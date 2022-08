Pourquoi les salaires sont le signal d’inflation le plus chaud à surveiller pour la Fed et les marchés

Un panneau publicitaire se trouve près de l’usine de pièces automobiles SMART Alabama, LLC et de la filiale Hyundai Motor Co., à Luverne, Alabama, le 14 juillet 2022. Josué Schneyer | Reuter

Les dernières données sur les prix à la consommation et à la production ont présenté des preuves clés que l’inflation ralentit, mais la seule inflation clé lue pour la Réserve fédérale qui ne s’est pas calmée : la croissance des salaires. Alors que l’IPC et l’IPP récents ont été inférieurs aux attentes et ont été accueillis avec soulagement par le marché, le dernier rapport sur l’emploi et les données sur la croissance des salaires restent chauds. Dans quelle mesure est-ce un problème pour la Fed et les marchés ? La bonne partie des données récentes sur l’emploi est la suggestion que l’économie peut peut-être éviter une récession. Scénario du pire : la spirale salaires-prix redoutée par certains économistes depuis que l’inflation s’installe dans l’économie s’enracine. Nous savons que la Fed surveille de près la croissance des salaires. Mais plusieurs hauts responsables ont déclaré que l’objectif était de maintenir la croissance des salaires à un niveau permettant aux Américains de dépasser l’inflation, et la Fed n’a pas encore indiqué qu’elle pensait qu’une spirale salaires-prix était en évidence. Les données sur le travail pourraient être la clé d’ici l’automne, selon les économistes, pour une Fed prise entre un resserrement excessif et redevenir accommodante trop tôt. “Le marché du travail est celui qui maintient la Fed sur ses gardes”, a déclaré Bledi Taska, économiste en chef de la société d’études sur le marché du travail Lightcast. “La croissance des salaires se poursuit”, a déclaré Taska. Même avant le dernier rapport mensuel sur l’emploi, l’indice du coût de l’emploi, que la banque centrale surveille, affichait un pic trimestriel de 1,3 %, avec des salaires en hausse de 1,4 %. Ces données sur les salaires ont “effrayé tout le monde” à la Fed, selon Kim Rupert, directeur général, analyse mondiale des titres à revenu fixe pour Action Economics. “Ils ont pris conscience d’une spirale salaires-prix et cela les a vraiment touchés, les a menacés et les a rendus nerveux”, a-t-elle déclaré. La croissance des salaires et l’inflation des loyers équivalents des propriétaires sont les deux facteurs qui, selon Rupert, “effrayent vraiment la Fed en ce moment”, même si d’autres données sur l’inflation évoluent dans la bonne direction. En effet, les salaires et les loyers sont plus rigides que d’autres indicateurs d’inflation, qui ont tendance à être volatils, comme l’alimentation et l’énergie. Avec les salaires et les loyers, les individus ont tendance à avoir un contrat qui se mesure sur au moins un an. “Ce sont les risques pour l’avenir”, a déclaré Rupert. Les salaires et les loyers “maintiendront le pied de la Fed sur les pauses, mais ne les piétineront pas”, a-t-elle ajouté.

Selon d’autres indicateurs, le marché du travail se refroidit. En dehors du chiffre de la croissance des salaires, l’une des raisons pour lesquelles les embauches globales ont été si élevées en juillet, selon les économistes, est qu’il est de plus en plus facile pour les entreprises de trouver des personnes à intégrer. “Le goulot d’étranglement créé parce que les gens quittent leur emploi, nous avons atteint le sommet et nous allons baisser”, a déclaré Taska.

