Pourquoi les salaires aux États-Unis ne suivent pas l’inflation

L’inflation aux États-Unis a atteint un niveau record en juin 2022. Les prix à la consommation ont grimpé de 9,1 % par rapport à l’année précédente – la plus forte augmentation annuelle depuis 1981. Alors que les salaires augmentent, ils ne suivent pas l’inflation. La croissance des salaires a été compatible avec une taux d’inflation d’environ 4,5 %. Pendant ce temps, en novembre, l’inflation était de 7,1 %.

Les Américains ressentent le poids à l’épicerie et à la station-service et avec les paiements de loyer également. Les deux tiers des travailleurs ont déclaré que leur salaire ne suivait pas ces prix plus élevés. Alors pourquoi les salaires ne suivent-ils pas l’inflation ?

Les entreprises continuent d’augmenter les salaires et d’offrir d’autres avantages pour retenir les employés, mais elles ne tiennent pas nécessairement compte du coût de la vie, car ce n’est généralement pas ainsi que fonctionne la détermination de la rémunération. Au lieu de cela, les organisations se concentrent sur le coût de la main-d’œuvre et le paysage concurrentiel pour prendre ces décisions.

