste de 74 pages.

«Nous venons pour Constantinople et nous détruirons toutes les mosquées et tous les minarets de la ville. La basilique Sainte-Sophie sera libre de minarets et Constantinople sera une fois de plus la propriété des chrétiens », a écrit le tireur. Dans les babillards QAnon, la reconquête de Sainte-Sophie est emblématique de la destruction de l’islam et de la restauration d’un mythique Byzance blanc. Un article a déclaré: « Lorsque nous libérons Constantinople et la basilique Sainte-Sophie, nous pourrons peut-être parler. »

‘Troisième Rome’

Cette «reconquête» de Constantinople avait même été liée dans certains messages en ligne à la présidence de Donald Trump, avec des images diffusées en ligne semblant prophétiser que cela se passerait sous son mandat. Sur une image, on voit Trump féliciter le président russe Vladimir Poutine «pour la reprise de Constantinople» et se serrer la main devant ce qui est vraisemblablement censé être la basilique Sainte-Sophie, bien qu’il s’agisse en réalité de la mosquée Sultan Ahmed, également connue sous le nom de Mosquée bleue.

Poutine lui-même n’est pas opposé à l’idée de s’inspirer du symbolisme de Byzance. L’Etat russe a longtemps essayé de se positionner comme le successeur légitime de l’Empire byzantin, avec Moscou comme la «Troisième Rome». Cela fait partie d’une doctrine religieuse et politique liée à l’expansion territoriale russe qui remonte à la fin du XVe siècle.

L’appropriation par l’extrême droite de Byzance aux États-Unis semble être influencée par cette interprétation russe. En effet, les partisans russes de la doctrine de la «Troisième Rome» ont été cités comme des influences par des personnalités éminentes de la droite américaine.

Quelle que soit la provenance de l’intérêt récent pour Byzance de la part des suprémacistes blancs et des théoriciens du complot américains, une chose est claire: il est basé sur une idée très déformée de l’Empire byzantin qui a émergé de la place chargée de l’empire dans nos histoires, pris entre ancien et médiéval, spiritualité et bureaucratie.

