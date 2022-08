Pourquoi les subventions au captage du carbone dans la loi sur le climat sont une bonne nouvelle pour les émissions

Mais dans le débat féroce sur la capture du carbone, on oublie souvent que la technologie peut également jouer un rôle crucial dans l’accélération des réductions d’émissions dans une variété d’industries. Cela comprend le nettoyage des secteurs industriels fortement polluants comme le ciment, l’acier et les engrais. Les mesures peuvent également soutenir le développement de carburants à faibles émissions et de ce que l’on appelle la bioénergie avec capture et stockage du carbone, ou BECCS, sur laquelle les modèles du groupe d’experts sur le climat de l’ONU s’appuient fortement pour esquisser des scénarios réalisables qui empêchent la planète de se réchauffer de plus de 2 ˚ C au-dessus des niveaux préindustriels.

Enfin, les subventions devraient stimuler le développement de pipelines de dioxyde de carbone et d’installations de stockage qui seront nécessaires pour déplacer et séquestrer de manière fiable des volumes croissants de dioxyde de carbone au cours des prochaines décennies, déclare Paulina Jaramillo, professeur d’ingénierie et de politique publique à l’Université Carnegie Mellon.

Cela sera essentiel pour réduire le coût des autres efforts de capture du carbone, ce qui rendra plus abordable le nettoyage d’une gamme plus large de produits. Cela donnera également un grand coup de pouce aux efforts croissants pour aspirer les gaz à effet de serre de l’atmosphère à grande échelle, ce qui, selon un nombre croissant de recherches, sera également essentiel pour contrôler le réchauffement climatique. (Ce type de technologie, connu sous le nom d’élimination du carbone, est distinct de la capture des émissions avant qu’elles ne quittent une centrale électrique ou une usine.)

The Repeat Project, un effort basé à Princeton pour modéliser l’impact des politiques climatiques, estimations que le paquet générera environ 28 milliards de dollars d’investissements annuels en capital dans des projets de transport et de stockage de dioxyde de carbone, ainsi que des centrales électriques dotées d’équipements de capture du carbone, d’ici 2030. À ce stade, les installations américaines piégeraient et séquestreraient quelque 200 millions de tonnes métriques de carbone dioxyde de carbone par an, un 13 fois plus sur ce qui se passerait probablement avec le seul projet de loi sur les infrastructures adopté l’année dernière. La quantité de carbone capturé fera plus que doubler d’ici 2035, selon l’analyse. (À titre de comparaison, les émissions de gaz à effet de serre du pays ont totalisé environ 5,6 milliards de tonnes en 2021.)

“L’IRA crée une opportunité pour les États-Unis de faire [carbon capture and storage] exact », déclare Julio Friedmann, scientifique en chef chez Carbon Direct, une société de recherche, d’investissement et de conseil axée sur l’élimination du carbone. “Il offre des opportunités de réduire la pollution dans les communautés, de développer et de tester des technologies, de créer des emplois propres et d’être compétitif à l’échelle mondiale sur le commerce et la technologie.”

Les détails

L’IRA comprend des centaines de milliards de subventions, de prêts, d’approvisionnements fédéraux et de crédits d’impôt conçus pour stimuler les efforts de recherche et développement, les projets d’énergie renouvelable, les ventes de véhicules électriques, le développement d’un secteur de fabrication d’énergie propre, etc. En outre, cela pourrait accélérer le développement du captage et du stockage du carbone de plusieurs manières.

Plus particulièrement, il augmente les crédits d’impôt dits 45Q pour les projets qui capturent, éliminent et stockent le carbone. Avec ces subventions plus importantes, les entreprises de certains secteurs pourraient atteindre le seuil de rentabilité ou même profiter de l’ajout des équipements nécessaires et de la gestion du carbone qui en résulte.

Plus précisément, le crédit passe de 50 $ la tonne métrique à 85 $ la tonne pour les installations industrielles et les centrales électriques qui séquestrent en permanence le dioxyde de carbone dans des réservoirs géologiques souterrains profonds, selon une analyse par le cabinet d’avocats Gibson Dunn. Il augmente également ce crédit de 50 $ à 180 $ pour les installations qui éliminent le dioxyde de carbone de l’air et le stockent de façon permanente, un processus connu sous le nom de captage direct de l’air.