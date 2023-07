Pourquoi les scientifiques disent que la surveillance des eaux usées doit se poursuivre, malgré les faibles niveaux de COVID-19

Bien qu’une majorité de sites de traitement des eaux usées à travers le pays signalent certains des niveaux les plus bas de COVID-19 depuis le début de l’analyse, certains chercheurs affirment que ce type de surveillance devrait se poursuivre afin que le Canada puisse se préparer à la prochaine pandémie.

La surveillance des eaux usées a pris de l’importance ces dernières années en fournissant aux responsables de la santé un résumé du degré de maladie chez les Canadiens pendant les pics de la pandémie. Mais sa valeur au-delà du coronavirus a été rapidement perçue comme un outil de santé publique crucial qui pourrait aider à protéger les gens contre de futures infections nocives.

Sur les 39 sites suivis par le Canada Tableau de bord de surveillance des eaux usées COVID-19 , des données récentes montrent qu’environ 60% signalent une diminution des niveaux de virus. Les autres sites sont stables ou légèrement inférieurs à leurs lectures précédentes.

« Dans le passé, je dirais, plusieurs semaines, nous avons observé une tendance à la baisse relativement constante », a déclaré le Dr Guillaume Poliquin, vice-président du Laboratoire national de microbiologie, qui fait partie de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

La déclaration des eaux usées a commencé en 2020, peu de temps après la déclaration de la pandémie par l’Organisation mondiale de la santé, avec d’autres sites ajoutés à mesure qu’elle se poursuivait.

Même si la quantité de virus dans de nombreux sites de l’ASPC semble être à son plus bas niveau depuis le début des rapports, Poliquin a déclaré qu’il s’accompagne d’une mise en garde.

Le Dr Guillaume Poliquin, vice-président du Laboratoire national de microbiologie de l’Agence de la santé publique du Canada, affirme que des conversations sont en cours et que des travaux sont en cours pour maintenir et étendre le système de surveillance des eaux usées. (Radio-Canada)

« Les techniques utilisées, leur précision, leur sensibilité, se sont généralement améliorées avec le temps », a-t-il déclaré.

« La surveillance a changé au fil du temps. Ce n’est pas tout le temps comparable, mais la tendance est certainement rassurante. »

Il est devenu évident pendant la pandémie que les niveaux de COVID-19 fluctueront en fonction de la période de l’année. La propagation de la maladie a tendance à être plus faible pendant les mois chauds d’été, l’une des raisons étant que les gens passent plus de temps à l’extérieur.

Parallèlement, 80,5 % des Canadiens sont entièrement vaccinés contre le virus et plus de 4,6 millions ont été infectés, selon les données de l’ASPC – bien que son site Web note qu’en raison de changements dans les tests, le nombre de cas pourrait en fait être plus élevé.

Quelle est l’importance de la surveillance ?

La pratique consistant à collecter les eaux usées de différentes communautés et à les analyser pour le COVID-19 est un outil de santé publique qui, selon les chercheurs, est utile pour prédire les tendances des maladies et soutenir les décisions concernant les politiques de santé publique. Mais c’est aussi un indicateur fort de ce qui va arriver, car les experts peuvent voir si une nouvelle souche du virus est apparue.

Au départ, 21% de la population canadienne était surveillée, mais elle est maintenant passée à plus de 60% à travers le pays, a déclaré Poliquin.

Enquête résultats publiés le mois dernier dans la revue The Lancet montrent que le Canada était l’un des meilleurs pays, parmi les 43 participants, dont les efforts de surveillance des eaux usées couvraient la majorité de la population. L’article poursuit en soulignant l’importance de ce type d’outil de test pour suivre les menaces sanitaires actuelles et émergentes.

Les gens reçoivent une dose du vaccin COVID-19 dans une clinique de vaccination de masse à la Scotiabank Arena de Toronto le 27 juin 2021. La pandémie a récemment été rétrogradée du statut d’urgence mondiale. (Cole Burston/La Presse Canadienne)

Bien que la pandémie de COVID-19 ait été récemment rétrogradé du statut d’urgence mondiale la surveillance continue des eaux usées est toujours très importante, a déclaré Eric Arts, titulaire de la chaire de recherche du Canada en pathogenèse virale et contrôle à l’Université Western à London, en Ontario.

« C’est trop facile pour le grand public de le voir et de dire : ‘Eh bien, [COVID-19] n’est plus là, alors pourquoi s’embêter avec ça ?’ Et il s’agit de diffuser l’information qui dit … « Vous n’écoutez pas le météorologue la plupart du temps, mais quand vous voyez une tempête arriver, vous auriez vraiment aimé écouter », a déclaré Arts dans une interview avec Nouvelles de Radio-Canada.

« Cela prépare notre système de santé à une vague imminente. »

Qu’il s’agisse d’une nouvelle sous-variante de COVID-19 ou d’une gamme d’autres maladies infectieuses, Arts a déclaré que l’avertissement préalable pourrait aider le système de santé à aller de l’avant en déployant des protections et des mesures préventives.

Les eaux usées pourraient indiquer la prochaine pandémie

Le gouvernement fédéral surveille également régulièrement les eaux usées pour détecter la poliomyélite, le mpox (anciennement connu sous le nom de monkeypox), la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS).

Mais Arts a déclaré qu’il était plus intéressé par l’utilisation des eaux usées pour devancer l’inconnu.

« [There are] de nouveaux agents pathogènes qui pourraient se propager dans la population humaine dont nous ne sommes pas pleinement conscients », a-t-il déclaré.

Mais si les scientifiques ne savent pas ce qu’ils recherchent, comment pourront-ils dire que c’est dans les eaux usées ?