Signes de ralentissement du marché du travail même avec des salaires élevés

Ce point de vue est corroboré par les dernières données sur le marché du travail montrant que les employés acceptent des postes plus rapidement. Et même si rien n’indique de la part de la Fed qu’elle envisagerait de suspendre les hausses de taux d’intérêt jusqu’à ce que l’inflation baisse sensiblement, la dernière publication de la Fed de son Les minutes du FOMC de juillet soutiennent cette vision d’un marché du travail qui n’est pas entièrement reflété par les chiffres de la croissance des salaires. La Fed a noté dans ses minutes du FOMC que “la croissance des salaires nominaux a continué d’être rapide et généralisée”, mais elle a également déclaré que “de nombreux participants ont également noté, cependant, qu’il y avait des signes timides d’un assouplissement des perspectives pour le marché du travail”. L’augmentation des demandes hebdomadaires initiales d’assurance-chômage, la réduction des taux de démission et des postes vacants, une croissance plus lente de la masse salariale qu’au début de l’année et des rapports de réduction des embauches dans certains secteurs ont été parmi les facteurs cités par la Fed. Et la banque centrale a déclaré que “bien que la croissance des salaires nominaux soit restée forte selon un large éventail de mesures, il y avait des signes de stabilisation ou de légère baisse”, certains contacts dans tout le pays affirmant “que les déséquilibres entre l’offre et la demande de main-d’œuvre pourraient être diminue, les entreprises réussissant mieux à embaucher et à retenir les travailleurs et subissant moins de pressions pour augmenter les salaires ». Alors que le taux d’activité reste faible, de nombreuses dynamiques du marché du travail à court terme liées à la pandémie s’atténuent, selon les économistes, et c’est un autre point que la Fed a abordé dans ses dernières minutes du FOMC. Le côté demande de l’économie Covid, quant à lui, s’essouffle également, selon Taska, soulignant que la dette des cartes de crédit et la dette totale des ménages augmentent toutes deux à mesure que les économies de relance sont épuisées. “Il y avait beaucoup de pression de la part des employés car à 5% de croissance des salaires, ils bénéficient toujours d’une réduction de salaire”, a déclaré Taska. Mais le plus gros problème était la concurrence pour les travailleurs, et c’est pourquoi il pense que le marché du travail se rapproche d’un point d’équilibre. Ce qui dans le monde pré-pandémique était un marché local du travail est maintenant un marché national en raison du travail à distance et Taska dit qu’il a fallu beaucoup de temps aux employeurs pour réaliser cette forme de concurrence agressive et ajuster la structure des salaires. Il y a aussi toujours un retard dans l’obtention de l’approbation du conseil d’administration pour les budgets salariaux annuels. “Maintenant, ça va mieux parce qu’ils réalisent qu’il n’y a pas de retour en arrière”, a déclaré Taska. “Si vous regardez simplement les données, vous ne voyez pas autant la spirale prix-salaire que les fondements macroéconomiques de la capacité des personnes à trouver un emploi”, selon Taska. “Je m’attends à ce que le marché du travail devienne un peu moins tendu, j’espère pas trop moins. Nous ne pouvons pas trop supprimer la croissance des salaires.” Les entreprises, de leur point de vue, s’inquiètent de la croissance des salaires pour une autre raison : la productivité baisse alors que les salaires augmentent depuis plusieurs trimestres, un perdant-perdant pour les employeurs. “Beaucoup de gens soutiennent que quelque chose de fondamental pourrait avoir changé dans l’économie et qu’il y aura une baisse de productivité pour toujours”, a déclaré Taska. Si cela s’avère être vrai, c’est mauvais pour l’inflation, car cela continuera à maintenir la pression sur les prix du côté des producteurs et, en fin de compte, à se répercuter sur le consommateur. La façon dont l’inflation a traversé l’économie pandémique a commencé avec le choc de la demande, en raison des efforts de relance, suivi du choc de l’offre (qui a été exacerbé par la guerre russo-ukrainienne) et ce que tout le monde essaie de comprendre maintenant est la prochaine phase de “la parade des chocs”, selon l’économiste en chef de Glassdoor, Aaron Terrazas. « Cela se transformera-t-il en un choc prix-salaires ? Il a demandé. Comme la Fed, Terrazas reste sceptique sur cette idée. C’est parce que la majeure partie de l’inflation a été tirée par l’énergie, d’autres matières premières et le logement. Bien que les salaires soient “collants” par rapport aux autres pressions sur les prix, ils sont également “planifiables et prévisibles”, selon Terrazas, et peuvent être progressivement intégrés en tant que coûts plus élevés dans d’autres prix. Il hésite également à trop interpréter la croissance des salaires pendant une période de ralentissement économique, car l’histoire montre que les emplois à bas salaire sont généralement les premiers à disparaître et cela peut gonfler artificiellement les données de croissance des salaires à court terme. Il a souligné la croissance des salaires dans les ralentissements survenus en 2008, lors de la « crise de colère » de 2013 et 2014 et en mars 2020.

Les données sur le travail que la Fed surveillera