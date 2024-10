Pourquoi les Suns, Thunder, Pistons(!) et autres dépasseront les attentes cette saison NBA

Commençons par une bonne nouvelle : je ne peux que m’améliorer à partir de là… n’est-ce pas ?

L’année dernière, j’ai fait cet exercice consistant à sélectionner cinq équipes qui dépasseraient les attentes et, disons simplement que mes choix n’ont pas dépassé les attentes. Les Memphis Grizzlies, les Charlotte Hornets, les Toronto Raptors et les Brooklyn Nets ont enregistré quatre des sept pires records de la NBA. Tout à coup maintenant : Ouiiiiikes. Seuls les Houston Rockets ont sauvé mes efforts.

L’histoire : j’ai apporté quelques modifications à mon modèle de prédiction l’année dernière qui, je pensais, l’amélioreraient et le simplifieraient. J’ai atteint le deuxième objectif mais j’ai catégoriquement échoué sur le premier. Oui, le modèle était plus simple, ce qui est généralement une bonne chose, mais malheureusement, il l’était aussi. plus bête et j’ai raté certaines choses importantes mais subtiles qui comptaient. La plupart des équipes que j’ai flairées, par exemple, étaient fragiles en profondeur secondaire après leurs sept meilleurs joueurs ; Certaines de mes estimations de temps de jeu étaient également beaucoup trop simplistes, d’une manière qui éloignait le modèle de la réalité.

Peut-être que certains de ces ratés se seraient produits de toute façon – Memphis, en particulier, semblait sous-évalué avant que les Grizzlies ne soient frappés par des blessures. Mais j’ai rétabli la méthodologie que j’avais utilisée avant la saison dernière et ajouté quelques petits ajustements. Un an de plus et plus sage, nous réessayerons.

Avec cette introduction, pour cet article, j’utilise les totaux over-under de BetMGM pour les victoires NBA pour la saison à venir comme indicateur de ce qu’est « l’attente » médiane pour chaque équipe. En aucun cas ces over-unders ne diffèrent significativement des autres paris sportifs.

Voici les cinq équipes qui, selon moi, sont les plus susceptibles de dépasser les attentes. Toutes mes excuses par avance à ces cinq équipes pour les avoir insultés.

De toutes les projections que j’ai vues, la prise de contrôle de Cleveland semble être la plus évidente du conseil d’administration. Les Cavs avaient la deuxième meilleure marge nette de la ligue en 2022-23, et en 2023-24, ils ont remporté 48 matchs malgré une myriade de blessures. Leurs quatre meilleurs joueurs ont raté un total de 87 matchs ; tous sont dans la vingtaine et devraient s’attendre à être plus disponibles cette saison. De plus, Darius Garland semble fortement susceptible de connaître une bien meilleure année après qu’une mâchoire cassée ait fait dérailler sa production même lorsqu’il jouait la saison dernière.

Les Cavs n’ont subi aucune défaite majeure par rapport à l’équipe de l’année dernière, les 10 meilleurs joueurs en quelques minutes étant tous de retour. Ils sont également l’une des rares équipes en séries éliminatoires à pouvoir affirmer de manière plausible qu’elles peuvent obtenir la contribution d’une recrue (le 20e choix, Jaylon Tyson, avait l’air bien dans la ligue d’été).

Pourquoi pourrais-je me tromper ? Un changement d’entraîneur de JB Bickerstaff à Kenny Atkinson représente une source d’incertitude, et les pointilleux remarqueront qu’il n’y a pas beaucoup d’équité de repêchage disponible pour effectuer des améliorations en cours de saison. La ligne fiscale de luxe les limitera également.

Si vous voulez dire que cette équipe pourrait encore faiblir en séries éliminatoires, j’ai plus de facilité avec ça. Les Cavs ne crient pas exactement au plafond des séries éliminatoires. Mais ce n’est pas le sujet de discussion d’aujourd’hui ; nous parlons d’accumuler les victoires en saison régulière. Arriver à 48 ans dans la Conférence Est semble être un chiffre extrêmement réalisable pour une équipe qui l’a fait au cours des deux dernières saisons. En fait, vous pouvez faire valoir clairement qu’il s’agit peut-être de la meilleure équipe de Cavaliers de la génération post-LeBron James.

Les Suns étaient mon seul choix « under » réussi de la saison dernière, mais cette fois-ci, je pense que le pendule est allé trop loin dans l’autre sens.

