Pourquoi les scientifiques ne veulent pas rendre l’heure d’été permanente

Les partisans soutiennent également que des soirées plus légères se traduiraient par moins de vols et des routes plus sûres pour les piétons. Et l’heure d’été permanente en général signifierait moins d’accidents de voiture mortels.

« Les ténèbres tuent ; le soleil sauve », a déclaré Steve Calandrillo, professeur de droit à l’Université de Washington qui a mené des recherches économiques sur l’heure d’été. Il a dit que l’heure de pointe du soir est déjà dangereuse : les routes sont bondées, les conducteurs sont fatigués après le travail et ils sont plus susceptibles d’avoir de l’alcool dans leur système.

Mais les routes sombres ne sont qu’un facteur de sécurité automobile.

Les arguments en faveur de l’heure normale permanente

Plusieurs coalitions de scientifiques, dont l’American Academy of Sleep Medicine, soutiennent en revanche que l’heure standard (avec ses matins plus lumineux) est plus naturellement alignée sur la progression du soleil, et donc sur l’horloge naturelle du corps. Cependant, les études en faveur de cet argument ne prouvent pas non plus la cause et l’effet.

Les scientifiques disent qu’un passage permanent à l’heure d’été pourrait dérégler les rythmes circadiens des gens, entraînant des conséquences imprévues pour la santé.

Les matins lumineux aident les gens à se réveiller et à rester vigilants ; les nuits sombres permettent la production de mélatonine, l’hormone qui déclenche le sommeil. Quand il fait trop clair la nuit, il peut être difficile de s’endormir. Quand il fait trop sombre le matin, il peut être difficile de se réveiller. Ensemble, les deux circonstances pourraient entraîner une privation de sommeil.

Une étude de 2019, qui a examiné comment la lumière affecte les personnes aux extrémités opposées d’un même fuseau horaire, a révélé qu’une heure supplémentaire de lumière naturelle le soir entraînait en moyenne 19 minutes de sommeil en moins. La privation chronique de sommeil a été liée à une gamme de problèmes de santé, comme l’obésité, les maladies cardiaques et le diabète.

Cette “inadéquation” entre votre horloge interne et les signaux environnementaux, a déclaré le Dr Anita Shelgikar, professeur de neurologie et directrice du programme de bourses en médecine du sommeil à l’Université du Michigan, peut perturber votre rythme circadien.