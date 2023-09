Pourquoi les sangliers d’Europe sont radioactifs | Actualités scientifiques et technologiques

Depuis des décennies, des niveaux élevés de radioactivité ont été détectés chez les sangliers en Europe centrale – et une nouvelle étude explique pourquoi.

On a longtemps supposé que Tchernobyl La catastrophe nucléaire en était la cause, mais les recherches suggèrent que la cause profonde remonte en réalité à plus loin.

Les scientifiques ont établi qu’une grande partie de la contamination est liée aux essais d’armes nucléaires pendant la guerre froide dans les années 1960.

On pensait que la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986 était responsable de niveaux élevés de radiations chez les sangliers.





Certains avertissements indiquent que les rejets de radionucléides peuvent constituer des menaces potentielles pour la santé publique, en contaminant de manière persistante la chaîne alimentaire et en créant un risque d’exposition traditionnelle.

« Plus que jamais, face aux menaces de frappes nucléaires ou de rejets accidentels au cours de la guerre russo-ukrainienne, il est désormais impératif de pouvoir identifier la source de tout rejet… et évaluer ses conséquences environnementales », indique l’étude. .

Depuis des années, les scientifiques s’interrogent sur un phénomène appelé « paradoxe du sanglier » : même si les niveaux de radioactivité devraient diminuer avec le temps, il n’y a pas eu de baisse significative des niveaux chez les animaux depuis 1986.

Cela a été lié au fait qu’ils mangent souvent des truffes de cerf provenant de sols contaminés, qui ont lentement absorbé des matières radioactives au cours des 78 dernières années.

Selon l’ONU, un quart de tous les essais nucléaires effectués ont explosé dans l’atmosphère, et les vents mondiaux ont propagé les retombées dans le monde entier dans les jours qui ont suivi.

Après le premier essai effectué le 16 juillet 1945 sur un site désertique à Alamogordo, au Nouveau-Mexique, les États-Unis en ont fait exploser plus de 200, l’Union soviétique plus de 200, la Grande-Bretagne environ 20, la France environ 50 et la Chine environ 20. .

Des essais dans le monde entier, comme l’explosion de la bombe atomique française au-dessus de l’atoll de Mururoa en 1971, ont propagé les retombées nucléaires partout dans le monde.





Les auteurs de l’étude ont analysé des échantillons de viande de sanglier provenant de 11 districts du Land allemand de Bavière entre 2019 et 2021, avec un taux de contamination de 88 % supérieur à la limite réglementaire du pays.

« Une fois libéré, le radiocésium restera dans l’environnement pendant des générations et aura un impact immédiat sur la sécurité alimentaire et, comme le montre notre étude, pendant des décennies », ont-ils écrit.