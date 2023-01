Pourquoi les Sud-Coréens perdent-ils confiance dans le parapluie nucléaire américain ?

Séoul

Ils les ont, alors nous en avons besoin.

C’est l’argument fondamental des Sud-Coréens qui veulent que leur pays développe ses propres armes nucléaires. Il s’agit de la nécessité de se protéger d’un voisin du Nord agressif qui est déjà une puissance nucléaire à part le nom et dont le chef Kim Jong Un a promis une « augmentation exponentielle » de son arsenal.

Le contre-argument, qui a longtemps empêché Séoul de poursuivre la bombe, réside dans les conséquences probables. Le développement de bombes nucléaires bouleverserait non seulement les relations du pays avec les États-Unis, mais entraînerait probablement des sanctions qui pourraient étrangler l’accès de Séoul à l’énergie nucléaire. Et c’est sans parler de la course régionale aux armements qu’elle provoquerait presque inévitablement.

Mais de quel côté de l’argument se trouvent les Sud-Coréens semble changer.

Il y a dix ans, l’appel à l’arme nucléaire sud-coréenne était une idée marginale qui n’avait guère fait l’objet d’une couverture sérieuse. Aujourd’hui, c’est devenu un débat courant.

De récents sondages d’opinion montrent qu’une majorité de Sud-Coréens soutiennent que leur pays a son propre programme d’armes nucléaires ; une série d’éminents universitaires qui fuyaient autrefois l’idée ont changé de camp ; même le président Yoon Suk Yeol a lancé l’idée.

Alors, qu’est-ce qui a changé ?

Pour les partisans, Séoul développant ses propres armes nucléaires répondrait enfin à la question séculaire : « Est-ce que Washington risquerait San Francisco pour Séoul en cas de guerre nucléaire ?

À l’heure actuelle, la Corée du Sud relève de la stratégie de dissuasion étendue de Washington, qui comprend le parapluie nucléaire, ce qui signifie que les États-Unis sont obligés de lui venir en aide en cas d’attaque.

Pour certains, c’est assez rassurant. Mais les détails de la forme exacte que cette « aide » pourrait prendre ne sont pas tout à fait clairs. Comme le souligne cette question séculaire, face à la possibilité d’une frappe nucléaire de représailles sur le sol américain, Washington aurait une raison impérieuse de limiter son implication.

Peut-être vaut-il mieux ne pas poser la question alors. Comme le dit Cheong Seong-chang de l’Institut Sejong : « Si la Corée du Sud possède des armes nucléaires, nous pouvons répondre nous-mêmes à l’attaque de la Corée du Nord, il n’y a donc aucune raison pour que les États-Unis s’impliquent.

Les Sud-Coréens ont également d’autres raisons de remettre en question leur acte de confiance vieux de plusieurs décennies dans la protection américaine. Parmi eux figure en bonne place Donald Trump. L’ancien président américain, citant les dépenses impliquées, n’a pas caché son désir de retirer 28 500 soldats américains de la Corée du Sud et s’est demandé pourquoi les États-Unis devaient protéger le pays. Étant donné que Trump a déjà annoncé sa candidature à la présidence pour les élections de 2024, c’est un problème qui occupe toujours l’esprit des gens.

“Les États-Unis ne sont tout simplement pas perçus comme aussi fiables qu’ils l’étaient autrefois”, a déclaré Ankit Panda de Carnegie Endowment for Peace. “Même si l’administration Biden se comporte comme une administration américaine traditionnelle et offre tous les bons signaux de réconfort à la Corée du Sud… les décideurs politiques devront garder à l’esprit la possibilité que les États-Unis élisent à nouveau une administration qui aurait un autre approche pour la Corée du Sud.

Mais la perte de la foi va au-delà de Trump.

Plus récemment, le président Yoon Suk Yeol a lancé l’idée que les armes nucléaires tactiques américaines seraient redéployées dans la péninsule ou que la Corée du Sud posséderait «ses propres capacités nucléaires» si la menace nord-coréenne s’intensifiait. Le rejet par Washington des deux idées a été remarquable. Lorsque Yoon a déclaré ce mois-ci que Séoul et Washington discutaient d’exercices nucléaires conjoints, on a demandé le même jour au président Joe Biden si de telles discussions étaient effectivement en cours. Il a simplement répondu : « Non ».

Suite aux commentaires de Yoon, le secrétaire de presse du département américain de la Défense, Brig. Le général Pat Ryder a réitéré l’engagement des États-Unis envers la stratégie de dissuasion étendue, affirmant que “jusqu’à présent, (la stratégie) a fonctionné et qu’elle a très bien fonctionné”.

Dans une interview au journal Chosun Ilbo publiée le 2 janvier, Yoon a déclaré à propos de ces garanties : « il est difficile de convaincre notre peuple avec cela ».

Mais dans une autre interview, avec le Wall Street Journal en marge de Davos la semaine dernière, Yoon est revenu sur ces commentaires en disant : « Je suis pleinement confiant quant à la dissuasion étendue des États-Unis.

