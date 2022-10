Pourquoi les smartphones se sont dégonflés de 22% alors que presque tout le reste est plus cher

L’indice des prix à la consommation, qui fait l’objet d’une surveillance étroite, continue de montrer que l’inflation globale aux États-Unis se situe aux niveaux observés pour la dernière fois au milieu des années 1980.

Les prix d’une grande variété de biens et de services, y compris la nourriture, les billets d’avion et l’essence, ont augmenté dans la dernière lecture publiée la semaine dernière. Au total, sur 12 mois, l’inflation globale a augmenté de 8,2 %, selon le Bureau of Labor Statistics, qui publie l’IPC.

Mais une catégorie de produits surveillée par l’IPC a enregistré une chute de 22 %, en déflation : les smartphones.

Cela peut sembler contre-intuitif. La plupart des téléphones sont chers et les prix des meilleurs ne baissent pas. Apple a lancé de nouveaux iPhones en septembre aux mêmes prix américains que les options de l’année dernière, par exemple. Et les appareils haut de gamme de Samsung coûtent jusqu’à 1 800 dollars cette année. Prix ​​de vente moyens des smartphones continuer à grimper sur les marchés du monde entier.

Il s’avère que les smartphones ne deviennent pas moins chers. Ils s’améliorent. Et c’est pourquoi l’IPC les montre en train de se dégonfler au lieu de gonfler comme beaucoup d’autres biens.

Voici pourquoi : Normalement, l’IPC aime comparer les prix d’articles identiques qui ne changent pas beaucoup d’une année à l’autre. Ainsi, il pourrait comparer des œufs à des œufs, par exemple. Mais dans le cas des smartphones, BLS doit contrôler les appareils qui s’améliorent chaque année. Si les smartphones s’améliorent et que le prix reste le même, alors BLS enregistre une baisse de prix.

“Il y a eu beaucoup de déclins dans le [smartphone] indice. Et c’est vraiment en grande partie lié aux améliorations de la qualité”, a déclaré Jonathan Church, économiste au BLS.

Deux fois par an, BLS examine les nouveaux modèles de smartphones et mesure leur amélioration, qu’ils aient de meilleurs appareils photo, écrans ou d’autres nouvelles méthodes.

“Pour les smartphones, nous parlons de choses comme la taille de l’écran, la RAM, la vitesse du processeur, la caméra du téléphone ou la caméra arrière, qu’elle soit pliable ou des choses comme ça”, a déclaré Church.

Ensuite, BLS effectue un “ajustement de la qualité”. Si le prix du nouvel iPhone n’augmentait pas, mais qu’il recevait de nouvelles fonctionnalités, l’IPC considérerait que cet appareil a plus de valeur que l’ancien, et il suppose que les consommateurs obtiennent plus de valeur pour le même prix.

L’estimation de la taille des ajustements de qualité est effectuée à l’aide d’une méthode de modélisation hédonique et BLS utilise les données d’un ensemble de données tiers qui comprend les spécifications du smartphone.

Ou, comme BLS le dit: “Si un smartphone de remplacement est différent de son prédécesseur et que la valeur de la différence de qualité peut être estimée avec précision, un ajustement de la qualité peut être apporté au prix de l’article précédent pour inclure la valeur estimée de la différence de qualité.”

BLS a indexé les technologies des smartphones à un point de départ fin 2019, lorsque le dernier appareil d’Apple était l’iPhone 11 et le meilleur de Samsung était le Galaxy S10. En fait, les prix des smartphones se dégonflent depuis 2019, selon l’IPC.

Finalement, a déclaré Church, les smartphones pourraient devenir le type de produit qui connaîtrait des augmentations de prix et de l’inflation. Mais le taux d’amélioration devrait ralentir.

“Ce n’est vraiment qu’à partir d’un certain point de maturité du cycle que leur prix recommencera à augmenter”, a déclaré Church. “Cela semble encore assez tôt dans le cycle de vie des smartphones en général.”