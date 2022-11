Pourquoi les supporters de Portimonense espèrent devenir le club nourricier de Chelsea dans la structure multiclub proposée par Todd Boehly | Nouvelles du football

Lorsque les rapports ont lié le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, à un déménagement pour Portimonense, il aurait pu y avoir des sentiments mitigés quant à la perspective de la vie en tant que club nourricier de Premier League. La réalité est assez différente chez les supporters de l’Algarve.

Jusqu’à la septième place de la première division portugaise, ce sont apparemment les bons moments. Portimonense n’a jamais terminé aussi haut ce siècle. Mais malgré tout le soleil, la mer et les sourires des touristes, c’est un club dont les supporters désabusés aspirent au changement.

Certaines plaintes seront familières aux fans bien au-delà de leurs côtes. Il y a de la frustration que les grands clubs ne puissent pas être défiés. Mais c’est aussi une histoire plus obscure avec des questions sur la relation de l’administration avec Porto. Pourquoi ne pas être un club nourricier pour Chelsea alors qu’ils sont déjà si loin dans la chaîne alimentaire portugaise ?

“N’importe qui sauf cette administration”, dit Rui Quinta Sports du ciel.

L’histoire de Quinta est typique à certains égards. Il est devenu membre du Benfica à l’âge de trois ans. Il n’avait pas le choix. Sa famille l’a enregistré. C’était chose faite. Au Portugal, tout le monde soutient l’un des trois clubs – Benfica, Porto ou Sporting – même ceux qui ne le font pas.

A 14 ans, il rompt avec cette tradition.

“J’ai dit à mes parents:” Non, ne payez jamais mon adhésion à Benfica “.”

C’était un garçon de l’Algarve. A 31 ans, il l’est toujours. Son rêve est qu’un jour il verra son côté bien-aimé en Europe. Cela ne s’est produit qu’une seule fois dans l’histoire du club, en 1985, lorsque Portimonense a été éliminé au premier tour de la Coupe UEFA par le Partizan Belgrade.

Son dévouement est rare.

“Au Portugal, ce n’est pas comme au Royaume-Uni. Malheureusement, tout le monde soutient les trois grandes équipes.”

Image:

Rui Quinta regarde Portimonense héberger Estoril à Portimao





Ils étaient les trois premiers à la fin de la toute première saison de championnat dans le pays en 1935 et ont partagé tous sauf deux des 88 titres portugais qui ont été remportés depuis.

Pour illustrer leur omniprésence, la participation au dernier match de Portimonense contre Estoril était inférieure à un tiers de la porte du match précédent lorsque Porto était en ville.

Bien que cela ne soit peut-être pas particulièrement inhabituel, étant donné que plus de gens veulent assister aux grands matchs, la différence ici est que de nombreux supporters occasionnels qui gonflaient la porte soutenaient activement Porto – même lorsqu’ils étaient assis à domicile.

“Les gens vendent leurs billets pour les grands matchs. Nous nous en rendons compte parce que les gens autour de nous ne savent pas où sont les places. Ils viennent pour la première fois. C’était très triste il y a quelques années quand il y a eu des cris quand Benfica a marqué. Il y avait du monde en maillot du Benfica.

“Les gars devant moi sont des fans de Porto, donc ils ont toujours leurs téléphones éteints et sont très excités quand nous jouons à Porto, courant vers le banc pour voir les joueurs. Les gens soutenaient même les équipes B des grands clubs quand nous étions en deuxième division.”

Grands clubs et petits clubs. C’est la nature du football, même si c’est plus prononcé au Portugal qu’ailleurs en Europe. La plus grande préoccupation des partisans de Portimonense est que les responsables ne se contentent pas d’accepter cela – ils sont complices.

L’actionnaire majoritaire de Portimonense est Teo Fonseca. Ce n’est pas son nom de naissance. “C’est comme une performance, comme Lady Gaga”, dit Quinta. Il s’agit de Constantin Teodoro Panagopoulos, le super-agent qui s’est fait connaître en emmenant l’attaquant brésilien Hulk à Porto en 2008.

Image:

Le déménagement de Hulk à Porto en 2008 a été organisé par l’actionnaire majoritaire de Portimonense





Cet accord était compliqué. Bien que Hulk ait joué au Japon, une partie des frais a été versée au club uruguayen Rentistas, bien qu’il n’ait jamais joué pour eux. Avec Fonseca dans les parages, Portimonense fait maintenant partie de cette toile enchevêtrée.

Il y a eu plus de 30 transferts entre Porto et Portimonense au cours des huit dernières saisons.

“Parfois, l’entraîneur de Porto ne semble même pas vouloir du joueur”, ajoute Quinta. “Nous avons vendu un joueur du nom d’Ewerton à Porto. Quelques semaines plus tard, il a été prêté au Japon. L’année dernière, nous avions Samuel Portugal, à mon avis, le meilleur gardien de but du Portugal. Il est maintenant à Porto en tant que gardien de troisième choix. .”

La proximité de la relation a suscité le scepticisme parmi les supporters du Sporting et de Benfica, une source d’humour fréquente au Portugal. Douze fois, ils se sont rencontrés depuis que Portimonense est revenu en première division en 2017. Douze fois, Porto a gagné.

Les supporters de Portimonense font confiance à leurs propres joueurs mais parfois les décisions de sélection ne facilitent pas les choses. Le célèbre Theo Ryuki a passé une saison en tant que titulaire en 2015/16. “Nous avons raté une promotion car c’était un très mauvais joueur mais il devait jouer.”

Il est le fils de l’actionnaire majoritaire Fonseca.

