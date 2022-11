Pourquoi les soldats autochtones se battaient-ils?

Tout au long du 20e siècle, de nombreux Autochtones se sont enrôlés dans le service militaire pour faire la guerre, risquer leur vie et faire des sacrifices monumentaux au nom du Canada. Mais pendant ces années, le pays n’était pas si gentil avec les gens qui étaient ici bien avant que les frontières du Canada ne soient même tracées.

Alors pourquoi les peuples autochtones — en particulier les Premières Nations vivant sous le contrôle de la Loi sur les Indiens — ont-ils choisi de se battre ?

C’est une question à laquelle John Moses, membre des bandes Delaware et Upper Mohawk des Six Nations de la rivière Grand et ancien combattant des Forces armées canadiennes, réfléchit depuis de nombreuses années.

Le père de John Moses, Russ, et sa tante, Thelma, ont fréquenté le Mohawk Institute Indian Residential School en 1943. (soumis par John Moses)

Moses est issu d’une longue lignée d’anciens combattants – des membres de sa famille ont servi pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et d’autres opérations depuis. Il est également co-auteur d’un livre sur l’histoire des peuples autochtones dans l’armée.

Les raisons pour lesquelles les peuples autochtones se sont battus « variaient selon le conflit et cela variait d’une communauté de réserve indienne à l’autre », a déclaré Moses à Rosanna Deerchild, animatrice de l’émission de radio CBC. Non réservé.

Par exemple, “il y avait ceux qui se sont portés volontaires pour servir pour les avantages matériels perçus de la nourriture et des vêtements réguliers et du paiement”.

Mais pour le père de Moïse, Russ Moses, l’adhésion a également été une sorte d’évasion. L’aîné Moses était un survivant du pensionnat Mohawk Institute de Brantford, en Ontario, également connu sous le nom de « Mush Hole ».

“Il avait été au Mush Hole dans des conditions de guerre et d’après-guerre exceptionnellement sévères de 1942 à 1947 … marquées par une discipline sévère, la malnutrition, le surmenage et un manque de vêtements appropriés”, a déclaré Moses.

« Au moment où il a quitté le pensionnat, je pense qu’à bien des égards, au sens figuré et au sens propre, il voulait mettre le plus de distance possible entre lui et la communauté des Six Nations et le Mush Hole. cette circonstance était de se joindre à la Marine royale du Canada. »

Les vêtements étaient meilleurs, la nourriture était meilleure et la discipline était moins sévère qu’au pensionnat, a expliqué Moses. L’enrôlement a également été l’occasion pour Russ Moses, qui a servi pendant la guerre de Corée, de voir le monde.

“Dans un sens, je pense qu’il voulait remplacer les vieux souvenirs par de nouveaux souvenirs, même si cela incluait d’aller à la guerre.”

“Citoyens de seconde zone”

Selon Une histoire commémorative des peuples autochtones dans l’armée canadienne , co-écrit par John Moses, les peuples des Premières nations n’étaient pas obligés de s’enrôler. Ceux qui ont servi pendant les Première et Seconde Guerres mondiales l’ont fait volontairement.

Anciens Combattants Canada affirme que plus de 4 000 Autochtones ont servi pendant la Première Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, au moins 3 000 membres des Premières Nations avaient servi en uniforme, ainsi qu’un nombre inconnu d’Inuits et de Métis. (Selon les chiffres d’auto-identification tirés du ministère de la Défense nationale, environ 2 700 Autochtones ont servi dans les Forces armées canadiennes en 2019.)

Moses veut que les Canadiens comprennent que les peuples autochtones ne se sont pas enrôlés pour le service militaire parce qu’ils étaient déférents envers la monarchie.

John Moses a écrit sur l’histoire des peuples autochtones dans les forces armées du Canada. (Barry Pottle)

“En aucun cas, les peuples autochtones n’ont rendu service à partir de, vous savez, ce sentiment étrange et naïf de soumission à la Couronne britannique”, a-t-il déclaré. “La question de savoir s’il faut servir, et comment, est extrêmement controversée [in Indigenous communities].”

S’ils avaient des sentiments mitigés à l’idée de se battre pour le Canada, ces sentiments n’ont été exacerbés qu’à leur retour. À leur retour de la guerre, Russ Moses et d’autres anciens combattants autochtones ont été traités comme des « citoyens de seconde classe », a déclaré Moses.

“[My father] s’est vu refuser l’entrée d’un bar à Hagersville, qui est une petite ville à l’extérieur des Six Nations… il portait l’uniforme de la marine et s’est vu refuser le service », a-t-il déclaré. « Ils savaient qu’il venait de la réserve et ont dit : “Nous sommes désolés, mais nous ne pouvons pas vous servir ici.'”

