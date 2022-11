Pourquoi les sapins de Noël sont rares et plus chers cette année

Si la douleur de l’inflation réduit déjà vos projets de cadeaux de vacances, préparez-vous également à payer plus pour décorer.

Le coût moyen d’un arbre de Noël est en hausse – comme tout le reste cette année – grâce à la hausse des coûts du carburant, des engrais et de la main-d’œuvre, au changement climatique, à la hausse des taux d’assurance et, selon plusieurs producteurs, à une pénurie d’arbres à l’échelle du continent.

« En moyenne, à travers le Canada, vous allez voir une augmentation d’environ 10 %, et c’est uniquement à cause des dépenses que cela coûte à la ferme », a déclaré Shirley Brennan, directrice générale de l’Association canadienne des arbres de Noël.

Elle dit que le coût des engrais à lui seul a augmenté d’environ 25 % au cours de la dernière année. Dans certaines régions, les agriculteurs disent que c’est jusqu’à 50 %.

L’essence pour les camions qui transportent les arbres des fermes de gros vers ces grands terrains de magasins ou les pop-ups locaux coûte plus cher. Il en va de même pour le carburant des machines agricoles, et il est plus coûteux d’assurer la ferme elle-même.

Certaines fermes ont vu leurs taux doubler, a déclaré Brennan. D’autres ont vu des augmentations allant jusqu’à 35 pour cent.

Shirley Brennan, directrice exécutive de l’Association canadienne des arbres de Noël, affirme que même si l’industrie est en plein essor, le nombre d’arbres plantés au Canada diminue. (James Dunne/CBC)

“Un de mes producteurs d’arbres de Noël me disait qu’il lui en coûtait 15 000 $ par an pour assurer sa ferme d’arbres de Noël.”

Tous ces coûts supplémentaires pour les agriculteurs signifient que vous payez plus pour votre arbre.

Tout de même, les affaires sont en plein essor.

“Il doit y avoir une pénurie”, a déclaré l’arboriculteur George Powell, “parce que toutes sortes de personnes nous téléphonent, voulant des arbres en gros.”

Powell et sa femme, Marianne, cultivent des arbres sur leur propre ferme à Bowmanville, en Ontario, depuis plus de 40 ans.

George et Marianne Powell, qu’on voit ici avec leur fille Dana, à gauche, exploitent Powell’s Trees à Bowmanville, en Ontario, depuis plus de 40 ans. (Soumis par George Powell)

Ils se sont lancés accidentellement dans l’entreprise en 1980 lorsqu’ils ont acheté 75 acres de ce qu’ils pensaient être de la brousse à l’est de Toronto.

“Au printemps, quand la neige a fondu, des milliers d’arbres de Noël ont été plantés, et j’ai dit : “Les enfants, nous allons devenir des producteurs d’arbres de Noël.””

George dit que le coût des semis est passé de 10 cents chacun à 1,50 $ au fil des décennies. (Soumis par George Powell)

Mais beaucoup de choses ont changé en 40 ans. Powell dit qu’il y avait 12 arboriculteurs dans la région à l’époque. Maintenant, ce sont les seuls qui restent. Les semis coûtaient 10 cents chacun. Maintenant, ils sont de 1,50 $.

Moins d’arbres cultivés

Brennan dit que ce qui était une industrie de 53 millions de dollars en 2015 vaut maintenant plus de 100 millions de dollars. Les derniers chiffres de Statistique Canada le placent à plus de 160 millions de dollars .

Mais le nombre d’arbres qui s’enfoncent dans le sol est en baisse.

En 2016, il y avait 1 872 fermes d’arbres de Noël au Canada. En 2021, il y en avait 1 364.

Brennan dit qu’au cours de la dernière décennie, le Canada a perdu environ 20 000 acres de terres de culture d’arbres de Noël – qui auraient pu faire pousser quelque 30 millions d’arbres – à cause de divers facteurs.

Le Canada exporte également près de la moitié des arbres qu’il produit.

Powell dit qu’il croit que la pénurie peut être attribuée à 2008, lorsque la crise financière a fait des ravages sur les agriculteurs. Beaucoup n’avaient pas les moyens de planter autant d’arbres cette année-là et, étant donné qu’il faut 15 ans pour en faire pousser un à partir de graines, ces effets se font sentir maintenant.

Le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes pèsent également sur les cultures.

“La sécheresse est toujours un gros problème avec les semis”, a déclaré Powell, car sa ferme n’est irriguée que par les précipitations. “Il y a beaucoup trop de semis à irriguer. Nous devons donc tenter notre chance.”