Seule la nomination du légendaire entraîneur Vitor Oliveira a changé cette situation. “Tout le monde au Portugal l’aimait et parce qu’il avait beaucoup de crédit, il n’avait pas à jouer le fils du patron.” Oliveira a dûment délivré la 10ème promotion de sa carrière managériale en 2016.

Image:

L’hommage de Portimonense au regretté entraîneur Vitor Oliveira dans leur stade





Décédé subitement en 2020, son image est gravée sur les murs hors sol, un hommage à la fois à son caractère et à la façon dont il a pu raviver brièvement les ambitions des supporters à Portimonense. Avec le départ d’Oliveira, cet enthousiasme s’est estompé.

“Cette équipe était incroyable. Même pour la première division, cela aurait été une bonne équipe. Tout le monde était excité et le stade était plein chaque semaine. Mais depuis lors, les meilleurs joueurs ont été vendus chaque année et l’équipe est devenue de pire en pire.

“Même si nous commençons bien la saison, nous savons qu’en janvier nous perdrons beaucoup de joueurs. L’année dernière, nous vendions des joueurs jusqu’en avril car même si le marché européen était fermé, ils pouvaient aller en Chine, au Japon ou au Brésil. Nous ne pouvait acheter personne.

“L’administration a l’attitude que nous n’allons pas être relégués, alors vendez tout. L’équipe devient de pire en pire au fil de l’année. En janvier, parce qu’il y a deux équipes qui sont pires que nous cette saison, nous vendrons des joueurs, pour Bien sur.

“Nous ne sommes pas compétitifs et nous sommes hors de la coupe face à une équipe de troisième division. Chaque année, il y a de moins en moins de monde dans le stade. En ce moment, les places de mon côté sont libres. Le gars qui en avait trois l’an dernier n’a pas renouvelé. Les gens sont très déçus.

Image:

Les fans de Portimonense sont fiers de leur histoire mais veulent trouver une nouvelle voie





Tout cela pourrait suffire à faire se demander quel pourrait être l’attrait pour Chelsea. Mais le potentiel de Portimonense s’explique par sa présence dans le championnat portugais. Il s’agit d’une compétition qui est un producteur éprouvé de talents d’élite en Premier League.

Manchester City a signé Ruben Dias et Ederson de Benfica. Liverpool a battu son record de transfert pour signer Darwin Nunez du même club, après avoir fait venir Luis Diaz de Porto. Le transfert de Bruno Fernandes à Manchester United est la vente record du Sporting.

Todd Boehly sur le modèle multi-clubs “Nous avons parlé d’avoir un modèle multi-clubs. J’aimerais continuer à développer l’empreinte. Il y a différents pays où il y a des avantages à avoir un club. Red Bull fait du bon travail. Manchester City a un grand réseau de clubs. Notre objectif est d’assurer à nos jeunes stars des voies d’accès au terrain de Chelsea tout en leur donnant du temps de jeu réel. Pour ce faire, il faut passer par un autre club dans une ligue vraiment compétitive en Europe. – Todd Boehly, septembre 2022

Si Chelsea pouvait trouver un moyen d’éliminer l’intermédiaire en plaçant de jeunes joueurs de qualité dans la compétition portugaise, il y a la possibilité d’économiser beaucoup d’argent sur les transferts. Avec cinq équipes portugaises qualifiées pour la compétition européenne, l’opportunité est là.

Dans le petit public face à Estoril, cette opportunité ne saute pas aux yeux. Cela ne ressemble pas au jeu d’élite. Ça n’en a pas l’air non plus. “Les ultras se sont arrêtés l’an dernier à cause de bagarres avec l’administration. Sans eux, c’est très calme.”

Image:

Portimonense en action contre Estoril à Portimao devant une foule tamisée





Un stand manque sans aucun plan pour le reconstruire. Le terrain est cependant impressionnant – vainqueur du prix du meilleur au Portugal pour chacune des quatre saisons précédentes. Il y a de la fierté ici. Comme le proclame la bannière, nous sommes Algarve, nous sommes Portimao, nous sommes Portimonense.

Étant donné qu’ils sont le seul club de l’Algarve à jouer actuellement en première division, Chelsea pourrait-il même aider à créer une nouvelle force dans le sud du pays ? Quinta est sceptique quant au fait que la zone de chalandise soit un facteur. Les grands clubs sont arrivés les premiers.

“Les joueurs locaux de Portimao sont impossibles. Si un enfant est bon à 10 ans, il ira dans les grands clubs. Il n’a même pas besoin de quitter l’Algarve car ces clubs ont des centres d’entraînement ici. Ils restent ici jusqu’à l’âge de 14 ans. et ensuite ils peuvent aller vers le nord.”

Mais trouver les meilleurs jeunes joueurs d’Amérique du Sud et les aider à s’adapter à l’Europe à Portimonense, cela pourrait fonctionner. Des consortiums mexicains et chinois ont exploré l’idée. Les rumeurs d’intérêt de City Group ont également excité les fans.

L’inquiétude des fans est de savoir si l’administration va s’en aller.

“J’espère”, ajoute Quinta. “Mais ce n’est pas comme les autres petits clubs où les propriétaires les achètent puis les vendent parce qu’ils ne veulent pas y vivre. Vivre en Algarve est incroyable. L’administration vit ici et ils aiment ça. Ils voudront être payés un beaucoup d’argent.”

Reste à savoir si le nouveau propriétaire de Chelsea conclut que l’investissement a du sens. Ce qui est certain, c’est qu’ils font rêver les gens de l’Algarve. “Nous espérons qu’un jour, même si ce n’est que pour un match, nous reverrons Portimonense en Europe.”