Ce graphique montre la concentration normalisée de SARS-CoV-2 dans les systèmes d’égouts de l’Ontario. Partout au Canada, les provinces et les territoires qui surveillent activement leurs eaux usées pour détecter la COVID-19 l’affichent tous de différentes manières, ce qui rend difficile de tirer des conclusions comparatives dans chaque région. La création d’une stratégie nationale aiderait à la manière dont ces données sont présentées, selon les chercheurs. (Santé publique Ontario)

« Il y a des progrès rapides dans les technologies, et nous pouvons maintenant surveiller les choses qui sont nouvelles et qui arrivent dans la population, tant que nous maintenons ces programmes de surveillance », a-t-il déclaré.

Arts a déclaré qu’il faisait partie d’un programme qui cherchait un moyen de surveiller toutes les souches possibles de coronavirus et de virus de la grippe susceptibles d’infecter les humains.

« Les outils dont nous disposons rendent la surveillance de ces dizaines de milliers de souches en fait pas si difficile et pas si coûteuse », a-t-il déclaré.

« Donc, quand quelque chose apparaît qui ne devrait pas être dans les eaux usées humaines, nous pouvons dire: » Hmm, c’est quelque chose à surveiller « , puis alerter les agences de santé publique. »

Les gouvernements et les responsables de la santé, a-t-il dit, pourraient préparer des vaccins pour ces autres souches potentiellement infectieuses et les avoir à portée de main pour produire en masse en cas de pandémie.

Mais il y a une certaine inquiétude parmi ceux dans le domaine de la surveillance des eaux usées que malgré l’importance de cette nouvelle technologie, la surveillance pourrait être réduite si les gouvernements resserrent leurs budgets.

La surveillance va-t-elle continuer ?

Le système national de surveillance des eaux usées du gouvernement fédéral travaille actuellement avec des chercheurs et des laboratoires locaux pour recueillir des informations sur des sites clés. De plus, certaines provinces et certains territoires financent leurs propres efforts pour surveiller les eaux usées à un niveau plus local.

À l’heure actuelle, les provinces ne sont pas tenues de recueillir ces données, et il n’y a pas non plus de stratégie nationale ferme autour d’une procédure normalisée ou d’une base de données collaborative pour conserver ces informations.

Les chercheurs en eaux usées demandent à Ottawa de créer une stratégie nationale qui consolidera ces données et mieux informera l’état de la santé publique du pays.

REGARDER | Les eaux usées aident les scientifiques à suivre les maladies infectieuses : Les eaux usées aident les scientifiques à suivre les maladies infectieuses La pandémie de COVID-19 a montré aux scientifiques à quel point les eaux usées pouvaient être utiles pour suivre les maladies infectieuses, elles sont maintenant utilisées pour aider à identifier d’autres épidémies, notamment la variole du singe et la poliomyélite.

Alors que Poliquin, du Laboratoire national de microbiologie, a déclaré qu’il n’avait pas de réponse « définitive » sur les prochaines étapes de ce système de surveillance, il a déclaré à CBC News que des conversations en cours avaient lieu et que des travaux étaient en cours pour le maintenir et l’étendre.

« La technologie a prouvé sa valeur », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de potentiel ici, et maintenant que le réseau et l’infrastructure ont été mis en place, nous cherchons à continuer à le soutenir. »

Poliquin a déclaré que son ampleur est également rentable, avec un test PCR individuel coûtant 50 à 100 dollars par personne et un test d’échantillon d’eaux usées coûtant 100 à 200 dollars.

Pour qu’une stratégie nationale soit efficace, a déclaré Arts, le gouvernement doit impliquer toutes les agences de santé publique, envisager de normaliser la procédure à travers le pays et s’assurer qu’elle consolide le travail de centres spécifiques.

La surveillance des frontières est la priorité absolue, selon les chercheurs

Mais si les gouvernements décident de réduire ce type de système d’alerte, les chercheurs affirment qu’il est très important de continuer à surveiller les points d’entrée du Canada, comme les frontières et les aéroports.

« Vingt-cinq à 30 % du commerce entre le Canada et les États-Unis traversent la frontière à Windsor-Detroit, ce qui en fait l’endroit stratégique où placer les ressources pour surveiller les maladies émergentes dans le pays », a déclaré Mike McKay, directeur exécutif du Great Lakes Institute for Environmental Research (GLIER) de l’Université de Windsor, à Windsor, en Ontario.

Mike McKay, directeur exécutif de l’Institut des Grands Lacs pour la recherche environnementale à l’Université de Windsor, affirme que les frontières du Canada sont un endroit important pour continuer la surveillance des eaux usées pour toute maladie entrante. (Dale Molnar/CBC)

McKay, qui surveille les eaux usées dans le sud-ouest de l’Ontario et dans certaines parties des États-Unis depuis les premiers mois de la pandémie, a déclaré que ce type de surveillance aidera également le secteur privé afin que les chaînes d’approvisionnement deviennent plus résilientes.

Il a déclaré que GLIER travaillait aux côtés de groupes de l’Université de Guelph, de l’Université de Waterloo, de l’Université York et de l’Université de Toronto pour présenter un programme de surveillance transfrontalière au gouvernement fédéral.

Cela comprendrait la surveillance dans l’Ohio, au Michigan et à Windsor, ainsi que dans les régions de Fort Erie, en Ontario, et de Buffalo, dans l’État de New York, a-t-il déclaré.

La demande sera soumise d’ici septembre et Ottawa devrait prendre une décision au début de l’année prochaine. S’il est accepté, le programme ferait partie d’une initiative financée par le gouvernement concernant la préparation à une pandémie.