Un message incohérent apaise rarement les inquiétudes des deux côtés de l’argument.

Jeudi, le groupe de réflexion américain, le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), a suggéré ce qui pourrait sembler un terrain d’entente – la création d’un “cadre de planification nucléaire conjointe” qui pourrait “aider à développer des liens de confiance plus forts entre les alliés dans le contexte actuel.

Il a déclaré que ce cadre pourrait être “similaire à un groupe de planification de l’OTAN pour l’utilisation d’armes nucléaires, avec une planification menée de manière bilatérale et trilatérale (avec le Japon) et le contrôle restant entre les mains des États-Unis”.

Mais le SCRS a clairement indiqué qu’il ne soutenait pas “le déploiement d’armes nucléaires tactiques américaines dans la péninsule ni l’autorisation pour la Corée du Sud d’acheter ses propres armes nucléaires”.

D’autres experts aussi, comme le professeur Jeffrey Lewis, spécialiste de la non-prolifération nucléaire au Middlebury Institute en Californie, considèrent la planification et les exercices conjoints comme « des options plus réalistes que les armes nucléaires ou le partage nucléaire ».

Pour certains membres du parti conservateur de Yoon, cela ne suffit tout simplement pas. Ils voient une Corée du Sud exempte d’armes nucléaires menacée par une Corée du Nord dotée d’armes nucléaires et ne veulent rien de moins que des armes nucléaires américaines redéployées dans la péninsule coréenne.

Ils semblent destinés à être déçus. Washington a déplacé ses armes tactiques hors de Corée du Sud en 1991 après des décennies de déploiement et rien n’indique qu’il envisagera de revenir sur cette décision.

“Réinstaller des armes nucléaires américaines sur la péninsule n’a aucun sens militaire”, a déclaré Bruce Klingner de la Heritage Foundation.

«Ils sont actuellement sur des plates-formes d’armes très difficiles à trouver, très difficiles à cibler et à en retirer des armes et à les mettre dans un bunker en Corée du Sud, qui est une cible très attrayante pour la Corée du Nord, ce que vous avez fait, c’est vous ‘ai dégradé vos capacités.

Cela laisse de nombreux Sud-Coréens ne voir qu’une seule option – et certains perdent patience.

Cheong, un récent converti à la Corée du Sud qui a acquis la bombe, pense que la stratégie de dissuasion étendue a déjà atteint sa limite dans ses relations avec la Corée du Nord et que seule une Corée du Sud dotée de l’arme nucléaire peut éviter une guerre.

« Bien sûr, la Corée du Nord ne veut pas de l’armement nucléaire de la Corée du Sud. Maintenant, ils peuvent ignorer l’armée sud-coréenne », a déclaré Cheong.

“Mais ils doivent être nerveux, (parce que si la Corée du Sud décide de poursuivre la bombe), elle a le matériel nucléaire pour fabriquer plus de 4 000 armes nucléaires.”

Pourtant, ce n’est pas seulement la peur de bouleverser les relations avec les États-Unis qui retient Séoul d’une telle voie. Si la Corée du Sud devait quitter le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), l’effet sur son système nucléaire national serait probablement rapide et dévastateur.

“Tout d’abord, le groupe des fournisseurs nucléaires couperait les matières fissiles à la Corée du Sud, qui dépend pour l’ensemble de ses matières fissiles de fournisseurs extérieurs. Cela pourrait conduire à des sanctions internationales », a déclaré Klingner.

Ensuite, il y a la course aux armements régionale que cela provoquerait probablement, la Chine voisine indiquant clairement qu’elle ne tolérera pas une telle accumulation.

“La Chine va probablement être mécontente et elle ne reculera devant rien pour empêcher la Corée du Sud de devenir nucléaire”, a déclaré le professeur Andrei Lankov, expert de longue date de la Corée du Nord à l’Université Kookmin.

Compte tenu des retombées probables, Séoul ferait peut-être mieux de se conforter dans les garanties déjà offertes par les États-Unis.

« Les 28 500 soldats américains sur la péninsule ont un effet déclencheur très réel. En cas d’éclatement des hostilités entre les deux Corées, il est tout simplement inévitable que les États-Unis ne s’en mêlent pas. Nous avons de la peau dans le jeu », a déclaré Panda.

Enfin, il y a aussi ceux qui préviennent que même si la Corée du Sud acquérait des armes nucléaires, ses problèmes disparaîtraient à peine.

“Donc, ce qui est amusant avec les armes nucléaires, c’est que vos armes ne compensent pas leurs armes”, a déclaré Lewis du Middlebury Institute.

« Regardez Israël. Israël est armé nucléaire et est terrifié à l’idée que l’Iran obtienne des armes nucléaires, donc les armes nucléaires d’Israël ne compensent en rien la menace qu’ils ressentent des armes nucléaires de l’Iran.