Oui, il est facile d’être pessimiste à propos des Suns avenir après avoir échangé tous les choix de repêchage qui n’étaient pas définis pour faire tapis sur une ancienne équipe sans un des cinq meilleurs joueurs de la ligue. Il est cependant beaucoup plus difficile d’être pessimiste quant à la performance des Suns. présent. Phoenix a remporté 49 matchs l’année dernière malgré seulement 53 matchs de Bradley Beal et sans meneur ni banc. Bien qu’il existe un certain risque lié à l’âge, Kevin Durant ayant 36 ans et Beal 31 ans, les autres indicateurs de cette équipe pointent principalement vers le nord.

Le jeu de Durant et Devin Booker aux Jeux olympiques a été un signe positif indiquant qu’ils peuvent encore atteindre un niveau élevé, mais c’est le reste de l’équipe qui a réalisé de réels gains. Phoenix a comblé son vide flagrant au poste de meneur en obtenant d’une manière ou d’une autre Tyus Jones sur un accord minimum et s’est fortifié derrière lui avec Monte Morris. Les Suns ont également amélioré la place de centre de sauvegarde avec Mason Plumlee après que Drew Eubanks ait été déçu il y a un an et auront une saison complète de l’ailier 3 et D Royce O’Neale dans la rotation des ailes. Même s’il est vrai que le manque d’équité au repêchage et le deuxième tablier de la convention collective se combineront pour rendre les ajouts en cours de saison pratiquement impossibles, la liste actuelle semble plutôt bonne.

En marge, le défunt Frank Vogel était un bon entraîneur, mais le palmarès de Mike Budenholzer est exceptionnel lorsqu’il s’agit d’augmenter le total de victoires d’une équipe en saison régulière. En séries éliminatoires… peut-être pas tellement. Mais encore une fois, ce n’est pas la mission d’aujourd’hui. Même dans une Conférence Ouest bondée avec peut-être une douzaine d’équipes de calibre éliminatoire, j’aime que les Suns battent 47 victoires avec de la marge.

L’établissement d’un dessus-dessous est plus difficile aux pôles ; une grave blessure (ou, pour une mauvaise équipe, un succès improbable), et vous êtes immédiatement ramené vers le milieu. Même pour les équipes qui ont fière allure sur le papier, beaucoup de choses doivent se dérouler correctement pour gagner les deux tiers ou plus de leurs matchs.

Néanmoins, fixer le Thunder à plus de 56,5 victoires ne semble pas être un énorme succès alors qu’ils en ont remporté 57 l’année dernière avec de loin la plus jeune équipe de séries éliminatoires de la ligue, puis ont suivi avec sans doute la meilleure intersaison de la NBA.

Je ne sais pas à quelle hauteur il faudrait fixer un over pour le Thunder pour que je sois dégoûté, mais ma réponse est définitivement « plus élevée que cela ». À moins que Shai Gilgeous-Alexander ne glisse sur une peau de banane, le Thunder a une voie aussi plausible que n’importe quelle équipe vers un mastodonte de plus de 60 victoires.

Les huit meilleurs joueurs du Thunder en termes de minutes chacun étaient âgés de 25 ans ou moins il y a une saison. Ils ont transformé leur plus gros handicap de rotation (Josh Giddey) en as défenseur Alex Caruso, et ils ont amélioré leur seule faiblesse flagrante en 2023-24 (rebond) en ajoutant le grand homme Isaiah Hartenstein en agence libre. Le meilleur jeu offensif contre cette équipe ne sera plus de « rater un lancer franc ».

Le Thunder 2024-25 serait un favori assez solide pour remporter une série contre le Thunder 2023-24. Et rappelez-vous, ils pourraient ne pas être terminés : le Thunder a plus de capacité que toute autre équipe à effectuer des ajouts ou des améliorations au cours de la saison, car ils sont toujours assis sur une mine de choix au repêchage, ont plusieurs contacts échangeables pour l’appariement des salaires et sont des miles. dès le premier tablier de l’ABC. Additionnez tout cela et je suis surpris que Vegas n’ait pas placé la barre un peu plus haut.



Trae Young dirige ses coéquipiers lors d’un match la saison dernière contre les Nets. (Dale Zanine / USA aujourd’hui)

Suis-je un homer ? Peut-être. Les Hawks n’ont remporté que 36 matchs il y a une saison et ont échangé le deuxième meilleur joueur en envoyant Dejounte Murray à la Nouvelle-Orléans. Oui, ils ont gagné à la loterie, mais ils l’ont fait la mauvaise année. Le premier choix, Zaccharie Risacher, pourrait éventuellement rapporter de gros dividendes, mais pour l’instant, c’est un joueur de rôle qui jouera principalement sans ballon. Il n’y aura pas de rachats à la Victor Wembanyama ici.

D’un autre côté, regardez les incitations d’Atlanta cette saison. Les Hawks doivent déjà leur choix de premier tour en 2025 aux San Antonio Spurs, et n’ont aucune raison de tanker, ce qui les sépare déjà de six équipes situées au bas de l’Est. S’élever au-dessus de ces scories ne devrait pas être un défi.

