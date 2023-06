Pourquoi les Spurs sont un match parfait pour le prodige français Victor Wembanyama

La star française en devenir de 19 ans a été sélectionnée en première place du repêchage de la NBA par les San Antonio Spurs jeudi soir. Le club est le match parfait pour Victor Wembanyama, selon l’ancien joueur français Boris Diaw, qui jouait pour l’équipe basée au Texas.

Le prodige du basket français Victor Wembanyama rejoint officiellement les Spurs de San Antonio après avoir été repêché n ° 1 au classement général jeudi.

Originaire du club de basket français Metropolitans 92, le joueur de 19 ans, qui vient d’être nommé joueur le plus utile de la ligue française LNB, n’aurait pas pu espérer un meilleur club pour se sentir chez lui.

« San Antonio … [comes with] une histoire et une culture de la victoire comme aucune autre », Wembanyama dit Le mois dernier, la chaîne sportive basée au Qatar, beIN Sports, faisait référence aux quintuples champions de la NBA dont les anciennes icônes incluent le Français Tony Parker.

Les San Antonio Spurs ont démontré au cours des trente dernières années qu’ils sont l’une des meilleures équipes de la ligue nord-américaine de basketball.

La « culture gagnante » des Spurs

En NBA, les équipes les moins performantes de la ligue obtiennent les premiers choix du repêchage, ce qui leur permet d’accéder aux meilleurs jeunes basketteurs.

Avec le deuxième pire record de la saison dernière (20 victoires pour 62 défaites), les Spurs de San Antonio ont remporté le premier choix après avoir remporté le tirage au sort du 16 mai.

Mais contrairement à d’autres équipes qui ont également obtenu les premières places du repêchage, San Antonio affiche un palmarès impressionnant, ayant remporté des titres NBA en 1999, 2003, 2005, 2007 et 2014.

Le club texan a aussi participé aux playoffs – la finale du championnat – pendant vingt-deux années consécutives entre 1998 et 2019, un record NBA (partagé avec les 76ers de Philadelphie des années 1950 et 1960).

« Normalement, il y a des cycles en NBA avec de bonnes périodes qui durent quelques années, suivies de périodes de reconstruction, donc rester vingt-deux saisons consécutives en playoffs, avec pour objectif de remporter le titre chaque année, c’est incroyable », a-t-il ajouté. a déclaré l’ancien capitaine de l’équipe de France Boris Diaw, qui a remporté son premier championnat NBA avec les Spurs en 2014 lors de son passage au club.

« Et même si San Antonio traverse cette période de reconstruction depuis quelques saisons maintenant, cette culture gagnante est toujours là », a déclaré Diaw.

Au fil des ans, les Spurs ont démontré leur expertise dans la formation de jeunes joueurs prometteurs qui deviendront des stars du basket-ball.

Des joueurs de renommée mondiale de la NBA tels que David Robinson, Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili et Kawhi Leonard ont tous marqué l’histoire du club.

« [Wembanyama] sera peut-être moins sous pression qu’il n’aurait pu l’être avec d’autres clubs », a déclaré Diaw. « Les Spurs savent comment protéger leurs joueurs pour les aider à grandir du mieux qu’ils peuvent. »

Légendaire Coach Pop

L’entraîneur-chef est l’une des clés du succès potentiel de Wembanyama avec les Spurs Gregg Popovitch.

Largement considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire du basket-ball, Popovich est sur le banc de l’équipe du Texas depuis 1996, ce qui en fait non seulement l’entraîneur le plus ancien de la NBA, mais aussi le plus ancien parmi tous les entraîneurs des quatre grands Nord. Ligues sportives américaines (football américain, baseball, basket-ball et hockey sur glace).

La présence de plusieurs décennies de Popovich avec les Spurs lui a permis de mettre en œuvre un certain style et une certaine méthode pour aider à former les joueurs du club.

