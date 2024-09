Pourquoi les stars de « Selling Sunset » Chelsea et Bre se battent-elles ?

Célèbre pour avoir sauté Pioneertown.

Vente de coucher de soleilLa huitième saison de s’étend sur six heures et demie au total. C’est un peu court pour une émission de télé-réalité, surtout si elle consiste davantage à éviter que ses problèmes personnels ne soient diffusés dans une série télévisée qu’à parler d’immobilier. Le final nous laisse avec Chelsea Lazkani imaginant une nouvelle vie de divorcée dans une maison des Hills et Bre Tiesi menaçant d’introduire la colporteuse de ragots Amanda Lynn – qui lui a parlé avec étourdissement de la liaison du mari de Chelsea dans l’épisode trois – dans le groupe O. On est amené à croire que Bre a changé d’avis au cours de cette saison : au début, elle semble ouverte à cultiver une amitié avec Chelsea et à écraser leur conflit une fois pour toutes – jusqu’à ce que Chelsea se retourne contre elle à la nouvelle de la liaison de son mari. L’accusation de Chelsea selon laquelle Bre a amené cela devant la caméra pour se venger est présentée comme l’impulsion pour Bre enfiler sa perruque de méchante la plus blonde et se pavaner dans le bureau en cuir noir, mais l’histoire s’arrête là. Sauf si vous suivez toutes ces femmes sur Instagram. Et vous devriez vraiment le faire, car il y a beaucoup de choses à suivre !

Bre a insisté sur le fait que savoir que le mari de Chelsea avait embrassé une femme dans le hall de l’hôtel W était un fardeau qu’elle portait à contrecœur. Elle a continuellement rappelé au public qu’elle avait cette information et qu’elle ne savait pas quoi en faire. Elle a été coupée à chaque fois que Chelsea a mentionné sa famille et elle se demandait apparemment comment le fait de révéler cela pourrait nuire davantage à leur relation déjà difficile. Lorsqu’elle le dit enfin à Chelsea dans l’épisode cinq, on voit Bre essayer d’être la personne la plus importante, un moment étonnamment chaleureux dans lequel deux femmes semblent se réunir, liées par leurs humiliations partagées aux mains d’hommes mauvais. Mais ce n’est pas, selon Chelsea, un reflet exact de ce qui s’est passé.

Le 9 septembre 2024, Chelsea est allé en direct sur Instagram pour une conversation avec Jessie Wooau cours de laquelle elle explique qu’elle savait exactement ce que Bre allait lui dire avant même qu’ils ne se soient assis. D’après ce qu’elle a dit sur Instagram Live et ce qu’elle avait déjà révélé sur Xc’est Chelsea qui a demandé à mettre en place la scène une fois qu’elle a entendu ce que Bre avait appris. Mais elle a développé son processus de réflexion pendant le Live, notant que son objectif était de faire en sorte que Bre lui dise la rumeur afin qu’elle n’ait pas la chance de la répéter encore et encore dans des scènes avec d’autres membres du casting. Elle a également révélé que ce mouvement stratégique n’a été rendu possible que par une information d’Emma Hernan.

Lorsque Chelsea, Bre, Chrishell Stause et Emma se disputent toutes lors de l’enterrement du chien dans l’épisode 9, Bre révèle furieusement que Chrishell et Emma étaient au courant de la scène avec Amanda avant même qu’elle ne se produise. Pour les téléspectateurs, c’est un peu déroutant car nous ne savons pas exactement dans quelle mesure Chrishell et Emma savaient réellement ce qu’Amanda allait dire. Mais Chelsea a clairement indiqué pendant le direct qu’Emma savait quel serait le sujet et a appelé Chelsea pour l’avertir à l’avance. Cela correspond à ce que Bre a dit Cosmopolite Le Royaume-Uni dans une interview le 9 septembre« Ils étaient au courant de l’information », a-t-elle déclaré. « Ils le savaient. Ils peuvent s’asseoir ici et raconter n’importe quel récit qui les aide à ne pas être attaqués en ligne, ou quelle que soit la façon dont ils veulent être perçus. Mais ils étaient tous très conscients de cette scène avant qu’elle ne se produise. Ils étaient au courant de tout ce qui se passait. »

Ce genre de désordre post-finale – Chelsea a également utilisé le Live pour nous montrer les tweets racistes prétendument écrit par Amanda — n’est pas unique à Vente de coucher de soleil. Mais dans n’importe quelle autre série, c’est le genre de choses que nous aurions normalement été guidés à travers un épisode de retrouvailles, peut-être même avec de gros classeurs remplis de textes imprimés. Cependant, il n’est pas clair si cette saison de Vente de coucher de soleil aura une réunion car aucune date pour un tel événement n’a été annoncée. Le talent est également en quelque sorte en rébellion ouverte contre la production à cause d’une rumeur que Nicole Young a essayé de lancer à propos d’Emma, ​​Chrishell ayant clairement indiqué qu’elle préférerait être poursuivie en justice plutôt que d’apparaître à nouveau dans une émission avec Nicole. Le soleil pourrait-il enfin se coucher sur Vente de coucher de soleil? Le thé servi était-il si chaud qu’il a débordé et a mis fin définitivement aux aventures de nos héroïnes en talons aiguilles ? Nous avons contacté Netflix pour obtenir un commentaire, mais pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire, c’est attendre et prier.