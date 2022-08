Pourquoi les salles de cinéma montrent si peu de films maintenant

New York

CNN Affaires

—



Une chose cruciale manquera aux salles cet automne : les films.

Après “Bullet Train”, le film d’action de Sony avec Brad Pitt, sort en salles la semaine prochaine, l’ardoise de films pour août, septembre et octobre devient désolée. Il est difficile de trouver des blockbusters dans le mix. En fait, il n’y a pas beaucoup de films qui pourraient ouvrir au-delà de 50 millions de dollars au box-office jusqu’à “Black Panther: Wakanda Forever” de Marvel, qui ne fera ses débuts que le 11 novembre.

La pénurie de films survient dans une année qui est déjà bien en retard sur la production pré-pandémique d’Hollywood. À ce stade de 2019, il y avait 63 sorties nationales en Amérique du Nord, selon Comscore (SCOR). Cette année, le nombre est de 39, soit une baisse de 38 % par rapport à il y a trois ans.

Malgré le décalage, 2022 a généralement tenu le coup. Les ventes de billets sont d’environ 30 % inférieures aux niveaux d’avant la pandémie en 2019, ce qui est plutôt bon compte tenu du manque de films en salles.

Alors, où sont tous les films ? Il y a encore beaucoup de productions et de sorties, mais beaucoup se dirigent directement vers le streaming ou sont retardées parce que l’industrie connaît beaucoup des mêmes problèmes que le reste de l’économie.

En bref, Hollywood a des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

“Un certain nombre de problèmes persistants concernant les sauvegardes de la chaîne d’approvisionnement et du pipeline de production ont eu un impact sur divers films”, a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez Boxoffice.com, à CNN Business. “Il est important de se rappeler que les studios élaborent leurs stratégies de sortie de six mois à un an ou plus dans la plupart des cas.”

Bien que les films d’été aient été un “succès retentissant” dans les salles, l’industrie “reste à rattraper le sentiment du public et les attentes en matière de nouveau contenu sur grand écran”, a ajouté Robbins.

Repensez à il y a deux ans, lorsque les studios retardaient les films presque tous les jours alors que la pandémie de coronavirus bouleversait Hollywood. Les répercussions de ces décisions se font encore sentir aujourd’hui.

Il y a aussi une autre raison pour laquelle les cinémas peuvent manquer de la quantité normale de films : le streaming.

Alors que le streaming devient de plus en plus une priorité pour les entreprises de médias, les studios se retrouvent désormais à fournir à la fois des cinémas et des streamers. Certains films qui semblent parfaits pour les salles de cinéma, comme “Prey” de 20th Century Studios, le prochain opus de la franchise “Predator”, se dirigent exclusivement vers le streaming au lieu du grand écran. En fait, de nombreux films de 20th Century Studio et Searchlight Pictures vont maintenant à Hulu.

“Ce n’est un secret pour personne que les studios cherchent à diversifier les stratégies de distribution tandis que les streamers veulent élargir les offres de contenu et rivaliser entre les bases d’abonnés”, a déclaré Robbins.

Une stratégie de diffusion directe est logique pour de nombreux films. Et “un film à gros budget envoyé directement en streaming peut avoir un plafond bas au box-office pour commencer”, a ajouté Robbins. Sinon, il n’y aurait “peu de sens à couper ce flux de revenus lucratif”.

Bien qu’il n’y ait peut-être pas beaucoup de films à succès dans les salles au cours des prochaines semaines, il y aura toujours des films à aller voir.

Il y a des films plus petits comme le film d’horreur d’A24, “Bodies Bodies Bodies”, qui ouvre le 5 août, le sinueux “Don’t Worry Darling” avec Florence Pugh et Harry Styles le 23 septembre, la comédie romantique “Bros”. le 30 septembre, “Halloween Ends”, le prochain et potentiellement dernier film de la franchise Halloween, le 14 octobre et “Black Adam”, un film de super-héros avec Dwayne “The Rock” Johnson, le 21 octobre.

Chacun de ces films peut surprendre et trouver un public.

Il y aura même des blockbusters d’antan qui sortiront en salles avec les rééditions IMAX de “ET: The Extra Terrestrial” en août et de “Jaws” en septembre.

De plus, avec le manque de films en salles, les succès de cet été comme “Top Gun: Maverick” et “Minions: The Rise of Gru” peuvent continuer à augmenter les ventes de billets.

Il y a donc quelques doublures argentées pour les théâtres au cours des prochains mois. Cependant, cela ne change rien au fait que “Wakanda Forever”, le prochain grand espoir à succès d’Hollywood, semble à jamais absent.