Pourquoi les stocks de vaccins ont augmenté cette semaine

Actions des stocks de vaccins Moderne (NASDAQ : ARNM), Novavax (NASDAQ : NVAX)et BioNTech SE (NASDAQ : BNTX) a rebondi cette semaine, s’appréciant respectivement de 23,4%, 16,4% et 9,3% jusqu’à jeudi, selon les données de Intelligence du marché mondial de S&P.

Alors que ces trois stocks ont gagné en notoriété en 2020 lors de la pandémie de COVID-19, il semble que la détection cette semaine de la grippe aviaire chez un deuxième citoyen américain et la toute première détection de grippe aviaire chez un humain en Australie suscitent les craintes d’une épidémie. et donc une aubaine possible pour les entreprises capables de produire rapidement un vaccin contre la grippe aviaire.

Grippe aviaire détectée au Michigan et en Australie lors des premières détections depuis mars

Une nouvelle grippe aviaire, H5N1, a été détectée chez des bovins en mars dernier, et un travailleur au Texas a alors contracté une conjonctivite associée. Mais mercredi cette semaine, un deuxième travailleur laitier américain du Michigan a également été testé positif à la grippe aviaire. Le même jour, un travailleur laitier australien a également été testé positif à la grippe aviaire, marquant ainsi le tout premier cas humain de grippe aviaire dans ce pays.

Ces découvertes ont fait craindre une épidémie. Le même jour, la secrétaire adjointe à la préparation et à la réponse du ministère de la Santé et des Services sociaux, Dawn O’Connell, a noté que Moderna et Pfizer (NYSE : PFE)qui s’est associé à BioNTech sur le vaccin à ARNm contre la COVID-19, était en pourparlers sur un éventuel programme de vaccin à ARNm contre la nouvelle grippe aviaire.

Contrairement à la pandémie de COVID-19, où le gouvernement américain a subventionné des entreprises privées pour fabriquer le vaccin contre la COVID-19, le gouvernement dispose en réalité d’un stock de virus candidats H5N1 qui pourraient être utilisés pour fabriquer des vaccins. S’ils étaient utilisés, les vaccins obtenus constitueraient en fait un vaccin gouvernemental, même si le gouvernement engagerait des sociétés privées pour l’aider à fabriquer le médicament. Cependant, les responsables fédéraux ont déclaré que le gouvernement ne serait en mesure de fournir que 135 millions de doses et que chaque personne aurait besoin de deux injections. Cela ne permettrait donc de vacciner qu’environ 68 millions de personnes sur 330 millions.

La détection de la grippe aviaire a stimulé les stocks des fabricants de vaccins cette semaine. Source de l’image : Getty Images.

Le gouvernement semble donc chercher des moyens de compléter son approvisionnement au cas où la grippe aviaire actuelle deviendrait hautement transmissible entre humains. En réponse à Magazine de BarronModerna a confirmé qu’elle était déjà dans une étude de phase II sur une grippe aviaire appartenant à la même famille que la souche H5N1.

Alors que Moderna et Pfizer/BioNTech sont actuellement en pourparlers avec le gouvernement, Novavax a également confirmé plus tôt ce mois-ci qu’elle menait actuellement une étude préclinique pour un vaccin contre la grippe aviaire. Novavax a sa propre approche unique des vaccins basée sur des protéines « nanoparticulaires » qui est différente de Moderna et BioNTech et a tenté de promouvoir ses vaccins contre le COVID comme ayant moins d’effets secondaires graves que les autres, même s’ils ont été commercialisés plus tard que Moderna et BioNTech.

De plus, l’entreprise vient de a signé un accord de partenariat et de licence historique avec le français pharmaceutique géant Sanofi plus tôt ce mois-ci, qui a accepté d’accorder une licence pour la technologie de Novavax. Il convient de noter que Sanofi fabrique déjà des vaccins « réguliers » contre la grippe, de sorte que leurs efforts combinés pourraient également donner quelque chose contre la grippe aviaire.

Toutefois, les investisseurs voudront peut-être freiner leur enthousiasme

Malheureusement pour les fabricants de vaccins, mais heureusement pour nous tous, la probabilité que la grippe aviaire provoque une véritable épidémie généralisée reste faible. Alors que les gens craignent depuis des années que la grippe aviaire puisse se transmettre aux humains et se propager ensuite facilement entre humains, jusqu’à présent, les cas positifs ne semblent concerner que les travailleurs laitiers directement exposés aux bovins infectés.

Même si la grippe aviaire pourrait potentiellement muter en une maladie transmissible à l’homme, il semble que les mouvements de stock de ces développeurs de vaccins cette semaine soient un peu prématurés.

