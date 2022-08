Les gens sont stressés et épuisés. Les deux dernières années et demie, pleines de crises de santé publique, de récession et d’inflation, ont été si mouvementées que la nouvelle d’une éventuelle invasion extraterrestre a à peine fait un clin d’œil. Les nuits sont blanches et les journées agitées, et nous avons besoin d’un coup de pouce supplémentaire pour continuer.