« [Wembanyama] aura l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire de la NBA », a déclaré Parker, l’ancien meneur des Spurs, le mois dernier sur Radio française RTL.

Popovich, également connu sous le nom de « Coach Pop », a joué un rôle décisif dans la formation du quadruple champion NBA Parker, qui a été élu MVP des finales en 2007 et deviendra bientôt le premier Français à entrer au Temple de la renommée de la NBA.

« C’est un entraîneur qui est à la fois coriace, parce qu’il est très exigeant, et aussi très proche de ses joueurs », a déclaré Diaw.

« Je me souviens d’avoir passé le réveillon de Noël chez lui avec Tony [Parker] en 2002, alors que je ne jouais pas encore en NBA », se souvient Diaw. « Cela m’a surpris qu’un joueur passe Noël chez son entraîneur. Puis, à un moment de la soirée, je me rends compte que Pop et Tony ont disparu. Je regarde autour de la maison. Et là, je les retrouve dans une pièce en train de regarder des vidéos avec Pop montrant à Tony ce qu’il a fait de mal dans le jeu précédent. Même la veille de Noël, il voulait que Tony progresse. Cela résume à peu près son caractère.

« Nous avons la responsabilité envers chacun de créer un environnement où ils peuvent atteindre le meilleur succès possible pour eux. » pic.twitter.com/6GXBfJwbH0 – Spurs de San Antonio (@spurs) 23 juin 2023



Popovich est également connu pour adapter son style d’entraînement aux forces et aux faiblesses des joueurs ainsi qu’à leurs préférences.

Il est peu probable que l’entraîneur force un grand joueur comme Wembanyama à jouer au centre malgré sa taille impressionnante –Mesures Wembanyama 7ft 5 avec des chaussuresfaisant de lui l’un des joueurs les plus grands de la ligue – en raison de sa préférence pour jouer attaquant de puissance ou plus loin du panier comme un meneur.

Bien qu’il approche de la fin de son contrat à 74 ans, Popovich devrait rester avec le club encore quelques saisons, selon le magazine sportif américain. Sports illustrés.

Un club accueillant des joueurs internationaux

Popovich n’est pas la seule raison pour laquelle les Spurs pourraient s’avérer être le match parfait pour Wembanyama. Le club texan cultive depuis longtemps une atmosphère accueillante pour ses talents venus d’outre-mer.

« A San Antonio, il y a une certaine compréhension des joueurs et du style de jeu que vous pouvez avoir à l’échelle internationale », a déclaré Diaw.

« Mais la différence dans leur approche se situe principalement au niveau personnel. Ils ont une compréhension des différentes cultures et aident les joueurs à s’adapter à la vie aux États-Unis », a-t-il ajouté.

Au total, cinq joueurs français ont porté les couleurs des Spurs à ce jour, dont Parker (2001-2018), Diaw (2012-2016), Ian Mahinmi (2007-2010), Nando De Colo (2012-2014) et Joffrey Lauvergne (2017- 2018).

D’autres joueurs internationaux tels que les Argentins Manu Ginobili et Fabricio Oberto, le Slovène Rasho Nesterovic, le Brésilien Tiago Splitter, l’Australienne Patty Mills et l’Espagnol Pau Gasol ont également enfilé les maillots des Spurs.

Popovich est également connu pour sa clémence à laisser les joueurs étrangers participer aux compétitions internationales, tandis que d’autres entraîneurs et clubs de la NBA sont plus réticents à le faire.

« Le désir des joueurs internationaux de jouer pour leur pays est soutenu par le personnel et la direction du club », a déclaré Diaw.

Pendant leur séjour avec les Spurs, ni Parker ni Diaw n’ont été contraints de se reposer pendant l’été au lieu de jouer pour l’équipe de France.

Cela signifie que Wembanyama peut être disponible de disputer la Coupe du monde (25 août-10 septembre aux Philippines, au Japon et en Indonésie) avec la France malgré son prochain déménagement à San Antonio.

Cet article est adapté de l’original en français.