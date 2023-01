Les Steelers de Pittsburgh détiennent le 32e choix au total lors du repêchage de la NFL en 2023. Voici comment cela s’est passé.

Le sommet du tableau de repêchage de la NFL 2023 est officiellement fixé. Le premier choix convoité ira aux Bears de Chicago, après avoir perdu contre les Vikings du Minnesota 29-13 lors de la semaine 18 et les Texans de Houston ont battu les Colts d’Indianapolis 32-31. Avec cela, ils ont le choix de prendre l’un des meilleurs joueurs défensifs disponibles ou de tirer un capital de repêchage d’une équipe qui a besoin d’un quart-arrière.

Quant aux Steelers, ils ont raté de peu les séries éliminatoires malgré leur défaite des Cleveland Browns 28-14. Ils devraient choisir au milieu du premier tour, mais aussi à la 32e place.

Voici comment ils ont obtenu cette place.

Pourquoi les Steelers ont-ils le choix n ° 32 lors du repêchage de la NFL 2023?

Les Steelers ont ironiquement reçu ce choix des Bears après leur avoir envoyé le receveur Chase Claypool. En échange, Pittsburgh a reçu le choix de deuxième tour de Chicago lors du prochain repêchage de la NFL.

Étant donné que les Bears ont le pire bilan de la NFL, ils reçoivent le premier choix à chaque tour du repêchage. Normalement, c’est le choix n ° 33. Mais cette année, c’est le numéro 32. Pourquoi ça ?

Eh bien, les Dolphins de Miami ont amarré leur choix de premier tour en 2023 et leur choix de troisième tour en 2024 après une enquête de la NFL visant à déterminer si l’équipe avait fait preuve d’intégrité dans les violations du jeu. Ils découlaient de «communications interdites» avec Tom Brady (2019-20, 2021) et l’ancien agent de l’entraîneur-chef des New Orleans Saints Sean Payton (janvier 2022) au sujet de l’adhésion à leur équipe. C’est pourquoi il n’y aura que 31 sélections au premier tour du repêchage de la NFL 2023.

Les Steelers ont de nouveau terminé une saison de la NFL sans record de défaite sous l’entraîneur-chef Mike Tomlin. Après une fin de saison prometteuse du quart-arrière recrue Kenny Pickett, il sera intéressant de voir ce que les Steelers feront dans le repêchage de la NFL pour aider à renforcer leur alignement.