L’an dernier, ils ont perdu environ 15 % de leurs semis, soit environ la moyenne.

“Certaines années, nous n’en perdons aucune et certaines années, nous en perdons presque toutes”, a déclaré Powell.

Un arbre est déplacé à Powell’s Trees. Le nombre de fermes d’arbres de Noël à travers le pays a diminué pour atteindre un peu plus de 1 300 en 2021, selon Statistique Canada. (Soumis par George Powell)

Paul Huesken affirme qu’une pénurie chronique d’arbres de Noël en Colombie-Britannique est à l’origine de la hausse des coûts dans sa province.

“Il y a un certain nombre de facteurs à cela”, a déclaré l’arboriculteur et président de la BC Christmas Tree Association, notamment les agriculteurs qui prennent leur retraite, les gens qui vendent leurs fermes, le prix prohibitif des terres agricoles et la géographie.

La Colombie-Britannique, note-t-il, va de “belles vallées à des montagnes escarpées – et il n’y a pas beaucoup de ces terres agricoles marginales entre les deux comme vous en avez en Oregon ou à Washington”.

Un employé du East End Garden Centre, à Toronto, passe lundi devant des arbres de Noël coupés. (Evan Mitsui/CBC)

Une espèce d’arbre de Noël bien-aimée, le sapin noble, coûtera cette année entre 16 $ et 19 $ le pied dans la région de Vancouver, dit-il. Pour un arbre Nordman haut de gamme de huit pieds, vous pouvez vous attendre à payer entre 160 $ ​​et 200 $.

La météo est aussi toujours un problème.

La Colombie-Britannique s’est en grande partie remise des dommages causés par son dôme chauffant de 2021, mais a été touchée par des inondations massives quelques mois plus tard. Il y a eu un gel dévastateur en Nouvelle-Écosse en 2018 – qui a affecté non seulement les jeunes arbres, mais aussi les arbres matures – et un gel tardif similaire dans l’est de l’Ontario et l’ouest du Québec en 2020. Et bien que cette année ait été exceptionnellement sèche dans le centre du Canada, c’était tout le contraire au Manitoba il y a trois ans.

REGARDER | La tempête ralentit les producteurs de sapins de Noël : Un producteur d’arbres de Noël de la N.-É. fait face aux séquelles de Fiona Certaines personnes qui vendent des sapins de Noël disent que les dégâts causés par la tempête post-tropicale auraient pu être bien pires. Mais alors qu’ils se préparent pour leur période la plus chargée de l’année, le nettoyage les ralentit. Matthew Moore a l’histoire.

Ce fut une « année très humide ici au Manitoba », en 2019, a déclaré Dan Friesen, propriétaire de Timber Trails Tree Farm près de Steinbach, au Manitoba.

“Nous sommes entrés dans un hiver extrêmement humide et nous avons eu beaucoup de morts hivernales sur notre ferme”, a-t-il déclaré. “Nous avons perdu un bon pourcentage de notre récolte d’épinettes.”

Friesen dit que la perte ne lui a pas fait de mal à l’époque, mais ça l’est maintenant.

“Nous avions beaucoup d’arbres que nous avions perdus à ce moment-là et que nous allions couper maintenant. Donc, et malheureusement, ils ne sont pas là et il faut beaucoup de temps pour les faire repousser”, a-t-il déclaré.

Brennan dit que Mère Nature est la partenaire silencieuse de tous les agriculteurs, “et elle n’est pas si silencieuse”.

Dan Friesen, propriétaire de Timber Trail Farms, près de Steinbach, au Manitoba, affirme que les événements météorologiques d’il y a des années ont un impact sur l’offre en 2022. (Karen Pauls/CBC)

Son conseil aux acheteurs cette année : soyez prêt à sortir de votre zone de confort.

“Vous n’avez peut-être pas besoin de cet arbre de huit pieds ou de cet arbre de 10 pieds que vous obtenez normalement”, a-t-elle déclaré.

Brennan dit que la demande d’arbres de table et d’arbres élancés et plus courts – plus propices à des espaces de vie plus petits – est à la hausse.

Malgré les défis, Powell dit que l’achat d’un sapin de Noël fait ressortir le meilleur des gens. Il se souvient d’un gars il y a des années qui s’est présenté à 4 heures du matin pour un arbre. Powell dit qu’au moment où il s’est levé et s’est habillé, l’arbre était coupé et la voiture redescendait dans l’allée.

“Quand j’ai ouvert la porte d’entrée, il y avait 60 $ sur le sol qu’il a payé pour son arbre.”