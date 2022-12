Pourquoi les serpents se tordent-ils après avoir mordu leur proie ? Quora pourrait avoir une réponse

Les serpents sont des prédateurs mortels qui peuvent même effrayer des animaux de 3 à 5 fois leur taille. Les humains, qui sont tellement plus grands, ont souvent peur des rencontres avec des serpents parce que nous craignons les morts empoisonnées qui suivent ces rencontres. Bien que certains serpents soient venimeux et d’autres non, les morsures de serpent ne peuvent jamais être prises à la légère par les gens car ils ne savent généralement pas quels serpents peuvent vous donner une morsure venimeuse. Mais avez-vous déjà remarqué comment un serpent se retourne après avoir mordu ?

Sur Quora, les gens ont posé des questions sur les serpents qui se retournaient en mordant leur proie. Il y a environ un an, quelqu’un a posé la question : « Pourquoi les serpents se tournent-ils et se tordent-ils en mordant quelqu’un ? Bien que la question soit intrigante, la plupart des utilisateurs n’ont pas eu de réponse. Ceux qui l’ont fait, puisque Quora permet à n’importe quoi d’être une réponse, nous ne pouvons pas vérifier si les affirmations sont vraies.

Cependant, une réponse qui semblait impressionner tout le monde et semblait également logique était celle du Dr Vijay Kumar. Le Dr Vijay a écrit : « Le poison d’un serpent est dans sa glande à venin qui se trouve dans sa tête. En mordant dans la jambe, son poison n’atteint pas complètement le corps de cette personne, il doit donc se retourner.

Un autre utilisateur du nom de Radhe Shyam a écrit : « Le serpent venimeux a un paquet (glande) de poison dans le palais supérieur de la bouche. La bouche de cette glande est vers le haut, à l’extérieur de celle-ci, deux minces tubes sortent de l’intérieur des dents empoisonnées et s’ouvrent à l’extérieur de la pointe des dents empoisonnées comme des aiguilles d’injection. Lorsqu’un serpent mord quelqu’un, il enfouit ses dents venimeuses dans le corps de cette créature. Mais comme l’embouchure de la glande à venin est vers le haut, le poison ne peut pas pénétrer dans le corps de cette personne. Pour répandre le poison, le serpent se retourne et laisse le poison dans le corps de la créature.

Chaque réponse indiquait les dents d’un serpent et les glandes à venin, ce qui nous laissait croire que le serpent changeait d’orientation pour expulser correctement le venin et libérer ensuite ses dents.