Même en mettant cette partie de côté, quand je vois les Hawks, je vois une moyenne, mais je ne vois pas une équipe assez mauvaise pour perdre 47 fois dans cette conférence. Ils ont amélioré leur défense qui fuit constamment en ajoutant Dyson Daniels et Risacher sur les ailes, pourraient avoir une deuxième option dans le criminel sous-estimé Jalen Johnson et avoir toujours un orchestrateur offensif d’élite en Trae Young et l’un des meilleurs sixièmes hommes de la ligue en Bogdan Bogdanović.

Ils devraient aussi être en meilleure santé. La saison dernière, ils ont perdu Young pendant 27 matchs, Johnson pendant 25 et plusieurs joueurs secondaires pendant de longues périodes et ont quand même obtenu 36 victoires. Entre cela et les améliorations apportées à la profondeur secondaire extrêmement fragile de l’année dernière (Larry Nance Jr., un Kobe Bufkin en bonne santé et une saison complète de The Vít Krejčí Experience), Atlanta devrait être en meilleure forme pour surmonter les 82 matchs, même si sa blessure la chance ne s’améliore pas.

De plus, les Hawks ont une certaine capacité à améliorer leur effectif en cours de saison avec les choix d’autres équipes – un des Sacramento Kings de l’échange de Kevin Huerter et deux de l’échange de Murray. Je ne dis pas que cela devrait être le plan A, mais c’est quelque chose à considérer pour une équipe sans incitation au tanking lorsque vous évaluez si elle perdra 47 fois.

Peut-être que cela signifie simplement un autre voyage au Play-In, mais pour une équipe qui a été aussi moyenne que la moyenne au cours des trois dernières années, 35,5 victoires ne sont pas un si gros obstacle.

Savez-vous à quel point il faut être mauvais pour perdre 58 matchs à l’Est?

Eh bien, les Pistons le font. (Coup de jante.)

Sérieusement, la barre est désormais suffisamment basse à Détroit pour que même les Pistons ne devraient pas avoir de mal à la franchir. Même s’il y a le fait déprimant que les Pistons n’auraient pas remporté une victoire de 24,5 au cours d’une saison depuis 2018-19 (je vous entends, fans de Détroit : « Hé, mon pote, nous avons calculé au prorata à 24,8 pour l’année COVID! »), une nouvelle direction sous Trajan Langdon et un nouvel entraîneur au sein du Bickerstaff mentionné précédemment augurent avec plus d’espoir pour la saison à venir.

Ces deux-là ont une barre haute à franchir pour être considérés comme des améliorations à la suite de la désastreuse équipe Troy Weaver-Monty Williams. En particulier, certaines des décisions tragiques en matière d’espacement et d’alignement déroutantes qui ont tourmenté les Pistons de la saison dernière devraient disparaître avec le changement d’entraîneur, tandis que les curieuses décisions d’alignement d’autrefois ont été remplacées par quelque chose qui ressemble plus à un plan réel.

Comme pour quelques autres équipes que j’ai mentionnées, la santé devrait également être un facteur. Les Pistons discrets ont eu suffisamment de blessures pour que seuls deux joueurs aient disputé plus de 63 matchs la saison dernière. Habituellement, c’est le seul domaine dans lequel une jeune équipe en reconstruction n’a pas de problèmes, mais les Pistons 2023-24 étaient spéciaux.

Et maintenant la mauvaise nouvelle : il n’y a toujours pas de talents d’élite ici. Le front office, cependant, a constitué une liste plus crédible, avec des tireurs légitimes autour de Cade Cunningham et des centres qui joueront réellement au centre. Même au milieu du désastre de la saison dernière, les chiffres indiquent que l’équipe était quasi respectable (OK, « mauvaise ordinaire » par opposition à « historiquement mauvaise ») tant que les commandants de Los Tanque, Killian Hayes et James Wiseman, ne l’étaient pas. sur le sol.

Enfin, regardez cette conférence. Avec les Nets et les Wizards de Washington en mode tank à part entière et des équipes telles que les Hornets, les Bulls et les Raptors qui ne sont pas vraiment prêtes à prendre d’assaut la ligue, les victoires devraient être au rendez-vous. Planifiez le parcours du défilé, Détroit : C’est l’année où la barrière des 25 victoires tombe.

(Illustration : Dan Goldfarb / L’Athlétisme; Getty ; photos de Kevin Durant, Darius Garland et Shai Gilgeous-Alexander : David Sherman, Adam Glanzman, Cooper Neill / NBAE via Getty Images)