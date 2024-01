Pourquoi les soldats israéliens partagent-ils des vidéos de leur génocide à Gaza ? | Des avis

Depuis le début du génocide à Gaza en octobre, les soldats israéliens publient sur les réseaux sociaux ce qui ne peut être décrit que comme des vidéos à priser. Dans les vidéos, on peut voir des soldats commettre – souvent avec joie – des crimes de guerre contre les Palestiniens.

Dans une vidéo, un soldat israélien vêtu d’un costume de dinosaure charge des obus d’artillerie dans un char et danse pendant que les obus sont tirés en direction de Gaza. Dans une autre vidéo, un soldat est filmé dédiant une explosion à sa fille de deux ans pour son anniversaire. Quelques secondes plus tard, un immeuble résidentiel palestinien derrière lui explose. D’autres vidéos montrent des soldats israéliens incendiant des vivres palestiniens au cours d’une campagne de famine et de moqueries contre les civils palestiniens dépouillés, rassemblés et ayant les yeux bandés.

Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par les Palestiniens et leurs alliés ont suscité un choc et une indignation, beaucoup soulignant que les vidéos devraient être utilisées comme preuve dans le procès contre le régime israélien pour génocide devant la Cour internationale de Justice de La Haye. En effet, cette dernière agression contre Gaza a été l’une des atrocités les plus visuellement documentées de l’histoire. Et l’intention génocidaire n’a jamais été exprimée de manière aussi flagrante par les militaires et les dirigeants politiques.

Même ceux qui soutiennent le régime israélien semblent choqués par l’audace avec laquelle les soldats israéliens partagent ces vidéos. diffuseur britannique Pier Morgan, a par exemple demandé sur X, anciennement Twitter : « Pourquoi les soldats israéliens continuent-ils à se filmer en train de faire ce genre de choses grossières et insensibles ? Pourquoi leurs commandants ne les arrêtent-ils pas ? Cela les rend insensibles alors que tant d’enfants sont tués à Gaza. Pour Morgan, il semble que le problème ne réside pas dans ce que font les soldats mais plutôt dans le fait qu’ils se filment eux-mêmes en train de le faire.

Les personnes moins informées du contexte pourraient trouver étrange que ces soldats s’impliquent dans des crimes aussi horribles sans y réfléchir à deux fois. Mais ceux qui ont une connaissance plus approfondie du projet colonial de peuplement sioniste en Palestine savent que des décennies d’impunité non seulement pour le régime israélien mais aussi pour les individus israéliens coupables de crimes de guerre nous ont conduits à ce point.

En effet, le régime israélien n’a pas encore fait face à de graves conséquences de la part d’États tiers pour les crimes qu’il commet contre le peuple palestinien depuis sa création. Au contraire, il entretient des relations diplomatiques et commerciales exceptionnelles avec une grande partie du monde occidental et a été le plus grand bénéficiaire de l’aide américaine. Plutôt que d’être exclu des institutions et des événements mondiaux, il est inclus et célébré de l’Eurovision aux Jeux olympiques.

Et il y a un autre aspect de l’impunité israélienne qui est souvent négligé : les soldats israéliens admettent régulièrement les crimes horribles qu’ils commettent contre les Palestiniens pour apaiser leur conscience et s’exonérer de leur responsabilité personnelle, mais ne font jamais face à aucune responsabilité.

Les Israéliens eux-mêmes décrivent cette pratique comme « Yorim ve Bochim », qui se traduit de l’hébreu par « tirer et pleurer ». Passe-temps favori de la gauche sioniste, il occupe le devant de la scène dans des dizaines de films et documentaires israéliens.

Prenez le célèbre le film Tantura, du nom d’un village de pêcheurs palestinien qui a été victime d’un massacre en 1948. Dans ce film, plusieurs vétérans israéliens parlent avec aisance du fait qu’ils ont tué des centaines de civils palestiniens. D’autres admettent ouvertement avoir participé au nettoyage ethnique, mais tous sont dépeints comme des individus compliqués, traumatisés par le traumatisme qu’ils ont infligé aux Palestiniens.

« Yorim ve bochim » est également incarné dans le travail du ONG israélienne Rompre le silence. Chouchou de l’Occident libéral, l’organisation des vétérans de l’armée israélienne tente d’exposer la réalité des « territoires occupés » en offrant un espace aux soldats israéliens pour raconter confidentiellement leurs expériences dans l’armée israélienne et admettre parfois avoir participé à des abus systématiques. et des destructions. Les témoignages sur son site Internet sont d’une lecture incroyablement difficile, surtout en ce moment où nous voyons ce qui se passe à Gaza. Et pourtant, nulle part cette organisation n’appelle à la responsabilisation ni n’aborde la question de savoir à quoi pourrait ressembler la justice pour les Palestiniens que les soldats avec lesquels elle travaille ont systématiquement maltraités pendant des décennies.

La réalité est qu’au cours des sept dernières décennies, les auteurs de brutalités et de massacres de Palestiniens jouissent d’une impunité totale. Le génocide en cours à Gaza et la manière dont il est si ouvertement partagé sur les réseaux sociaux par ses auteurs sont une manifestation de cette impunité. La seule façon de garantir que cela cesse et ne se reproduise plus est de demander des comptes non seulement à ceux qui ont pris part au génocide, mais également à ceux qui en sont complices.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.