Les soldats autochtones n’ont pas bénéficié des mêmes droits et avantages après leur service – comme l’accès au logement et aux soutiens financiers et de santé – que les anciens combattants non autochtones.

Les membres des Premières nations étaient encore traités comme des « pupilles » ou des « mineurs » de l’État; ce n’est qu’en 1960 qu’ils ont été émancipés et autorisés à voter au Canada.

Relation de nation à nation

Le tireur d’élite anishinaabe Francis Pegahmagabow, de la Première nation Wasauksing près de Parry Sound, en Ontario, demeure le soldat le plus décoré de l’histoire militaire canadienne après avoir combattu (et survécu) à la Première Guerre mondiale.

Brian McInnis, arrière-petit-fils du soldat Francis Pegahmagabow pose avec un portrait de son arrière-grand-père peint par des élèves de l’école secondaire Dennis Franklin Cromarty à Thunder Bay, en Ontario. (Amy Hadley/CBC)

Il y avait de nombreuses raisons pour lesquelles il s’est enrôlé, mais aux yeux de l’auteur et poète Armand Garnet Ruffo, l’une des motivations était le respect de Pegahmagabow pour la relation de nation à nation entre les Premières Nations et la Couronne.

Ruffo est Ojibway de Chapleau, dans le nord de l’Ontario, et professeur à l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario. En 2018, il est enrôlé pour un autre type de service : écrire un livret sur la vie de Pegahmagabow avant, pendant et après la guerre pour une production musicale intitulée Sounding Thunder: La chanson de Francis Pegahmagabow.

Ruffo a dû en apprendre davantage sur la vie de Pegahmagabow, mais aussi sur les droits des Autochtones à cette époque et sur le plus grand moment historique de la Première Guerre mondiale.

“Les peuples autochtones faisaient leur part tout comme [the Crown] devait faire sa part pour soutenir ces traités et les honorer », a déclaré Ruffo.

Brian McInnes, l’arrière-petit-fils de Pegahmagabow, a déclaré qu’il croyait que son ancêtre avait combattu pendant la guerre parce qu’il ressentait le besoin de se tenir aux côtés des pays alliés, qui comprenaient la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis et, bien sûr, le Canada.

“Pour rester fort et courageux et pour défendre ce plus grand bien contre le mal, car il est fragile”, a-t-il expliqué. “Je pense que c’est une responsabilité à laquelle lui, comme tant d’autres peuples autochtones de cet âge et avant – et heureusement après – a continué à penser et à honorer.”

“C’est important d’honorer les gens”

McInnes est un éducateur et un universitaire et son livre Sounding Thunder: Les histoires de Francis Pegahmagabow était une ressource importante pour Ruffo dans son écriture.

McInnes croit que, quelle que soit la menace que la Première Guerre mondiale représentait pour les personnes vivant à l’intérieur des frontières canadiennes, son arrière-grand-père voulait défendre et préserver sa patrie.

« En fin de compte… ce sont toujours des terres avec lesquelles les peuples autochtones ressentent un amour et un lien, quel que soit l’État-nation qui les revendique peut-être politiquement », a-t-il déclaré.

Alors que McInnes et Ruffo se souviennent de la vie de Pegahmagabow par l’écriture, les communautés autochtones du Canada trouvent d’autres façons de commémorer leurs anciens combattants.

Donald Maracle est le chef du Tyendinaga Mohawk Council, qui fait partie des Mohawks de la baie de Quinte. Grâce au financement du Fonds du Souvenir — une organisation qui assure des funérailles et des inhumations dignes au nom d’Anciens Combattants Canada — la communauté de Maracle s’est lancée dans un projet pour enfin graver dans la pierre les noms des soldats dont les tombes n’avaient pas été marquées depuis des décennies.

Le chef du Conseil mohawk de Tyendinaga, R. Donald Maracle, lors d’une conférence de presse à l’Amphithéâtre national de la presse à Ottawa, le 18 février 2020. (Sean Kilpatrick/Presse canadienne)

“Certains d’entre eux l’ont fait pour l’aventure”, a reconnu Maracle. Mais il a dit qu’ils se battaient aussi parce qu’ils appréciaient la paix.

“Vous savez, si l’Allemagne avait pris le contrôle, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale avec Hitler, et pris le pouvoir en tant que dictateur du monde, où la poussière serait-elle retombée ? Je suis sûr que c’était avant tout dans leur esprit.”

Le projet de marquer les tombes des soldats autochtones à Tyendinaga est un effort parmi tant d’autres qui sont nécessaires pour montrer le respect qui convient aux vétérans autochtones. “Il y a beaucoup de rattrapage à faire”, a déclaré Maracle.

“Il est important d’honorer les personnes … qui ont donné leur vie pour la liberté et la paix que les gens de ce pays tiennent souvent pour acquises”, a-t-il déclaré. “Il a été acheté à un coût très élevé en vies humaines.”